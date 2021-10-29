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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211029/dolar-piyasalarin-kapali-oldugu-gunde-960-seviyesinde-seyrediyor-1050294676.html
Dolar, piyasaların kapalı olduğu günde 9.60 seviyesinde seyrediyor
Dolar, piyasaların kapalı olduğu günde 9.60 seviyesinde seyrediyor
Dolar/TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu güne yükselişle başladı. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T12:21+0300
2021-10-29T12:21+0300
2021-10-29T12:20+0300
ekonomi
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piyasa
ekonomi
dolar/tl
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Sabah saatlerindeki sınırlı yükselişin ardından Dolar/TL 9.60 seviyesine kadar yükseldi. Dolar, dün günü 9.54 seviyesinden kapatmıştı.Euro'TL ise güne yükselişle başlamasının ardından, 11.20 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL dün kapanışta 11.14 seviyesindeydi.Döviz kurları dün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 4. enflasyon raporunu açıklamasının ardından yükselişe geçmişti.
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dolar, piyasa, ekonomi, dolar/tl
Dolar, piyasaların kapalı olduğu günde 9.60 seviyesinde seyrediyor
Dolar/TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu güne yükselişle başladı.
Sabah saatlerindeki
sınırlı yükselişin ardından Dolar/TL 9.60 seviyesine kadar yükseldi. Dolar, dün günü 9.54 seviyesinden kapatmıştı.
Euro'TL ise güne yükselişle başlamasının ardından, 11.20 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL dün kapanışta 11.14 seviyesindeydi.
Döviz kurları dün Merkez Bankası Başkanı
Şahap Kavcıoğlu'nun 4. enflasyon raporunu açıklamasının ardından yükselişe geçmişti.