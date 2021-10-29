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https://tr.sputniknews.com/20211029/cumhuriyetin-98inci-yil-donumunde-binlerce-kisi-anitkabiri-ziyaret-ediyor-1050300530.html
Cumhuriyet’in 98’inci yıl dönümünde binlerce kişi Anıtkabir’i ziyaret ediyor
Cumhuriyet’in 98’inci yıl dönümünde binlerce kişi Anıtkabir’i ziyaret ediyor
Türkiye’nin farklı yerlerinden binlerce kişi, bugün Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmek için Anıtkabir'e akın ediyor. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T15:08+0300
2021-10-29T15:08+0300
2021-10-29T15:26+0300
multimedya
mustafa kemal atatürk
anıtkabir
29 ekim cumhuriyet bayramı
kutlama
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mustafa kemal atatürk, anıtkabir, 29 ekim cumhuriyet bayramı, kutlama, фото
Cumhuriyet’in 98’inci yıl dönümünde binlerce kişi Anıtkabir’i ziyaret ediyor
15:08 29.10.2021 (güncellendi: 15:26 29.10.2021)
Türkiye’nin farklı yerlerinden binlerce kişi, bugün Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmek için Anıtkabir'e akın ediyor.
© Sputnik / Turan Salcı
Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.
Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor.
© Sputnik / Turan Salcı
Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.
Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.
© Sputnik / Turan Salcı
Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir'e giriş yapan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'e taşıdı.
Taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir'e giriş yapan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Anıtkabir'e taşıdı.
© Sputnik / Turan Salcı
Yeni evli çiftlerden çocuklu ailelere, gençlerden yaşlılara her kesimden binlerce kişi, Cumhuriyetin 98. yılında Anıtkabir'de, Atatürk'ün huzurunda bulundu.
Yeni evli çiftlerden çocuklu ailelere, gençlerden yaşlılara her kesimden binlerce kişi, Cumhuriyetin 98. yılında Anıtkabir'de, Atatürk'ün huzurunda bulundu.
© Sputnik / Turan Salcı
Ziyaretçiler, Anıtkabir'i çevreleyen caddelerde oluşturulan güvenlik noktalarından geçirilerek içeri alındı.
Ziyaretçiler, Anıtkabir'i çevreleyen caddelerde oluşturulan güvenlik noktalarından geçirilerek içeri alındı.
© Sputnik / Turan Salcı
Ziyaretçilerden Zafer Büyükkılıç, "Cumhuriyet Bayramı'nda payidarımızı ziyarete geldik. Ne mutlu bize." diye konuştu.
Ziyaretçilerden Zafer Büyükkılıç, "Cumhuriyet Bayramı'nda payidarımızı ziyarete geldik. Ne mutlu bize." diye konuştu.
© Sputnik / Turan Salcı
Çocuklar ise Atatürk'ü ziyaret ettikleri için heyecanlı olduklarını anlattı.
Çocuklar ise Atatürk'ü ziyaret ettikleri için heyecanlı olduklarını anlattı.
© Sputnik / Turan SalcıCumhuriyet’in 98’inci yıl dönümünde binlerce kişi Anıtkabir’i ziyaret ediyor
© Sputnik / Turan SalcıCumhuriyet’in 98’inci yıl dönümünde binlerce kişi Anıtkabir’i ziyaret ediyor