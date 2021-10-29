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Erhan Yazıcıoğlu: Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver
Erhan Yazıcıoğlu: Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver
Son zamanlarda istediği bölüm başı ücreti alamadığını belirten usta oyuncu Yazıcıoğlu, oynadığı reklamda büyük bir ücret kazandığı konuşulan Tarkan'ı örnek... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T19:09+0300
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tarkan
yaşam
ücret
oyuncu
reklam
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Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Düşük ücretlerden dolayı bir süredir projelerde yer alamadığını belirten Yazıcıoğlu, bu duruma isyan etti.'Bunu çok görmeyin'70 yaşındaki Erhan Yazıcıoğlu canlı yayında şunları söyledi:
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tarkan, ücret, oyuncu, reklam

Erhan Yazıcıoğlu: Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver

19:09 29.10.2021 (güncellendi: 19:14 29.10.2021)
© YouTube / Müge ve Gülşen'le 2. SayfaErhan Yazıcıoğlu
Erhan Yazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© YouTube / Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
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Son zamanlarda istediği bölüm başı ücreti alamadığını belirten usta oyuncu Yazıcıoğlu, oynadığı reklamda büyük bir ücret kazandığı konuşulan Tarkan'ı örnek göstererek, "Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver" dedi.
Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Düşük ücretlerden dolayı bir süredir projelerde yer alamadığını belirten Yazıcıoğlu, bu duruma isyan etti.

'Bunu çok görmeyin'

70 yaşındaki Erhan Yazıcıoğlu canlı yayında şunları söyledi:
“İstediğim paranın yarısı teklif ediliyor bu da beni kırıyor. Tarkan’a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver.
Türkiye şartlarında birçok insana itici gelebilir. Ben bunu 53 yıldan sonra kazanmaya başladım. Bunu çok görmeyin.
Asgari ücretle geçinen milyonlar var, saygı duyuyorum ama sektörde de bir fiyat politikası var.
Daha küçük paraları kabul eden, etmek zorunda olan arkadaşlarım varken o parayı vermeyecekler bana.”
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
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Tarkan'dan milyonluk anlaşma
21 Ekim, 17:23
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