https://tr.sputniknews.com/20211029/gazprom-avrupaya-dogalgaz-sevkiyatini-11-milyar-metrekup-artirdik-1050286521.html

Gazprom: Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını 11 milyar metreküp artırdık

Gazprom: Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını 11 milyar metreküp artırdık

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, şirketin tüm uzun vadeli sözleşmeleri yerine getirdiğini ve bu yıl Avrupa’ya ek 11 milyar metreküp gaz tedarik... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T01:32+0300

2021-10-29T01:32+0300

2021-10-29T01:32+0300

ekonomi

avrupa

gazprom

viktor zubkov

gaz sevkiyatı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044650937_0:342:2906:1977_1920x0_80_0_0_eee77f1f23a508a569a01ee66953e8a1.jpg

Avrasya Ekonomi Forumu’nun oturumunda konuşan Zubkov, “Gazprom, uzun vadeli sözleşmelerini her zaman sağladı ve bugün de sağlıyor. Üstelik Gazprom bu yıl Avrupa’ya ek 11 milyar metreküp gaz teslim etti” dedi.Avrupa’da gaz fiyatı 900 doların altına düştüICE Futures yayınladığı verilerine göre, Avrupa'da bin metreküp doğalgazın fiyatı 27 Eylül’den bu yana ilk kez 900 doların altına düştü.Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası Başlık Transfer Tesisi'nde (TTF) bin metreküp gaz fiyatı yüzde 14'lük bir düşüşle 898.4 doları gördü.

https://tr.sputniknews.com/20211012/rus-disisleri-gazprom-avrupaya-daha-fazla-gaz-tedarik-etmek-icin-rezervlerini-kullanmaya-basladi-1049757179.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa, gazprom, viktor zubkov, gaz sevkiyatı