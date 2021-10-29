https://tr.sputniknews.com/20211029/ermeni-hacilar-daglik-karabagdaki-manastiri-ziyaret-ederken-rus-baris-gucleri-guvenligi-sagladi-1050287884.html

Ermeni hacılar Dağlık Karabağ’daki manastırı ziyaret ederken, Rus barış güçleri güvenliği sağladı

Ermeni hacılar Dağlık Karabağ’daki manastırı ziyaret ederken, Rus barış güçleri güvenliği sağladı

Dağlık Karabağ’daki Rus barış güçleri, hacıların sınır hattı yakınlarında bulunan Amaras Manastır Kompleksi’ni güvenli bir şekilde ziyaret etmesine yardım... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T03:32+0300

2021-10-29T03:32+0300

2021-10-29T03:32+0300

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Rus barış güçleri, Dağlık Karabağ’da sınır hattı yakınlarında hacıların Amaras Manastır Kompleksi’ni ziyaretleri sırasında güvenliklerini sağladı.Manastırı ziyaret eden hacılardan biri olan Mariyam Markaryan, “Manastırı bazen ailemle bazen de tek başıma ziyaret ediyorum. Bizim gücümüz inancımızda, manastırımızda. Halkım adına bizim için böyle bir güvenlik sağladığınız için teşekkür ederim. Böylelikle güvenli bir şekilde burayı ziyaret edebiliyor, tanrıya dua edebiliyoruz” dedi.Markaryan, bu sebeple Rus barış güçleri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya halkına minnettar olduklarını belirtti.Rus barış güçleri Stepanakert’ten (Hankendi) Martuni’ye yaklaşık 70 hacıya Ermeni Apostolik Kilisesi manastırındaki pazar ayinine katılmaları için tüm yolculuk boyunca eşlik etti.Piskopos Vartanes Avrahamyan da din adamlarının her zaman Rus barış güçlerinin görevlerini iyi şekilde yerine getirdiğini ifade ettiğini ve onlara minnettar olduklarını söyledi.Dağlık Karabağ’da çatışmaların sona ermesi ve ateşkes anlaşması imzalanmasının ardından, Amaras Manastırı sınırın yakınlarında kaldı. Bölgedeki Rus barış güçleri düzenli olarak manastırı ziyaret etmek isteyen hacıların güvenliğini sağlıyor.

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