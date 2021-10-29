https://tr.sputniknews.com/20211029/haberturk-yazari-taksi-meselesi-cozulmeli-yoksa-bu-inat-ak-partiye-istanbulda-kaybettirecek-1050292485.html

Habertürk yazarı: Taksi meselesi çözülmeli, yoksa bu inat AK Parti’ye İstanbul’da kaybettirecek

Habertürk yazarı: Taksi meselesi çözülmeli, yoksa bu inat AK Parti’ye İstanbul’da kaybettirecek

Habertürk yazarı Kübra Par, İBB'nin Taksi projelerinin engellenmesiyle ilgili olarak "Öyle ya da böyle çözülmeli artık bu mesele yoksa bu inat AK Parti’ye... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T10:53+0300

2021-10-29T10:53+0300

2021-10-29T10:52+0300

türkiye

ak parti

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

taksi

kübra par

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Habertürk yazarı Kübra Par, İstanbul'da taksi bulmanın imkansız olduğunu, kriz apaçık ortadayken İBB'nin 5 bin yeni taksi projesinin inatla engellendiğini söyledi. Par, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin konuğu olduğunu belirterek, "Kabaktepe’nin kendisine de açıkça söyledim, taksi meselesinde takındıkları tavır ile AK Parti hem İstanbulluları kızdırıyor hem de kendi imajına zarar veriyor." diye yazdı.Uber'in yasaklanmasıyla sorununun derinleştiğine dikkat çeken Kübra Par, "Uber’in getirdiği hizmet kalitesiyle rekabet edebilmek için taksiciler de kendisine çeki düzen verecekti. Şimdi de İBB’nin tek merkezden medeni bir şekilde çalıştırmak istediği taksilere mani oluyorlar.Anladığım kadarıyla Türkiye genelini kapsayacak yeni bir sistem ve yeni bir taksi yasası üzerinde çalışıyorlar. Öyle ya da böyle çözülmeli artık bu mesele yoksa bu inat AK Parti’ye İstanbul’da gelecek seçimde de kaybettirecek" ifadelerini kullandı.

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ak parti, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), taksi, kübra par