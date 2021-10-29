https://tr.sputniknews.com/20211029/fsb-buryatiyada-yetkililere-ve-gocmenlere-karsi-eylem-planlayan-kisileri-gozaltina-aldi-1050301876.html
FSB, Buryatiya'da yetkililere ve göçmenlere karşı eylem planlayan kişileri gözaltına aldı
FSB, Buryatiya'da yetkililere ve göçmenlere karşı eylem planlayan kişileri gözaltına aldı
FSB, Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Buryatiya Cumhuriyeti’de, devlet yetkililerine ve göçmenlere karşı eylem planlayan aşırılık yanlısı topluluk... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T15:39+0300
2021-10-29T15:39+0300
2021-10-29T15:39+0300
dünya
aşırı sağcı
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
radikal
buryatiya
göçmen karşıtı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Buryatiya'da devlet yetkilileri, kolluk kuvvetleri ve göçmenlere yönelik doğrudan eylemler gerçekleştirmek için aşırılık yanlısı bir topluluk örgütleyen kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, devlet yetkililerine, kolluk kuvvetlerine, Orta Asya ülkelerinden gelen göçmenlere ve belirli sosyal gruplara yönelik doğrudan eylemler gerçekleştirmek için aşırılık yanlısı bir topluluk örgütleyen kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.Açıklamada, radikallik yanlısı ideolojinin yayıldığı yapıya, öğrenciler de dahil olmak üzere, gençlerin aktif olarak çekilmeye çalışıldığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca, organizatör ve topluluk üyesi üç kişi hakkında Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 282.1 maddesinin 1. ve 2. fıkraları (Aşırılık yanlısı topluluk oluşturulması ve aşırılık yanlısı topluluğa üyelik) uyarınca ceza davası açıldığı belirtildi.--
buryatiya
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aşırı sağcı, rusya federal güvenlik servisi (fsb), radikal, buryatiya, göçmen karşıtı
FSB, Buryatiya'da yetkililere ve göçmenlere karşı eylem planlayan kişileri gözaltına aldı
FSB, Rusya’nın Sibirya bölgesinde yer alan Buryatiya Cumhuriyeti’de, devlet yetkililerine ve göçmenlere karşı eylem planlayan aşırılık yanlısı topluluk üyelerini gözaltına aldı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Buryatiya'da devlet yetkilileri, kolluk kuvvetleri ve göçmenlere yönelik doğrudan eylemler gerçekleştirmek için aşırılık yanlısı bir topluluk örgütleyen kişilerin gözaltına alındığını duyurdu.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada, devlet yetkililerine, kolluk kuvvetlerine, Orta Asya ülkelerinden gelen göçmenlere ve belirli sosyal gruplara yönelik doğrudan eylemler gerçekleştirmek için aşırılık yanlısı bir topluluk örgütleyen kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, radikallik yanlısı ideolojinin yayıldığı yapıya, öğrenciler de dahil olmak üzere, gençlerin aktif olarak çekilmeye çalışıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, organizatör ve topluluk üyesi üç kişi hakkında Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 282.1 maddesinin 1. ve 2. fıkraları (Aşırılık yanlısı topluluk oluşturulması ve aşırılık yanlısı topluluğa üyelik) uyarınca ceza davası açıldığı belirtildi.