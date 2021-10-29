https://tr.sputniknews.com/20211029/fsb-buryatiyada-yetkililere-ve-gocmenlere-karsi-eylem-planlayan-kisileri-gozaltina-aldi-1050301876.html

FSB, Buryatiya'da yetkililere ve göçmenlere karşı eylem planlayan kişileri gözaltına aldı

FSB, Buryatiya'da yetkililere ve göçmenlere karşı eylem planlayan kişileri gözaltına aldı

FSB, Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Buryatiya Cumhuriyeti’de, devlet yetkililerine ve göçmenlere karşı eylem planlayan aşırılık yanlısı topluluk... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T15:39+0300

2021-10-29T15:39+0300

2021-10-29T15:39+0300

dünya

aşırı sağcı

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

radikal

buryatiya

göçmen karşıtı

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Buryatiya'da devlet yetkilileri, kolluk kuvvetleri ve göçmenlere yönelik doğrudan eylemler gerçekleştirmek için aşırılık yanlısı bir topluluk örgütleyen kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, devlet yetkililerine, kolluk kuvvetlerine, Orta Asya ülkelerinden gelen göçmenlere ve belirli sosyal gruplara yönelik doğrudan eylemler gerçekleştirmek için aşırılık yanlısı bir topluluk örgütleyen kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, radikallik yanlısı ideolojinin yayıldığı yapıya, öğrenciler de dahil olmak üzere, gençlerin aktif olarak çekilmeye çalışıldığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca, organizatör ve topluluk üyesi üç kişi hakkında Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 282.1 maddesinin 1. ve 2. fıkraları (Aşırılık yanlısı topluluk oluşturulması ve aşırılık yanlısı topluluğa üyelik) uyarınca ceza davası açıldığı belirtildi.--

buryatiya

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aşırı sağcı, rusya federal güvenlik servisi (fsb), radikal, buryatiya, göçmen karşıtı