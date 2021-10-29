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https://tr.sputniknews.com/20211029/esenyurtta-kagit-fabrikasinda-yangin-sondurme-calismalari-suruyor-1050285277.html
Esenyurt'ta kağıt fabrikasında yangın
Esenyurt'ta kağıt fabrikasında yangın
Esenyurt'ta sanayi fabrikasında bulunan 2 katlı kağıt fabrikasında bir anda yanmaya başladı. Fabrikada mahsur kalanların olduğu öğrenilirken, ekiplerin yangını... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T00:52+0300
2021-10-29T00:52+0300
2021-10-29T01:47+0300
yangın
esenyurt
fabrika
türkiye
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Esenyurt'ta kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde, ambalaj üretimi yapan 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.Öte yandan fabrikada mahsur kalanların da olduğu öğrenildi.
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yangın, esenyurt, fabrika
Esenyurt'ta kağıt fabrikasında yangın 00:52 29.10.2021 (güncellendi: 01:47 29.10.2021)
Esenyurt'ta sanayi fabrikasında bulunan 2 katlı kağıt fabrikasında bir anda yanmaya başladı. Fabrikada mahsur kalanların olduğu öğrenilirken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Esenyurt'ta kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde, ambalaj üretimi yapan
2 katlı fabrikada
henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan fabrikada
mahsur kalanların da olduğu öğrenildi.