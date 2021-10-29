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Gintsburg: Rusya’da ‘Sputnik V’ tabanlı iki nazal aşı daha yakında kullanımda olacak
Gintsburg: Rusya’da ‘Sputnik V’ tabanlı iki nazal aşı daha yakında kullanımda olacak
Rusya’da biri sprey, diğeri damla şeklinde olacak Sputnik V tabanlı iki nazal aşısının daha yakında kullanıma hazır olacağı bildirildi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T04:47+0300
2021-10-29T04:47+0300
koronavirüs
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koronavirüs aşısı
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dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
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Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V tabanlı nazal formdaki iki aşının yakında hazır olacağını söyledi.Gintsburg, biri Gamaleya Merkezi, diğeri ise Generium JSC şirketi tarafından geliştirilen Sputnik V tabanlı sprey ve damla şeklindeki aşıların yakın bir zamanda kullanıma hazır olacağını belirtti.Gintsburg, “Sputnik V aşısının nazal formu lisansını ‘Generium'a sattık. Aşıları, ayrı bir tescil prosedüründen geçecek. Sputnik V aşısının nazal formunu, sprey olarak uygulanacak donmuş çözelti şeklinde üreteceğiz, onlarınki ise, stabilizatörlü sıvı damla şeklinde olacak” dedi.Generium’un diğer üreticilerin de satın alma imkanına sahip olduğu münhasır olmayan lisans aldığını belirterek, “Merkezimiz için ekonomik açıdan avantajlı olacağından, istedikleri taktirde diğer üreticilere de satabiliriz” diye konuştu.Daha önce, Generium JSC Genel Müdürü Daniil Tolyanskiy, şirketin Kovid19’a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının nazal versiyonunu geliştirme sürecini tamamladığını belirterek, “Bu formdaki aşı, vücut tarafından daha kolay tolere ediliyor, verimlilik açısından da klasik versiyondan daha aşağı değil. Klinik denemeler için Sağlık Bakanlığı’ndan onay bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211029/sputnik-v-asisinin-cocuklarda-iyi-bir-hucresel-bagisiklik-olusturdugu-saptandi-1050287530.html
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rusya, koronavirüs aşısı, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

Gintsburg: Rusya’da ‘Sputnik V’ tabanlı iki nazal aşı daha yakında kullanımda olacak

04:47 29.10.2021
© Sputnik / AFK Sistema / Fotoğraf bankasına girRusya'da geliştirilen ilk koronavirüs aşısının üretimi
Rusya'da geliştirilen ilk koronavirüs aşısının üretimi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / AFK Sistema
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Rusya’da biri sprey, diğeri damla şeklinde olacak Sputnik V tabanlı iki nazal aşısının daha yakında kullanıma hazır olacağı bildirildi.
Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V tabanlı nazal formdaki iki aşının yakında hazır olacağını söyledi.
Gintsburg, biri Gamaleya Merkezi, diğeri ise Generium JSC şirketi tarafından geliştirilen Sputnik V tabanlı sprey ve damla şeklindeki aşıların yakın bir zamanda kullanıma hazır olacağını belirtti.
Gintsburg, “Sputnik V aşısının nazal formu lisansını ‘Generium'a sattık. Aşıları, ayrı bir tescil prosedüründen geçecek. Sputnik V aşısının nazal formunu, sprey olarak uygulanacak donmuş çözelti şeklinde üreteceğiz, onlarınki ise, stabilizatörlü sıvı damla şeklinde olacak” dedi.
Generium’un diğer üreticilerin de satın alma imkanına sahip olduğu münhasır olmayan lisans aldığını belirterek, “Merkezimiz için ekonomik açıdan avantajlı olacağından, istedikleri taktirde diğer üreticilere de satabiliriz” diye konuştu.
Daha önce, Generium JSC Genel Müdürü Daniil Tolyanskiy, şirketin Kovid19’a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının nazal versiyonunu geliştirme sürecini tamamladığını belirterek, “Bu formdaki aşı, vücut tarafından daha kolay tolere ediliyor, verimlilik açısından da klasik versiyondan daha aşağı değil. Klinik denemeler için Sağlık Bakanlığı’ndan onay bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
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