https://tr.sputniknews.com/20211029/hdp-muz-yeme-bahanesiyle-gocmenleri-sinir-disi-etmek-suctur-1050288090.html

HDP: Muz yeme bahanesiyle göçmenleri sınır dışı etmek suçtur

HDP: Muz yeme bahanesiyle göçmenleri sınır dışı etmek suçtur

HDP, sosyal medyadaki bir sokak röportajında Suriyelilere yönelik “Ben muz yiyemiyorum” diyen kişiye tepki göstermek için muz yerken paylaşım yapan 7 kişi... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T04:29+0300

2021-10-29T04:29+0300

2021-10-29T04:29+0300

politika

türkiye

suriyeli sığınmacılar

halkların demokratik partisi (hdp)

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Göçmen ve Mülteciler Komisyonu Eş Sözcüleri Gülsüm Ağaoğlu ve Veli Saçılık‘ın imzasıyla yayınlanan açıklamada,”Göçmenleri ekonomik ve sosyal krizin sebebi gibiymiş gösteren propagandaya hem iktidar hem de kimi muhalif partiler ortak oluyor” ifadeleri yer aldı.Açıklamada şu tespitlere yer verildi:'Linç saldırılarına zemin hazırlıyor''Başlı başına hak ihlali'Ne olmuştu?İstanbul Esenyurt’ta yapılan bir sokak röportajında Suriyeli sığınmacıları hedef gösteren bir kişi “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz” dedi. Bu ifadelere tepki gösteren bazı Suriyeliler muz yerken ki görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.Paylaşımlar üzerine harekete geçen polis, sosyal medyada paylaşım yapan 31 kişiyi tespit etti. Ekipler, şüphelilerin Arnavutköy, Güngören, Bakırköy, Esenyurt, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Sultangazi ilçelerinde bulunan adreslerine operasyon yaptı.11 Suriyeli gözaltına alındı. 7 Suriyeli hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Aşağılama” suçunda işlem yapılmasının ardından İstanbul İl Göç İdaresine gönderildi.Göç İdaresi yaptığı açıklamada, “Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz…’ söylemi sonrası sosyal medya platformlarından provokatif amaçlı muz yeme içerikli video ve paylaşımın yapılmasının ardından yabancı uyruklu 7 şahsın yakalandı” ifadelerine yer verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211028/muz-yeme-paylasimlariyla-ilgili-11-kisi-gozaltina-alindi-1050271402.html

https://tr.sputniknews.com/20211027/goc-idaresi-aciklama-yapti-muz-yeme-videosu-paylasan-suriyeliler-sinir-disi-edilecek-1050247943.html

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türkiye, suriyeli sığınmacılar, halkların demokratik partisi (hdp)