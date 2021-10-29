https://tr.sputniknews.com/20211029/guney-korede-kadinlar-squid-game-dizisini-boykot-ediyor-cinsiyet-esitsizligini-normallestiriyor-1050292204.html

Güney Kore'de kadınlar, Squid Game dizisini boykot ediyor: Cinsiyet eşitsizliğini normalleştiriyor

Güney Kore'de kadınlar, Squid Game dizisini boykot ediyor: Cinsiyet eşitsizliğini normalleştiriyor

Dünyada izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game, adından söz ettirmeye devam ediyor. Öte yandan Güney Kore'de feministler, var olan... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T10:44+0300

2021-10-29T10:44+0300

2021-10-29T10:44+0300

dünya

şiddet

boykot

toplumsal cinsiyet eşitsizliği

feminizm

squid game

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Squid Game'de borca batmış 456 kişinin 39 milyon dolarlık para ödülü için oynadığı çocuk oyunları ekrana yansıyor. Rahatsız edici düzeyde şiddet içeren distopik dizi, uluslararası izleyicileri ekrana kilitlemiş olsa dahi, Güney Kore'deki bazı feministler boykot etmeyi tercih ediyor.Sistematik toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olduğu Güney Kore'de kadınlar işyerinde yerleşik ayrımcılıkla, evde katı cinsiyet rolleriyle ve fiziksel saldırıdan dijital suçlara kadar uzanan yaygın cinsel şiddet tehdidiyle mücadele ettiklerini belirtiyor. AlJazeera’de yer alan habere göre kadınlar, dizinin kadın düşmanlığını ve bu rolleri pekiştirdiğini ifade ediyor.Kadınlar, VIP odalarında 'dekor' olarak kullanılmış çıplak kadınları, kadınların güçlü yanlarını sildiğini ve onları adeta toplum içinde 'yok' saydığını belirtiyor. Feministler, dizinin içindeki kadın karakterlerin kendi adlarıyla anılmaktan daha öte, birinin eski eşi ya da annesi olarak anıldığının altını çiziyor. Bu da diziyi, erkek hikayelerini ilerletmeye yönelik bir forma sokuyor. Diziyi boykot eden feministlerden biri, bunun rahatsız edici bir örneği olarak, oyun muhafızlarından birinin elenen kadın oyuncunun cesedine toplu tecavüz etmekten bahsetmesi olduğunu söylüyor. Dizide böyle korkunç bir ayrıntının bile asla konuşulmadığını belirtiyor.

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şiddet, boykot, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, feminizm, squid game