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https://tr.sputniknews.com/20211029/dunyanin-en-iyi-universiteleri-siralamalarinda-bogazici-universitesi-90-sira-gerileyerek-287-oldu-1050313642.html
'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında Boğaziçi Üniversitesi 90 sıra gerileyerek 287. oldu
'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında Boğaziçi Üniversitesi 90 sıra gerileyerek 287. oldu
Son üç yıldır üst üste 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında ilk 200'de olan Boğaziçi Üniversitesi, bu yılki listede 287'nci olabildi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T21:36+0300
2021-10-29T21:44+0300
yaşam
boğaziçi üniversitesi
üniversite
sıralama
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Boğaziçi Üniversitesi, ABD merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu ve haber dergisi US News and World Report'un hazırladığı 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022' sıralamasında 287. oldu.Evrensel'den Görkem Kınacı'nın haberine göre, önde gelen yükseköğretim kurumları derecelendirmeleri arasında gösterilen söz konusu sıralamada, bu yıl 90'ı aşkın ülkeden 1750 yükseköğretim kurumu, global-bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans sayısı, toplam atıf, uluslararası iş birlikleri ve yayımlanan kitap gibi 13 kritere göre değerlendirildi.Boğaziçi Üniversitesi, 100 üzerinden 60 puan alabildi; Türkiye'de ilk sırada yer aldı ama dünyada 287'nci olabildi.Geçen yılki sıralamada Boğaziçi Üniversitesi 197’nci sırada yer almıştı. O dönemki rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversitesi’nin son üç yıldır Türkiye’den ilk 200’e giren tek üniversite olduğunu belirterek "Bütçemizin 40 kat büyüklüğünde üniversitelerle aynı sırada yer alıyoruz" açıklamasını yapmıştı.Geçen yılki sıralamada üniversite, fizik alanında dünyada 60’ıncı sırada temsil edilmişti. Bu yılki sıralamada ise oldukça gerileyerek 97'nci sıraya düştü. Üniversiteye Melih Bulu'nun ardından rektör atanan Naci İnci de fizikçi.US News and World Report, "Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022" sıralaması kapsamında 43 önde gelen alanda da listeler paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi alanlara göre hazırlanan sıralamalarda en iyi dereceyi 100 üzerinden 71.7 puanla yerleştiği 97'ncilik ile fizikte yakalarken, mühendislikte 332, bilgisayar bilimlerinde 368, kimyada ise 402'nci sırada yer aldı.Bu yılki listede Harvard Üniversitesi ilk sıradaki konumunu korurken, onu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi takip etti. Kıta Avrupası'nda ilk sırada İsviçre'den ETH Zürih, Asya'da ise Çin'den Tsinghua Üniversitesi yer aldı.Yükseköğretim kurumlarının öncelikli olarak araştırma performanslarına göre değerlendirildiği sıralamada kullanılan 13 değerlendirme ölçütü ve ağırlıkları ise şöyle sıralandı:
https://tr.sputniknews.com/20210626/yokten-bogazicinde-iki-fakultenin-kurulma-kararlarina-iliskin-aciklama-1044824058.html
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boğaziçi üniversitesi, üniversite, sıralama

'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında Boğaziçi Üniversitesi 90 sıra gerileyerek 287. oldu

21:36 29.10.2021 (güncellendi: 21:44 29.10.2021)
© AABoğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AA
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Son üç yıldır üst üste 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralamasında ilk 200'de olan Boğaziçi Üniversitesi, bu yılki listede 287'nci olabildi.
Boğaziçi Üniversitesi, ABD merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu ve haber dergisi US News and World Report'un hazırladığı 'Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022' sıralamasında 287. oldu.
Evrensel'den Görkem Kınacı'nın haberine göre, önde gelen yükseköğretim kurumları derecelendirmeleri arasında gösterilen söz konusu sıralamada, bu yıl 90'ı aşkın ülkeden 1750 yükseköğretim kurumu, global-bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans sayısı, toplam atıf, uluslararası iş birlikleri ve yayımlanan kitap gibi 13 kritere göre değerlendirildi.
Boğaziçi Üniversitesi, 100 üzerinden 60 puan alabildi; Türkiye'de ilk sırada yer aldı ama dünyada 287'nci olabildi.
Geçen yılki sıralamada Boğaziçi Üniversitesi 197’nci sırada yer almıştı. O dönemki rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan, Boğaziçi Üniversitesi’nin son üç yıldır Türkiye’den ilk 200’e giren tek üniversite olduğunu belirterek "Bütçemizin 40 kat büyüklüğünde üniversitelerle aynı sırada yer alıyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Geçen yılki sıralamada üniversite, fizik alanında dünyada 60’ıncı sırada temsil edilmişti. Bu yılki sıralamada ise oldukça gerileyerek 97'nci sıraya düştü. Üniversiteye Melih Bulu'nun ardından rektör atanan Naci İnci de fizikçi.
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US News and World Report, "Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022" sıralaması kapsamında 43 önde gelen alanda da listeler paylaştı.
Boğaziçi Üniversitesi alanlara göre hazırlanan sıralamalarda en iyi dereceyi 100 üzerinden 71.7 puanla yerleştiği 97'ncilik ile fizikte yakalarken, mühendislikte 332, bilgisayar bilimlerinde 368, kimyada ise 402'nci sırada yer aldı.
Bu yılki listede Harvard Üniversitesi ilk sıradaki konumunu korurken, onu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi takip etti.
Kıta Avrupası'nda ilk sırada İsviçre'den ETH Zürih, Asya'da ise Çin'den Tsinghua Üniversitesi yer aldı.
Yükseköğretim kurumlarının öncelikli olarak araştırma performanslarına göre değerlendirildiği sıralamada kullanılan 13 değerlendirme ölçütü ve ağırlıkları ise şöyle sıralandı:
"Global araştırma saygınlığı (yüzde 12,5), bölgesel araştırma saygınlığı (yüzde 12,5), yayınlar (yüzde 10), kitaplar (yüzde 2,5), konferans bildirileri (yüzde 2,5), normalize edilmiş atıf etkisi (yüzde 10), toplam atıflar (yüzde 7,5), en çok atıf alanlar arasında yüzde 10'a giren yayın sayısı (yüzde 12,5), en çok atıf alanlar arasında yüzde 10'a giren yayın oranı (yüzde 10), uluslararası iş birlikleri (yüzde 5), uluslararası iş birlikleri sonucu çıkan yayınlar (yüzde 5), en çok atıf alanlar arasında yüzde 1'e giren yayın sayısı (yüzde 5) ve en çok atıf alanlar arasında yüzde 1'e giren yayın oranı (yüzde 5)."
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