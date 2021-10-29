Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211029/dolar-piyasalarin-kapali-oldugu-gunde-960-seviyesinde-seyrediyor-1050294676.html
Dolar, piyasaların kapalı olduğu günde 9.60 seviyesinde seyrediyor
Dolar, piyasaların kapalı olduğu günde 9.60 seviyesinde seyrediyor
Dolar/TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu güne yükselişle başladı. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T12:21+0300
2021-10-29T12:20+0300
ekonomi
dolar
piyasa
ekonomi
dolar/tl
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103551/58/1035515835_0:0:4985:2805_1920x0_80_0_0_79279bd20b6ad06c401a36e50c0166a8.jpg
Sabah saatlerindeki sınırlı yükselişin ardından Dolar/TL 9.60 seviyesine kadar yükseldi. Dolar, dün günü 9.54 seviyesinden kapatmıştı.Euro'TL ise güne yükselişle başlamasının ardından, 11.20 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL dün kapanışta 11.14 seviyesindeydi.Döviz kurları dün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 4. enflasyon raporunu açıklamasının ardından yükselişe geçmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103551/58/1035515835_0:0:4641:3481_1920x0_80_0_0_518f0089fd0dd9d7b1872e1f91de61eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, piyasa, ekonomi, dolar/tl

Dolar, piyasaların kapalı olduğu günde 9.60 seviyesinde seyrediyor

12:21 29.10.2021
© AP Photo / Burhan ÖzbiliciDolar - TL
Dolar - TL - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Burhan Özbilici
Abone ol
Dolar/TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu güne yükselişle başladı.
Sabah saatlerindeki sınırlı yükselişin ardından Dolar/TL 9.60 seviyesine kadar yükseldi. Dolar, dün günü 9.54 seviyesinden kapatmıştı.
Euro'TL ise güne yükselişle başlamasının ardından, 11.20 seviyelerinden işlem görüyor. Euro/TL dün kapanışta 11.14 seviyesindeydi.
Döviz kurları dün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 4. enflasyon raporunu açıklamasının ardından yükselişe geçmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:55Merkel'den Atina'ya veda ziyareti: Miçotakis'den AB'ye 'Türkiye'ye daha sert tavır alın' çağrısı
12:50Rosatom: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin son ünitesinin inşası için gereken lisansı aldık
12:45Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybında artış sürüyor
12:38İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 45.76'ya indi
12:26Selvi: Erdoğan'ın izlettiği videoda Kılıçdaroğlu'nun linç görüntülerinin olması tek kelimeyle yanlış
12:26Avustralya'da şiddetli fırtına: 200 bin hane elektriksiz kaldı
12:24Akşener'in Siirt ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi gözaltına alındı
12:21Dolar, piyasaların kapalı olduğu günde 9.60 seviyesinde seyrediyor
12:15Kremlin: Putin, G20'ye video konferans yoluyla katılacak
12:13ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
12:04Metropol tipi feodalizm: İstanbul’da taksi plaka sahipliği nasıl işliyor?
11:56TESK Başkanı Palandöken: Zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretleri esnaftan alınmamalı
11:46Sosyal medya tartışması parkta kavgaya dönüştü: Çevredekiler zor ayırdı
11:43Kocaeli’de yolcu treni kaza yaptı
11:30Ruslar izin günlerinde yurtdışında en çok İstanbul’u tercih etti
11:25TURKOVAC'ın etkinliği BioNTech olanlarda da araştırılacak
11:15Hiç gitmediği illerden 4 trafik cezası geldi
11:14Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kuran şoföre ceza
11:13250 bin dolar ödeyerek gayrimenkul alan 19 bin kişi TC vatandaşı oldu
10:53Habertürk yazarı: Taksi meselesi çözülmeli, yoksa bu inat AK Parti’ye İstanbul’da kaybettirecek