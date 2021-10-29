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https://tr.sputniknews.com/20211029/firat-bazi-devlet-baskanlari-ikili-gorusmelerinde-erdoganin-onune-kavalanin-durumunu-koydu-1050291887.html
Fırat: Bazı devlet başkanları ikili görüşmelerinde Erdoğan’ın önüne Kavala’nın durumunu koydu
Fırat: Bazı devlet başkanları ikili görüşmelerinde Erdoğan’ın önüne Kavala’nın durumunu koydu
Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Bazı devlet başkanları ikili görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne Kavala’nın durumunu koydular" açıklamasında bulundu. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T10:33+0300
2021-10-29T10:32+0300
türkiye
abd
recep tayyip erdoğan
hande fırat
açıklama
osman kavala
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, 10 ülkenin büyükelçisinin iş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısı yapmasının ardından başlayan krize ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Türkiye’nin başta Fetullah Gülen olmak üzere terörle mücadele konularında bazı ülkelerden talepleri var. Kanıtlara, yaşananlara, şehitlere, stratejik ortak söylemine rağmen bu taleplerin hiçbirine olumlu yanıt verilmedi. Ne garip ki ikili görüşmelerde bu ülkelerden bazılarının devlet başkanlarının gündemi hep Osman Kavala oldu. Yanlış okumadınız, bazı devlet başkanları ikili görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne Kavala’nın durumunu koydular. Ankara, devlet başkanları düzeyinde sorgulanmasını hep şüpheyle karşıladı" dedi.Fırat, yazısında "Bazı ülkelerin Erdoğan ve politikalarına karşı duyduğu antipati sır değil. Üstelik 20 yıldır dünya da kendisini tanıyor, olası tepkilerini hesap edebiliyor. Demem o ki, bu hadsiz üslubu Cumhurbaşkanı’nın kabul etmeyeceğini ve tepki göstereceğini herkes bilir, hesap eder. Büyükelçiler ve ülkeleri bu hesapla hareket edip, 'Nasılsa Erdoğan sert tepki gösterecektir, kriz çıkacaktır' demiş olabilirler. Türkiye’nin diplomasisi ve ara formülü bu kötü niyeti de önlenmiş oldu" düşüncesini dile getirdi.Ne olmuştu?Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçileri, Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunduğu ortak bir açıklama yapmıştı.Söz konusu açıklama 'içişlerine müdahale' olarak yorumlanmıştı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 10 büyükelçiye sert tepki göstermiş, istenmeyen kişi ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini söylemişti.Erdoğan'ın açıklamasından iki gün sonra büyükelçiler 'Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit ettiklerine' yönelik açıklama yapmış, söz konusu açıklama Cumhurbaşkanlığı tarafından olumlu karşılanmıştı.
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abd, recep tayyip erdoğan, hande fırat, açıklama, osman kavala

Fırat: Bazı devlet başkanları ikili görüşmelerinde Erdoğan’ın önüne Kavala’nın durumunu koydu

10:33 29.10.2021
© Fotoğraf : TwitterOsman Kavala
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Hürriyet yazarı Hande Fırat, "Bazı devlet başkanları ikili görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne Kavala’nın durumunu koydular" açıklamasında bulundu.
Hürriyet yazarı Hande Fırat, 10 ülkenin büyükelçisinin iş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısı yapmasının ardından başlayan krize ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında, "Türkiye’nin başta Fetullah Gülen olmak üzere terörle mücadele konularında bazı ülkelerden talepleri var. Kanıtlara, yaşananlara, şehitlere, stratejik ortak söylemine rağmen bu taleplerin hiçbirine olumlu yanıt verilmedi. Ne garip ki ikili görüşmelerde bu ülkelerden bazılarının devlet başkanlarının gündemi hep Osman Kavala oldu. Yanlış okumadınız, bazı devlet başkanları ikili görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne Kavala’nın durumunu koydular. Ankara, devlet başkanları düzeyinde sorgulanmasını hep şüpheyle karşıladı" dedi.
Fırat, yazısında "Bazı ülkelerin Erdoğan ve politikalarına karşı duyduğu antipati sır değil. Üstelik 20 yıldır dünya da kendisini tanıyor, olası tepkilerini hesap edebiliyor. Demem o ki, bu hadsiz üslubu Cumhurbaşkanı’nın kabul etmeyeceğini ve tepki göstereceğini herkes bilir, hesap eder. Büyükelçiler ve ülkeleri bu hesapla hareket edip, 'Nasılsa Erdoğan sert tepki gösterecektir, kriz çıkacaktır' demiş olabilirler. Türkiye’nin diplomasisi ve ara formülü bu kötü niyeti de önlenmiş oldu" düşüncesini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçileri, Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunduğu ortak bir açıklama yapmıştı.
Söz konusu açıklama 'içişlerine müdahale' olarak yorumlanmıştı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 10 büyükelçiye sert tepki göstermiş, istenmeyen kişi ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini söylemişti.
Erdoğan'ın açıklamasından iki gün sonra büyükelçiler 'Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet etmeyi teyit ettiklerine' yönelik açıklama yapmış, söz konusu açıklama Cumhurbaşkanlığı tarafından olumlu karşılanmıştı.
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