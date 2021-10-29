Gazprom, 2021'de gaz tüketiminde yaşanan artışın üçte birini karşılayacak

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre Rus enerji şirketinin gaz üretimi sene başında Ekim ayı ortasına kadar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16.6, yani 56.7 milyar metreküp arttı.Üretimin artmasında büyük ekonomilerin koronavirüs pandemisinden sonra yeniden açılması nedeniyle küresel talepte yaşanan artışın etkili olduğunu kaydeden şirket, üretimdeki artış sayesinde 2021'deki artışın üçte birini karşılayabileceklerini vurguladı.Şirket, "Gazprom, yalnızca Rusya'nın yakıt ve enerji kompleksinin güvenilir şekilde çalışmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda küresel enerji piyasasının gelişimine de önemli katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.Gazprom'un tahminlerine göre küresel gaz tüketimi, 2021 sonu itibarıyla 150 milyar metreküp artarak 4.2 trilyon metreküpe ulaşacak. En yüksek artış şirketin ana pazarları olan Rusya, Çin ve Avrupa'da kaydedilecek.
Gazprom, bu yıl gaz tüketiminde yaşanan artışın üçte birini karşılamak için gaz üretimini artırdığını duyurdu.
Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre Rus enerji şirketinin gaz üretimi sene başında Ekim ayı ortasına kadar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16.6, yani 56.7 milyar metreküp arttı.
Üretimin artmasında büyük ekonomilerin koronavirüs pandemisinden sonra yeniden açılması nedeniyle küresel talepte yaşanan artışın etkili olduğunu kaydeden şirket, üretimdeki artış sayesinde 2021'deki artışın üçte birini karşılayabileceklerini vurguladı.
Gazprom’s production increase to cover about one-third of global gas consumption growth in 2021https://t.co/Sc6dkqOLk5
Şirket, "Gazprom, yalnızca Rusya'nın yakıt ve enerji kompleksinin güvenilir şekilde çalışmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda küresel enerji piyasasının gelişimine de önemli katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Gazprom'un tahminlerine göre küresel gaz tüketimi, 2021 sonu itibarıyla 150 milyar metreküp artarak 4.2 trilyon metreküpe ulaşacak. En yüksek artış şirketin ana pazarları olan Rusya, Çin ve Avrupa'da kaydedilecek.