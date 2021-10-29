https://tr.sputniknews.com/20211029/eski-fenerbahce-yoneticisi-makaroglu-bir-daha-asla-ali-koc-icin-calismam-1050313822.html

Eski Fenerbahçe yöneticisi Makaroğlu: Bir daha asla Ali Koç için çalışmam

Eski Fenerbahçe yöneticisi Makaroğlu: Bir daha asla Ali Koç için çalışmam

Eski Fenerbahçe yöneticisi Aram Markaroğlu, "Ben Ali Koç’un seçilmesi için 3.5 yıl önce çok çalıştım ama bir daha asla Ali Koç için çalışmam" dedi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

ali koç

aram markaroğlu

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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Aram Markaroğlu, Ali Koç yönetimine eleştirilerde bulundu.Fenerbahçe Futbol Aş’deki görevlerinden Haziran ayında istifa eden Aram Markaroğlu Başkan Ali Koç’un çevresinindeki insanların liyakatli insanlar olmadığını ifade etti.'Başkanın iyi niyetli olduğunu biliyoruz ama...'Radyo Gol’e konuk olan Markaroğlu “Görevdeyken Başkan Ali Koç’u bazı hatalarından dolayı uyardık ama başarılı olamadık. Başkanın iyi niyetli olduğunu biliyoruz ama çevresindeki insanlar “Padişahım çok yaşa” diye bağırıyor” İfadelerini kullandı.2018’deki seçimlerde yaptıklarına da değinen Markaroğlu, “Ben Ali Koç’un seçilmesi için 3.5 yıl önce çok çalıştım ama bir daha asla Ali Koç için çalışmam” dedi.

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fenerbahçe, ali koç, aram markaroğlu