https://tr.sputniknews.com/20211029/elon-musk-universite-kuruyor-1050303108.html

Elon Musk üniversite kuruyor

Elon Musk üniversite kuruyor

Tesla ve SpaceX CEO'su, ABD'li milyarder Elon Musk, 'Teksas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü' isimli yeni bi üniversite kuracağını açıkladı. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T16:17+0300

2021-10-29T16:17+0300

2021-10-29T16:17+0300

yaşam

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spacex

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Forbes dergisinin milyarderler listesine göre dünyanın en zengin insanı ünvanını ele geçiren ABD'li milyarder girişmici Elon Musk, yeni bir üniversite kuracağını söyledi.Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni üniversite kurmayı düşünüyorum: Teksas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü" ifadelerini kullandı. Milyarder girişimci, üniversitenin 'herkes tarafından takdir edileceğini' sözlerine ekledi.Öte yandan Musk, geçtiğimiz günlerde ABD'de gündemde olan 'milyarderlere daha fazla vergi' tasarısına tepki göstermişti.Musk, Twitter'da Washington Post muhabiri Christian Davenport'un tasarıda Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un önümüzdeki 5 yıllık dönemde 50 milyar dolar ve 44 milyar dolar tutarında olabilecek vergi faturalarının, Mars misyonu için kullanılabileceği yönündeki paylaşımına yanıt vermişti.Yanıtında Musk, "Planım, parayı insanlığı Mars'a götürmek ve bilincin ışığını korumak için kullanmak" ifadelerine yer vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20211012/elon-musk-40-yil-icinde-marsta-tesla-fabrikalari-kurmak-istiyor-1049740195.html

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