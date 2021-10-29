Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211029/euro-bolgesinde-enflasyon-13-yilin-zirvesine-cikti-1050298052.html
Euro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı
Euro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı
Euro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4.1'lik oranla son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T13:44+0300
2021-10-29T13:44+0300
ekonomi
avrupa
ab
enflasyon
euro
dolar
ekonomik kriz
para
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049441270_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_442274ecfab7343924fdf9354557f5ea.jpg
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 3.4 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4.1 olarak ölçüldü.Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 23.5 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2.1 ile hizmetler, yüzde 2 ile enerji dışı sanayi ürünler ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.Enflasyon, ekim ayında Almanya'da 4.6, Fransa'da 3.2, İspanya'da 5.5, İtalya'da 3.1, Hollanda'da 3.8, Belçika'da 5.4, Litvanya'da 8.2 ve Estonya'da yüzde 7.4 olarak belirlendi.Böylece, Euro Bölgesi'nde enflasyon 2008 yılı temmuz ayından beri ölçülen en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.Euro Bölgesi'nde, ağustos ve eylül ayında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı.Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün, enflasyonun; enerji fiyatlarındaki artış, ekonomik toparlanma ile birlikte talebin artması ve tedarik sıkıntılarından kaynaklandığını belirterek, "Enflasyonun yakın vadede daha da yükseleceğini ancak önümüzdeki yıl içinde düşüşe geçeceğini öngörüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.Son dönemde enflasyondaki yükseliş Avrupa vatandaşlarını da rahatsız ediyor.Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkati çekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211014/dolar-enflasyon-rakamlarinin-aciklanmasiyla-buyuk-rakiplerine-karsi-deger-kaybetti-1049822315.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049441270_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_7658bbf5d5aff7852d6ce79960a4e446.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, ab, enflasyon, euro, dolar, ekonomik kriz, para

Euro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı

13:44 29.10.2021
© AAEuro Bölgesi
Euro Bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AA
Abone ol
Euro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4.1'lik oranla son 13 yılın en yüksek seviyesinde ulaştı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ekim ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 3.4 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4.1 olarak ölçüldü.
Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 23.5 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2.1 ile hizmetler, yüzde 2 ile enerji dışı sanayi ürünler ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.
Enflasyon, ekim ayında Almanya'da 4.6, Fransa'da 3.2, İspanya'da 5.5, İtalya'da 3.1, Hollanda'da 3.8, Belçika'da 5.4, Litvanya'da 8.2 ve Estonya'da yüzde 7.4 olarak belirlendi.
Böylece, Euro Bölgesi'nde enflasyon 2008 yılı temmuz ayından beri ölçülen en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.
Euro Bölgesi'nde, ağustos ve eylül ayında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün, enflasyonun; enerji fiyatlarındaki artış, ekonomik toparlanma ile birlikte talebin artması ve tedarik sıkıntılarından kaynaklandığını belirterek, "Enflasyonun yakın vadede daha da yükseleceğini ancak önümüzdeki yıl içinde düşüşe geçeceğini öngörüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Son dönemde enflasyondaki yükseliş Avrupa vatandaşlarını da rahatsız ediyor.
Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat artışı dikkati çekiyor.
Hisse senedi grafiği - ABD doları - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
EKONOMİ
Dolar, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla büyük rakiplerine karşı değer kaybetti
14 Ekim, 15:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:17Kadınlar Cumhuriyet Yürüyüşü'nde Şebnem Şirin'in fotoğrafını taşıdı
14:17Rus barış güçleri, Dağlık Karabağ’da bir köye insani yardım götürdü
14:10Çin Dışişleri: Orta Asya'da herhangi bir askeri üssümüz yok
14:06‘10 büyükelçi, Beştepe’deki 29 Ekim törenine davet edilmedi’ iddiası
13:44Euro Bölgesi'nde enflasyon 13 yılın zirvesine çıktı
13:43ABD, Afganistan'a yaklaşık 144 milyon dolar ek yardım yapacak
13:40Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı, refüje çıktı
13:37Kütahya'da 'Afrodit' ve 'Dionysos' heykel başları bulundu
13:36Uluslararası kuruluşlardan tüm dünyaya 'acilen su ve iklim tedbirleri alma' çağrısı
13:26Jason Momoa, koronavirüse yakalandı
13:24ABD'li havayolu şirketleri, Rusya hava sahası üzerinde ek uçuş hakkı istiyor
13:17'Savcıyım' deyip aradığı kişiyi 351 bin TL dolandırdı
13:11Aile Bakanlığı Meclis'e sunum yaptı: Evli ve bekarlar için farklı vergi önerisi
13:06Paris'te çikolatadan elbiselerle defile
13:05Lübnan Cumhurbaşkanı, Rusya'dan liman patlamasına dair uydu görüntülerini istedi
12:57Litvanya bir günde 186 mülteciyi sınır dışı etti
12:55Merkel'den Atina'ya veda ziyareti: Miçotakis'den AB'ye 'Türkiye'ye daha sert tavır alın' çağrısı
12:50Rosatom: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin son ünitesinin inşası için gereken lisansı aldık
12:45Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybında artış sürüyor
12:38İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 45.76'ya indi