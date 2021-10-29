Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211029/furkan-zibinci-tarafindan-oldurulen-sebnem-sirinin-avukati-polisin-ciddi-hata-ihtimali-soz-konusu-1050300343.html
Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin'in avukatı: Polisin ciddi hata ihtimali söz konusu
Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin'in avukatı: Polisin ciddi hata ihtimali söz konusu
Denizli’de, Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin’in avukatı Osman Tabu, “Maalesef ciddi bir hata ihtimali söz konusu. Polis ekipleri, dairenin... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T15:07+0300
2021-10-29T15:07+0300
türkiye
kadın cinayeti
şebnem şirin
furkan zıbıncı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050270021_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_ec0294b1879ce0d15c12fce16526e7c9.jpg
Denizli’de, 27 Ekim Çarşamba günü, saat 05:00 sıralarında Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin’in ailesinin avukatı Osman Tabu, ANKA'ya açıklamalarda bulundu. Şebnem Şirin'in, yakın zaman önce okulundan mezun olduğunu, gıda mühendisi unvanını kazandığını ve iş aradığı, artık kariyerine odaklanmak istediğini belirten Avukat Tabu, "Şebnem'in daha önceden her ne kadar kısa bir müddet de olsa yakın arkadaşlığı olmuş ise de zanlıyla ayrılmak istediği ve dolayısıyla da ilişkiyi sonlandırdığı biliniyor. Ancak zanlının psikolojik olarak bunu kabullenemediği, tepki gösterdiği ve Şebnem'in ayrılma kararına karşı direndiği ve artık bunun saplantılı bir hal aldığı anlaşılıyor. Öyle ki zanlının Şebnem'i uzaktan takip ettiği, kendi arkadaşlarıyla oturup kalkarken onu gizlice izlediği gibi durumlar söz konusu" dedi. Tabu, zanlının Şebnem'in ayrılık kararını engellemek adına intihara teşebbüs gibi, Şebnem üzerinde psikolojik baskı kurmaya yönelik davranışlar sergilediğini belirtti ve olay gününü anlattı: "Olay gününde de yine zanlı Şebnem’i gitmiş olduğu kafede arkadaşlarıyla otururken dışardan takip ediyor, izliyor. Sonrasında Şebnem, kız arkadaşıyla bir yemek yerinde aperatif bir şeyler yemek üzere ayrıldığında bir şekilde oraya geliyor. Daha sonrasında Şebnem'in, zanlının psikolojik destek alma sürecinde aktif rol aldığını da düşündüğümüzde muhtemelen bu şekilde onunla görüşmeyi bir şekilde kabul ettiği algılanıyor. Sonrasında bu acı olay gerçekleşiyor."'Polis misafir gibi cinayetin işlendiği dairenin kapısını çaldı'Kadın cinayetleri ile mücadelede bazı noktaların eksik olduğunu vurgulayan Tabu, olay günü polisin hata ihtimali olduğunu belirtti: "Bu olayda da maalesef ciddi bir hata ihtimali söz konusu. Dosyaya yansıyan bilgilere göre olay günü, cinayetin işlendiği saatlerde Şebnemin çığlıkları üzerine bir şekilde konu polise intikal ediyor. Polis ekipleri olayın işlendiği dairenin kapısına kadar gelerek, bir misafir gibi kapıyı çalıyorlar. Sonrasında zanlı ve maktulün içerde olmasına karşın, polis arkadaşlar maalesef burada ‘herhangi bir ses yok’ deyip hiçbir tedbir almadan veya yandaki bir dairenin kapısını dahi çalmadan oradan ayrılıyorlar. Maktulün o an ki durumunu bilemiyoruz. Belki hayattaydı. Belki o an itibariyle gerçek bir müdahale yapılsaydı kurtarılabilirdi."'Polis olay yerine 2 saat sonra geliyor'Polisin olay yerine zanlı gittikten 2 saat sonra geldiğini anlatan Tabu, "Nihayetinde vahim bir cinayet yaşanıyor. Polislerin oraya tekrar gelmesi zanlı çıkıp gittikten yaklaşık 2 saat sonra gerçekleşiyor. Cinayetin vahimliğinden kastımız sadece genç bir kızın ölmesi değil. Vahşi bir şekilde ve son derece acı bir şekilde öldürülmesinden kaynaklı. Öyle ki maktulün vücudundaki öldürücü yaralar dışında, pek çok da öldürücü olmayan ancak ciddi anlamda acı verici yaralar mevcut. Tüm bunlar yaşanıp bitiyor ve maalesef Şebnem kızımızı kaybettik. Delilleri karartmaya yönelik çabalar gösteren zanlının soruşturma aşamasında beyanlarında olay anını hatırlamadığını, ne şekilde Şebnem’in yaralandığını ve öldürücü yaralara maruz kaldığını hatırlamadığını beyan ettiği bir savunma ile karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Tabu şöyle devam etti: "Süreç bize gösteriyor ki Türkiye de maalesef kadın cinayetleri ile ilgi mücadele etmek adına yapacağımız çok daha ciddi çalışmalar çok daha fazla hassasiyetler göstermemiz gereken durumlar mevcut. Umarım ailenin bu süreçteki acısı ıstırabı başka ailelerin de yaşayacağı yeni ıstıraplar ile tekrar tekrar perçinlenmez. Biz bu acının ülkemiz adına bir daha yaşanmaması dileğindeyiz. Sürecin hukuki mücadelesini sonuna kadar aileyle birlikte yapacağız. Aileye ülkemiz adına tekrar baş sağlığı diliyorum.”
https://tr.sputniknews.com/20211028/sebnem-sirini-oldurdugunu-itiraf-eden-furkan-zibinci-tutuklandi-1050260756.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050270021_153:0:753:450_1920x0_80_0_0_d15f466ad1bad7f78c87551c6a2e86ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadın cinayeti, şebnem şirin, furkan zıbıncı

Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin'in avukatı: Polisin ciddi hata ihtimali söz konusu

15:07 29.10.2021
© DHAFurkan Zıbıncı
Furkan Zıbıncı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© DHA
Abone ol
Denizli’de, Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin’in avukatı Osman Tabu, “Maalesef ciddi bir hata ihtimali söz konusu. Polis ekipleri, dairenin kapısına kadar gelerek, misafir gibi kapıyı çalıyorlar” dedi.
Denizli’de, 27 Ekim Çarşamba günü, saat 05:00 sıralarında Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin’in ailesinin avukatı Osman Tabu, ANKA'ya açıklamalarda bulundu.
Şebnem Şirin'in, yakın zaman önce okulundan mezun olduğunu, gıda mühendisi unvanını kazandığını ve iş aradığı, artık kariyerine odaklanmak istediğini belirten Avukat Tabu, "Şebnem'in daha önceden her ne kadar kısa bir müddet de olsa yakın arkadaşlığı olmuş ise de zanlıyla ayrılmak istediği ve dolayısıyla da ilişkiyi sonlandırdığı biliniyor. Ancak zanlının psikolojik olarak bunu kabullenemediği, tepki gösterdiği ve Şebnem'in ayrılma kararına karşı direndiği ve artık bunun saplantılı bir hal aldığı anlaşılıyor. Öyle ki zanlının Şebnem'i uzaktan takip ettiği, kendi arkadaşlarıyla oturup kalkarken onu gizlice izlediği gibi durumlar söz konusu" dedi.
Tabu, zanlının Şebnem'in ayrılık kararını engellemek adına intihara teşebbüs gibi, Şebnem üzerinde psikolojik baskı kurmaya yönelik davranışlar sergilediğini belirtti ve olay gününü anlattı:
"Olay gününde de yine zanlı Şebnem’i gitmiş olduğu kafede arkadaşlarıyla otururken dışardan takip ediyor, izliyor. Sonrasında Şebnem, kız arkadaşıyla bir yemek yerinde aperatif bir şeyler yemek üzere ayrıldığında bir şekilde oraya geliyor. Daha sonrasında Şebnem'in, zanlının psikolojik destek alma sürecinde aktif rol aldığını da düşündüğümüzde muhtemelen bu şekilde onunla görüşmeyi bir şekilde kabul ettiği algılanıyor. Sonrasında bu acı olay gerçekleşiyor."

'Polis misafir gibi cinayetin işlendiği dairenin kapısını çaldı'

Kadın cinayetleri ile mücadelede bazı noktaların eksik olduğunu vurgulayan Tabu, olay günü polisin hata ihtimali olduğunu belirtti:
"Bu olayda da maalesef ciddi bir hata ihtimali söz konusu. Dosyaya yansıyan bilgilere göre olay günü, cinayetin işlendiği saatlerde Şebnemin çığlıkları üzerine bir şekilde konu polise intikal ediyor. Polis ekipleri olayın işlendiği dairenin kapısına kadar gelerek, bir misafir gibi kapıyı çalıyorlar. Sonrasında zanlı ve maktulün içerde olmasına karşın, polis arkadaşlar maalesef burada ‘herhangi bir ses yok’ deyip hiçbir tedbir almadan veya yandaki bir dairenin kapısını dahi çalmadan oradan ayrılıyorlar. Maktulün o an ki durumunu bilemiyoruz. Belki hayattaydı. Belki o an itibariyle gerçek bir müdahale yapılsaydı kurtarılabilirdi."

'Polis olay yerine 2 saat sonra geliyor'

Polisin olay yerine zanlı gittikten 2 saat sonra geldiğini anlatan Tabu, "Nihayetinde vahim bir cinayet yaşanıyor. Polislerin oraya tekrar gelmesi zanlı çıkıp gittikten yaklaşık 2 saat sonra gerçekleşiyor. Cinayetin vahimliğinden kastımız sadece genç bir kızın ölmesi değil. Vahşi bir şekilde ve son derece acı bir şekilde öldürülmesinden kaynaklı. Öyle ki maktulün vücudundaki öldürücü yaralar dışında, pek çok da öldürücü olmayan ancak ciddi anlamda acı verici yaralar mevcut. Tüm bunlar yaşanıp bitiyor ve maalesef Şebnem kızımızı kaybettik. Delilleri karartmaya yönelik çabalar gösteren zanlının soruşturma aşamasında beyanlarında olay anını hatırlamadığını, ne şekilde Şebnem’in yaralandığını ve öldürücü yaralara maruz kaldığını hatırlamadığını beyan ettiği bir savunma ile karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Tabu şöyle devam etti:
"Süreç bize gösteriyor ki Türkiye de maalesef kadın cinayetleri ile ilgi mücadele etmek adına yapacağımız çok daha ciddi çalışmalar çok daha fazla hassasiyetler göstermemiz gereken durumlar mevcut. Umarım ailenin bu süreçteki acısı ıstırabı başka ailelerin de yaşayacağı yeni ıstıraplar ile tekrar tekrar perçinlenmez. Biz bu acının ülkemiz adına bir daha yaşanmaması dileğindeyiz. Sürecin hukuki mücadelesini sonuna kadar aileyle birlikte yapacağız. Aileye ülkemiz adına tekrar baş sağlığı diliyorum.”
şebnem şirin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
YAŞAM
Şebnem Şirin'i öldürdüğünü itiraf eden Furkan Zıbıncı tutuklandı
Dün, 12:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:58Yunan basınından Merkel’e: Bize 322 milyar borçlusunuz
15:53'Ukrayna, İngiltere'den yeni geliştirilen hassas güdümlü Brimstone füzeleri tedarik edebilir'
15:51TGS: Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA'dan meslektaşlarımız Anıtkabir'e alınmadı
15:39CHP'li Ağbaba: Resmen bir iç savaş, Kılıçdaroğlu'na saldırı çağrısı var
15:39FSB, Buryatiya'da yetkililere ve göçmenlere karşı eylem planlayan kişileri gözaltına aldı
15:36Age of Empires 4 çıktı: Kendi rekorunu kırdı
15:35AB, 'seyahat kısıtlamalarının kaldırılabileceği ülkeler' listesini güncelledi
15:33Taliban'dan Avrupa'ya çağrı: Dondurduğunuz rezervleri bırakın, kadınların eğitimine izin veririz
15:26Ghebreyesus, DSÖ Genel Direktörü seçimi için 28 ülke tarafından tek aday gösterildi
15:18İtalya'da LGBTİ+'lar sokağa çıktı: Hakkımız olanı alacağız
15:14Müteahhitlerden tapu oyunu: Aynı daireyi birçok kişiye sattılar
15:08Cumhuriyet’in 98’inci yıl dönümünde binlerce kişi Anıtkabir’i ziyaret ediyor
15:07Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin'in avukatı: Polisin ciddi hata ihtimali söz konusu
15:04Tonga'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
14:46'Kovid-19'un etkileri uzun süre devam ediyor'
14:42OECD raporu: Pandemi nedeniyle zengin ülkelere göç ciddi miktarda azaldı
14:40Manchester United taraftarı saçlarının dökülmesinden sorumlu tuttuğu takımına dava açacak
14:34Fransa hükümeti: ABD ile işbirliğini yeniden başlatma niyetindeyiz
14:17Kadınlar Cumhuriyet Yürüyüşü'nde Şebnem Şirin'in fotoğrafını taşıdı
14:17Rus barış güçleri, Dağlık Karabağ’da bir köye insani yardım götürdü