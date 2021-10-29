https://tr.sputniknews.com/20211029/ermenistanda-meydana-gelen-trafik-kazasinda-rus-sinir-muhafizi-oldu--1050307649.html
Ermenistan’da meydana gelen trafik kazasında Rus sınır muhafızı öldü
Ermenistan’da meydana gelen trafik kazasında Rus sınır muhafızı öldü
Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı, Rus sınır muhafızlarını taşıyan bir kamyonun kaza yapması sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin daha... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T18:24+0300
2021-10-29T18:24+0300
2021-10-29T18:24+0300
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Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasında, “Erivan-Megri karayolunun 80. kilometresinde Rusya Sınır Muhafızları Birliği’ne ait bir kamyon yoldan çıkarak 150 metrelik yarığa düştü. Bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı” ifadesine yer verildi.Ermeni medyası, olayın Ermenistan’ın Ararat bölgesindeki Tigranaşen köyü yakınlarında meydana geldiğini aktardı.Rus sınır muhafızları Ermenistan’ın İran ve Türkiye sınırlarını koruyor. Rus askerler ayrıca Ermenistan’ın Azerbaycan sınırının bazı yerlerinde de bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211029/ermenistan-turk-ermeni-iliskilerini-normallestirme-imkanlarini-rusyayla-istisare-ediyoruz-1050284900.html
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rusya, ermenistan, polis, rusya acil durumlar bakanlığı, asker, rus, ölüm, sınır
Ermenistan’da meydana gelen trafik kazasında Rus sınır muhafızı öldü
Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı, Rus sınır muhafızlarını taşıyan bir kamyonun kaza yapması sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini, bir askerin daha yaralandığını belirtti.
Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasında, “Erivan-Megri karayolunun 80. kilometresinde Rusya Sınır Muhafızları Birliği’ne ait bir kamyon yoldan çıkarak 150 metrelik yarığa düştü. Bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı” ifadesine yer verildi.
Ermeni medyası, olayın Ermenistan’ın Ararat bölgesindeki Tigranaşen köyü yakınlarında meydana geldiğini aktardı.
Rus sınır muhafızları Ermenistan’ın İran ve Türkiye sınırlarını koruyor. Rus askerler ayrıca Ermenistan’ın Azerbaycan sınırının bazı yerlerinde de bulunuyor.