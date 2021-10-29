Gazprom: Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını 11 milyar metreküp artırdık

Avrasya Ekonomi Forumu’nun oturumunda konuşan Zubkov, “Gazprom, uzun vadeli sözleşmelerini her zaman sağladı ve bugün de sağlıyor. Üstelik Gazprom bu yıl Avrupa’ya ek 11 milyar metreküp gaz teslim etti” dedi.Avrupa’da gaz fiyatı 900 doların altına düştüICE Futures yayınladığı verilerine göre, Avrupa'da bin metreküp doğalgazın fiyatı 27 Eylül’den bu yana ilk kez 900 doların altına düştü.Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası Başlık Transfer Tesisi'nde (TTF) bin metreküp gaz fiyatı yüzde 14'lük bir düşüşle 898.4 doları gördü.
Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zubkov, şirketin tüm uzun vadeli sözleşmeleri yerine getirdiğini ve bu yıl Avrupa’ya ek 11 milyar metreküp gaz tedarik ettiklerini belirtti.
Avrasya Ekonomi Forumu’nun oturumunda konuşan Zubkov, “Gazprom, uzun vadeli sözleşmelerini her zaman sağladı ve bugün de sağlıyor. Üstelik Gazprom bu yıl Avrupa’ya ek 11 milyar metreküp gaz teslim etti” dedi.
Avrupa’da gaz fiyatı 900 doların altına düştü
ICE Futures yayınladığı verilerine göre, Avrupa'da bin metreküp doğalgazın fiyatı 27 Eylül’den bu yana ilk kez 900 doların altına düştü.
Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası Başlık Transfer Tesisi'nde (TTF) bin metreküp gaz fiyatı yüzde 14'lük bir düşüşle 898.4 doları gördü.