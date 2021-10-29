https://tr.sputniknews.com/20211029/erdogan-yurt-disindan-donene-kadar-cumhurbaskanligina-fuat-oktay-vekalet-edecek-1050288841.html

Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ve Birleşik Krallık'a ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T06:51+0300

2021-10-29T06:51+0300

2021-10-29T06:50+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

fuat oktay

vekalet

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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.Tezkereye göre, Erdoğan, 29-31 Ekim'de İtalya Cumhuriyeti'ne, 1-2 Kasım'da Birleşik Krallık'a ziyarette bulunacağı için bu ülkelerden dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.

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recep tayyip erdoğan, fuat oktay, vekalet