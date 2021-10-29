https://tr.sputniknews.com/20211029/ermenistanda-meydana-gelen-trafik-kazasinda-rus-sinir-muhafizi-oldu--1050307649.html

Ermenistan’da meydana gelen trafik kazasında Rus sınır muhafızı öldü

Ermenistan’da meydana gelen trafik kazasında Rus sınır muhafızı öldü

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı, Rus sınır muhafızlarını taşıyan bir kamyonun kaza yapması sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin daha... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T18:24+0300

2021-10-29T18:24+0300

2021-10-29T18:24+0300

dünya

rusya

ermenistan

polis

rusya acil durumlar bakanlığı

asker

rus

ölüm

sınır

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/13/1043253445_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_650f0ca700f3d4990e61ec63e1958323.jpg

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasında, “Erivan-Megri karayolunun 80. kilometresinde Rusya Sınır Muhafızları Birliği’ne ait bir kamyon yoldan çıkarak 150 metrelik yarığa düştü. Bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı” ifadesine yer verildi.Ermeni medyası, olayın Ermenistan’ın Ararat bölgesindeki Tigranaşen köyü yakınlarında meydana geldiğini aktardı.Rus sınır muhafızları Ermenistan’ın İran ve Türkiye sınırlarını koruyor. Rus askerler ayrıca Ermenistan’ın Azerbaycan sınırının bazı yerlerinde de bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211029/ermenistan-turk-ermeni-iliskilerini-normallestirme-imkanlarini-rusyayla-istisare-ediyoruz-1050284900.html

rusya

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ermenistan, polis, rusya acil durumlar bakanlığı, asker, rus, ölüm, sınır