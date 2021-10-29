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https://tr.sputniknews.com/20211029/guney-korede-kadinlar-squid-game-dizisini-boykot-ediyor-cinsiyet-esitsizligini-normallestiriyor-1050292204.html
Güney Kore'de kadınlar, Squid Game dizisini boykot ediyor: Cinsiyet eşitsizliğini normalleştiriyor
Güney Kore'de kadınlar, Squid Game dizisini boykot ediyor: Cinsiyet eşitsizliğini normalleştiriyor
Dünyada izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game, adından söz ettirmeye devam ediyor. Öte yandan Güney Kore'de feministler, var olan... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T10:44+0300
2021-10-29T10:44+0300
dünya
şiddet
boykot
toplumsal cinsiyet eşitsizliği
feminizm
squid game
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Squid Game'de borca batmış 456 kişinin 39 milyon dolarlık para ödülü için oynadığı çocuk oyunları ekrana yansıyor. Rahatsız edici düzeyde şiddet içeren distopik dizi, uluslararası izleyicileri ekrana kilitlemiş olsa dahi, Güney Kore'deki bazı feministler boykot etmeyi tercih ediyor.Sistematik toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olduğu Güney Kore'de kadınlar işyerinde yerleşik ayrımcılıkla, evde katı cinsiyet rolleriyle ve fiziksel saldırıdan dijital suçlara kadar uzanan yaygın cinsel şiddet tehdidiyle mücadele ettiklerini belirtiyor. AlJazeera’de yer alan habere göre kadınlar, dizinin kadın düşmanlığını ve bu rolleri pekiştirdiğini ifade ediyor.Kadınlar, VIP odalarında 'dekor' olarak kullanılmış çıplak kadınları, kadınların güçlü yanlarını sildiğini ve onları adeta toplum içinde 'yok' saydığını belirtiyor. Feministler, dizinin içindeki kadın karakterlerin kendi adlarıyla anılmaktan daha öte, birinin eski eşi ya da annesi olarak anıldığının altını çiziyor. Bu da diziyi, erkek hikayelerini ilerletmeye yönelik bir forma sokuyor. Diziyi boykot eden feministlerden biri, bunun rahatsız edici bir örneği olarak, oyun muhafızlarından birinin elenen kadın oyuncunun cesedine toplu tecavüz etmekten bahsetmesi olduğunu söylüyor. Dizide böyle korkunç bir ayrıntının bile asla konuşulmadığını belirtiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211027/squid-game-yonetmeninden-dizinin-sonunu-begenmeyen-lebron-jamese-tatmin-olacaksa-kendi-cekebilir-1050228984.html
https://tr.sputniknews.com/20211021/94-ulkede-birinci-siraya-yerlesti-squid-game-142-milyon-insana-ulasti-1050030736.html
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şiddet, boykot, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, feminizm, squid game

Güney Kore'de kadınlar, Squid Game dizisini boykot ediyor: Cinsiyet eşitsizliğini normalleştiriyor

10:44 29.10.2021
© AFP 2021Squid Game
Squid Game - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AFP 2021
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Dünyada izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Netflix dizisi Squid Game, adından söz ettirmeye devam ediyor. Öte yandan Güney Kore'de feministler, var olan cinsiyet eşitsizliğini pekiştirdiği ve şiddeti meşrulaştırdığı gerekçesiyle diziyi boykot ediyor.
Squid Game'de borca batmış 456 kişinin 39 milyon dolarlık para ödülü için oynadığı çocuk oyunları ekrana yansıyor. Rahatsız edici düzeyde şiddet içeren distopik dizi, uluslararası izleyicileri ekrana kilitlemiş olsa dahi, Güney Kore'deki bazı feministler boykot etmeyi tercih ediyor.
Sistematik toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olduğu Güney Kore'de kadınlar işyerinde yerleşik ayrımcılıkla, evde katı cinsiyet rolleriyle ve fiziksel saldırıdan dijital suçlara kadar uzanan yaygın cinsel şiddet tehdidiyle mücadele ettiklerini belirtiyor. AlJazeera’de yer alan habere göre kadınlar, dizinin kadın düşmanlığını ve bu rolleri pekiştirdiğini ifade ediyor.
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Kadınlar, VIP odalarında 'dekor' olarak kullanılmış çıplak kadınları, kadınların güçlü yanlarını sildiğini ve onları adeta toplum içinde 'yok' saydığını belirtiyor. Feministler, dizinin içindeki kadın karakterlerin kendi adlarıyla anılmaktan daha öte, birinin eski eşi ya da annesi olarak anıldığının altını çiziyor. Bu da diziyi, erkek hikayelerini ilerletmeye yönelik bir forma sokuyor.

Diziyi boykot eden feministlerden biri, bunun rahatsız edici bir örneği olarak, oyun muhafızlarından birinin elenen kadın oyuncunun cesedine toplu tecavüz etmekten bahsetmesi olduğunu söylüyor. Dizide böyle korkunç bir ayrıntının bile asla konuşulmadığını belirtiyor.
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