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Cumhuriyet’in 98’inci yıl dönümünde binlerce kişi Anıtkabir’i ziyaret ediyor
Cumhuriyet’in 98’inci yıl dönümünde binlerce kişi Anıtkabir’i ziyaret ediyor
Türkiye’nin farklı yerlerinden binlerce kişi, bugün Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmek için Anıtkabir'e akın ediyor. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
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mustafa kemal atatürk
anıtkabir
29 ekim cumhuriyet bayramı
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mustafa kemal atatürk, anıtkabir, 29 ekim cumhuriyet bayramı, kutlama, фото

Cumhuriyet’in 98’inci yıl dönümünde binlerce kişi Anıtkabir’i ziyaret ediyor

15:08 29.10.2021 (güncellendi: 15:26 29.10.2021)
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Türkiye’nin farklı yerlerinden binlerce kişi, bugün Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmek için Anıtkabir'e akın ediyor.
© Sputnik / Turan Salcı

Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.

Cumhuriyet&#x27;in ilanının 98&#x27;inci yıl dönümü Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. - Sputnik Türkiye
1/9
© Sputnik / Turan Salcı

Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.

© Sputnik / Turan Salcı

Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. - Sputnik Türkiye
2/9
© Sputnik / Turan Salcı

Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

© Sputnik / Turan Salcı

Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir'e giriş yapan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'e taşıdı.

Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir&#x27;e giriş yapan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir&#x27;e taşıdı. - Sputnik Türkiye
3/9
© Sputnik / Turan Salcı

Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir'e giriş yapan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'e taşıdı.

© Sputnik / Turan Salcı

Yeni evli çiftlerden çocuklu ailelere, gençlerden yaşlılara her kesimden binlerce kişi, Cumhuriyetin 98. yılında Anıtkabir'de, Atatürk'ün huzurunda bulundu.

Yeni evli çiftlerden çocuklu ailelere, gençlerden yaşlılara her kesimden binlerce kişi, Cumhuriyetin 98. yılında Anıtkabir&#x27;de, Atatürk&#x27;ün huzurunda bulundu. - Sputnik Türkiye
4/9
© Sputnik / Turan Salcı

Yeni evli çiftlerden çocuklu ailelere, gençlerden yaşlılara her kesimden binlerce kişi, Cumhuriyetin 98. yılında Anıtkabir'de, Atatürk'ün huzurunda bulundu.

© Sputnik / Turan Salcı

Ziyaretçiler, Anıtkabir'i çevreleyen caddelerde oluşturulan güvenlik noktalarından geçirilerek içeri alındı.

Ziyaretçiler, Anıtkabir&#x27;i çevreleyen caddelerde oluşturulan güvenlik noktalarından geçirilerek içeri alındı. - Sputnik Türkiye
5/9
© Sputnik / Turan Salcı

Ziyaretçiler, Anıtkabir'i çevreleyen caddelerde oluşturulan güvenlik noktalarından geçirilerek içeri alındı.

© Sputnik / Turan Salcı

Ziyaretçilerden Zafer Büyükkılıç, "Cumhuriyet Bayramı'nda payidarımızı ziyarete geldik. Ne mutlu bize." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Zafer Büyükkılıç, &quot;Cumhuriyet Bayramı&#x27;nda payidarımızı ziyarete geldik. Ne mutlu bize.&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
6/9
© Sputnik / Turan Salcı

Ziyaretçilerden Zafer Büyükkılıç, "Cumhuriyet Bayramı'nda payidarımızı ziyarete geldik. Ne mutlu bize." diye konuştu.

© Sputnik / Turan Salcı

Çocuklar ise Atatürk'ü ziyaret ettikleri için heyecanlı olduklarını anlattı.

Çocuklar ise Atatürk&#x27;ü ziyaret ettikleri için heyecanlı olduklarını anlattı. - Sputnik Türkiye
7/9
© Sputnik / Turan Salcı

Çocuklar ise Atatürk'ü ziyaret ettikleri için heyecanlı olduklarını anlattı.

© Sputnik / Turan SalcıCumhuriyet’in 98’inci yıl dönümünde binlerce kişi Anıtkabir’i ziyaret ediyor
Cumhuriyet’in 98’inci yıl dönümünde binlerce kişi Anıtkabir’i ziyaret ediyor - Sputnik Türkiye
8/9
© Sputnik / Turan Salcı
© Sputnik / Turan SalcıCumhuriyet’in 98’inci yıl dönümünde binlerce kişi Anıtkabir’i ziyaret ediyor
Cumhuriyet’in 98’inci yıl dönümünde binlerce kişi Anıtkabir’i ziyaret ediyor - Sputnik Türkiye
9/9
© Sputnik / Turan Salcı
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