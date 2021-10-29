https://tr.sputniknews.com/20211029/eski-new-york-valisi-andrew-cuomo-hakkinda-cinsel-taciz-suclamasiyla-dava-acildi-1050288701.html

Eski New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı

Eski New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı

Cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa eden eski New York Valisi Andrew Cuomo'ya, yine cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T05:53+0300

2021-10-29T05:53+0300

2021-10-29T05:53+0300

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dava

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Cuomo'nun eski çalışanlarından bir kadın, cinsel taciz iddiasıyla eski vali hakkında mahkemeye suç duyurusunda bulundu.Andrew Cuomo'nun, hakkındaki cinsel taciz suçlamasıyla ilgili 17 Kasım'da mahkemeye gitmesi bekleniyor.Bir kişiye "zorla dokunma", New York eyaletinde cinsel taciz kapsamında bir yıla kadar hapis cezası gerektiren suç olarak görülüyor.Cuomo, hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle 10 Ağustos’ta istifa etmişti.New York Başsavcılığı, Cuomo hakkında ayrıca, hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve salgın verilerini değiştirdiği iddialarıyla ilgili soruşturmalar yürütüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210810/new-york-valisi-andrew-cuomo-hakkindaki-cinsel-taciz-suclamalarinin-ardindan-istifa-karari-aldi-1047734409.html

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