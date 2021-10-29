https://tr.sputniknews.com/20211029/gazprom-2021de-gaz-tuketiminde-yasanan-artisin-ucte-birini-karsilayacak-1050305835.html

Gazprom, 2021'de gaz tüketiminde yaşanan artışın üçte birini karşılayacak

Gazprom, 2021'de gaz tüketiminde yaşanan artışın üçte birini karşılayacak

Gazprom, bu yıl gaz tüketiminde yaşanan artışın üçte birini karşılamak için gaz üretimini artırdığını duyurdu. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T17:38+0300

2021-10-29T17:38+0300

2021-10-29T17:39+0300

gazprom

dünya

avrupa

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1050113107_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_ed9278eb58c97a1795fe593deb686332.jpg

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre Rus enerji şirketinin gaz üretimi sene başında Ekim ayı ortasına kadar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16.6, yani 56.7 milyar metreküp arttı.Üretimin artmasında büyük ekonomilerin koronavirüs pandemisinden sonra yeniden açılması nedeniyle küresel talepte yaşanan artışın etkili olduğunu kaydeden şirket, üretimdeki artış sayesinde 2021'deki artışın üçte birini karşılayabileceklerini vurguladı.Şirket, "Gazprom, yalnızca Rusya'nın yakıt ve enerji kompleksinin güvenilir şekilde çalışmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda küresel enerji piyasasının gelişimine de önemli katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.Gazprom'un tahminlerine göre küresel gaz tüketimi, 2021 sonu itibarıyla 150 milyar metreküp artarak 4.2 trilyon metreküpe ulaşacak. En yüksek artış şirketin ana pazarları olan Rusya, Çin ve Avrupa'da kaydedilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211029/gazprom-avrupaya-dogalgaz-sevkiyatini-11-milyar-metrekup-artirdik-1050286521.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom, avrupa, rusya