https://tr.sputniknews.com/20211029/erhan-yazicioglu-tarkana-30-milyon-veriyorsun-53-yillik-oyuncuya-da-20-bin-tl-ver-1050309442.html

Erhan Yazıcıoğlu: Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver

Erhan Yazıcıoğlu: Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver

Son zamanlarda istediği bölüm başı ücreti alamadığını belirten usta oyuncu Yazıcıoğlu, oynadığı reklamda büyük bir ücret kazandığı konuşulan Tarkan'ı örnek... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T19:09+0300

2021-10-29T19:09+0300

2021-10-29T19:14+0300

tarkan

yaşam

ücret

oyuncu

reklam

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Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Düşük ücretlerden dolayı bir süredir projelerde yer alamadığını belirten Yazıcıoğlu, bu duruma isyan etti.'Bunu çok görmeyin'70 yaşındaki Erhan Yazıcıoğlu canlı yayında şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211021/megastar-tarkandan-milyonluk-anlasma-1050052328.html

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tarkan, ücret, oyuncu, reklam