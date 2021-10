https://tr.sputniknews.com/20211029/furkan-zibinci-tarafindan-oldurulen-sebnem-sirinin-avukati-polisin-ciddi-hata-ihtimali-soz-konusu-1050300343.html

Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin'in avukatı: Polisin ciddi hata ihtimali söz konusu

Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin'in avukatı: Polisin ciddi hata ihtimali söz konusu

Denizli’de, Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin’in avukatı Osman Tabu, “Maalesef ciddi bir hata ihtimali söz konusu. Polis ekipleri, dairenin... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T15:07+0300

2021-10-29T15:07+0300

2021-10-29T15:07+0300

türkiye

kadın cinayeti

şebnem şirin

furkan zıbıncı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/1050270021_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_ec0294b1879ce0d15c12fce16526e7c9.jpg

Denizli’de, 27 Ekim Çarşamba günü, saat 05:00 sıralarında Furkan Zıbıncı tarafından öldürülen Şebnem Şirin’in ailesinin avukatı Osman Tabu, ANKA'ya açıklamalarda bulundu. Şebnem Şirin'in, yakın zaman önce okulundan mezun olduğunu, gıda mühendisi unvanını kazandığını ve iş aradığı, artık kariyerine odaklanmak istediğini belirten Avukat Tabu, "Şebnem'in daha önceden her ne kadar kısa bir müddet de olsa yakın arkadaşlığı olmuş ise de zanlıyla ayrılmak istediği ve dolayısıyla da ilişkiyi sonlandırdığı biliniyor. Ancak zanlının psikolojik olarak bunu kabullenemediği, tepki gösterdiği ve Şebnem'in ayrılma kararına karşı direndiği ve artık bunun saplantılı bir hal aldığı anlaşılıyor. Öyle ki zanlının Şebnem'i uzaktan takip ettiği, kendi arkadaşlarıyla oturup kalkarken onu gizlice izlediği gibi durumlar söz konusu" dedi. Tabu, zanlının Şebnem'in ayrılık kararını engellemek adına intihara teşebbüs gibi, Şebnem üzerinde psikolojik baskı kurmaya yönelik davranışlar sergilediğini belirtti ve olay gününü anlattı: "Olay gününde de yine zanlı Şebnem’i gitmiş olduğu kafede arkadaşlarıyla otururken dışardan takip ediyor, izliyor. Sonrasında Şebnem, kız arkadaşıyla bir yemek yerinde aperatif bir şeyler yemek üzere ayrıldığında bir şekilde oraya geliyor. Daha sonrasında Şebnem'in, zanlının psikolojik destek alma sürecinde aktif rol aldığını da düşündüğümüzde muhtemelen bu şekilde onunla görüşmeyi bir şekilde kabul ettiği algılanıyor. Sonrasında bu acı olay gerçekleşiyor."'Polis misafir gibi cinayetin işlendiği dairenin kapısını çaldı'Kadın cinayetleri ile mücadelede bazı noktaların eksik olduğunu vurgulayan Tabu, olay günü polisin hata ihtimali olduğunu belirtti: "Bu olayda da maalesef ciddi bir hata ihtimali söz konusu. Dosyaya yansıyan bilgilere göre olay günü, cinayetin işlendiği saatlerde Şebnemin çığlıkları üzerine bir şekilde konu polise intikal ediyor. Polis ekipleri olayın işlendiği dairenin kapısına kadar gelerek, bir misafir gibi kapıyı çalıyorlar. Sonrasında zanlı ve maktulün içerde olmasına karşın, polis arkadaşlar maalesef burada ‘herhangi bir ses yok’ deyip hiçbir tedbir almadan veya yandaki bir dairenin kapısını dahi çalmadan oradan ayrılıyorlar. Maktulün o an ki durumunu bilemiyoruz. Belki hayattaydı. Belki o an itibariyle gerçek bir müdahale yapılsaydı kurtarılabilirdi."'Polis olay yerine 2 saat sonra geliyor'Polisin olay yerine zanlı gittikten 2 saat sonra geldiğini anlatan Tabu, "Nihayetinde vahim bir cinayet yaşanıyor. Polislerin oraya tekrar gelmesi zanlı çıkıp gittikten yaklaşık 2 saat sonra gerçekleşiyor. Cinayetin vahimliğinden kastımız sadece genç bir kızın ölmesi değil. Vahşi bir şekilde ve son derece acı bir şekilde öldürülmesinden kaynaklı. Öyle ki maktulün vücudundaki öldürücü yaralar dışında, pek çok da öldürücü olmayan ancak ciddi anlamda acı verici yaralar mevcut. Tüm bunlar yaşanıp bitiyor ve maalesef Şebnem kızımızı kaybettik. Delilleri karartmaya yönelik çabalar gösteren zanlının soruşturma aşamasında beyanlarında olay anını hatırlamadığını, ne şekilde Şebnem’in yaralandığını ve öldürücü yaralara maruz kaldığını hatırlamadığını beyan ettiği bir savunma ile karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Tabu şöyle devam etti: "Süreç bize gösteriyor ki Türkiye de maalesef kadın cinayetleri ile ilgi mücadele etmek adına yapacağımız çok daha ciddi çalışmalar çok daha fazla hassasiyetler göstermemiz gereken durumlar mevcut. Umarım ailenin bu süreçteki acısı ıstırabı başka ailelerin de yaşayacağı yeni ıstıraplar ile tekrar tekrar perçinlenmez. Biz bu acının ülkemiz adına bir daha yaşanmaması dileğindeyiz. Sürecin hukuki mücadelesini sonuna kadar aileyle birlikte yapacağız. Aileye ülkemiz adına tekrar baş sağlığı diliyorum.”

https://tr.sputniknews.com/20211028/sebnem-sirini-oldurdugunu-itiraf-eden-furkan-zibinci-tutuklandi-1050260756.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadın cinayeti, şebnem şirin, furkan zıbıncı