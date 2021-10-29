Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211029/hollanda-vergi-dairesi-on-binlerce-kisinin-veri-gizliligini-ihlal-etti-1050310118.html
Hollanda Vergi Dairesi, on binlerce kişinin veri gizliliğini ihlal etti
Hollanda Vergi Dairesi, on binlerce kişinin veri gizliliğini ihlal etti
Hollanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Autoriteit Persoonsgegevens - AP), Hollanda Vergi Dairesinin kara listeye aldığı on binlerce kişinin veri güvenliğini... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T19:31+0300
2021-10-29T19:32+0300
dünya
hollanda
vergi dairesi
veri
gizlilik
karar
kişisel veri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050007657_0:127:3189:1920_1920x0_80_0_0_03133a5e96cc37e9bde5cdb562243e37.jpg
Hollanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun bugün yayınladığı rapora ilişkin internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, dairenin yaklaşık 270 bin kişinin veri gizliliğini 7 yıl boyunca ihlal ettiği belirtildi.Açıklamada, bu durumun Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesinin (GDPR) birçok maddesini açık şekilde ihlal edildiği vurgulandı.Yasal dayanağı olmaksızın kişisel verilerin işlendiği ve bu verilerin çok sayıda çalışan tarafından görülebildiği ifade edilen açıklamada Dairenin güncel olmayan verilere dayanarak yanlış kararlar aldığına işaret edildi.Açıklamada, kişisel verilerin sistemde çok uzun süre saklandığı ve bu durumun Hollanda'daki Gizlilik Yasası'nı ihlal ettiği de aktarıldı.Birçok masum insanın mağdur edildiğine vurgu yapılan açıklamada, Vergi Dairesinin hatası sebebiyle binlerce kişinin vergi incelemesine tabi tutulduğu ve hak ettiği ödemeleri alamadığı kaydedildi.Binlerce kişi hatalı şekilde kara listeye alındıHollanda Veri Koruma Kurumu'nun raporunda, Vergi Dairesinin 2013-2020 yıllarında FSV olarak bilinen Dolandırıcılık Uyarı Sistemi'ni (Fraude Signalering Voorziening) kullandığı da tespit edildi.Dairenin diğer kamu kurumlarından çektiği bilgileri hatalı şekilde işleyerek 270 binden fazla kişiyi yanlışlıkla "dolandırıcı veya potansiyel dolandırıcı" olarak FSV'nin kara listesine kaydettiği bilgisine yer verilen açıklamada, AP'nin raporunun Vergi Dairesi'ne uygulanacak muhtemel yaptırımların belirlenmesi için Maliye Bakanlığına sunulduğu belirtildi.Dolandırıcılık Uyarı Sistemi'nin kullanımı Hollanda'nın Gizlilik Yasası'nı ihlal ettiği güvensiz sonuçlar ortaya çıkardığı gerekçesiyle 2020 yılında yasaklanmıştı.Raporla ilgili yerel medyada yer alan haberlerde, AP Başkanı Aleid Wolfsen'in "Araştırmamız Vergi Dairesi'nin FSV sistemini izin verilmeyen şekilde kullandığı ve veri güvenliğini açık şekilde ihlal ettiğini gösteriyor" ifadesine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211011/hollanda-cocuklari-influencerlardan-korumak-icin-harekete-geciyor-1049697624.html
https://tr.sputniknews.com/20211023/hollandada-bir-psikolog-yuzden-fazla-hastasina-intihar-ilaci-verdigini-itiraf-etti-1050113755.html
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050007657_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_07489929e72811561dec1663782b1294.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hollanda, vergi dairesi, veri, gizlilik, karar, kişisel veri

Hollanda Vergi Dairesi, on binlerce kişinin veri gizliliğini ihlal etti

19:31 29.10.2021 (güncellendi: 19:32 29.10.2021)
© AFP 2021 / REMKO DE WAALHollanda'da 1115 çocuk, 'yanlışlıkla' sahtekar ilan edilen ebeveynlerinden alındı
Hollanda'da 1115 çocuk, 'yanlışlıkla' sahtekar ilan edilen ebeveynlerinden alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AFP 2021 / REMKO DE WAAL
Abone ol
Hollanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu (Autoriteit Persoonsgegevens - AP), Hollanda Vergi Dairesinin kara listeye aldığı on binlerce kişinin veri güvenliğini ihlal ettiğini bildirdi.
Hollanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun bugün yayınladığı rapora ilişkin internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, dairenin yaklaşık 270 bin kişinin veri gizliliğini 7 yıl boyunca ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, bu durumun Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesinin (GDPR) birçok maddesini açık şekilde ihlal edildiği vurgulandı.
Yasal dayanağı olmaksızın kişisel verilerin işlendiği ve bu verilerin çok sayıda çalışan tarafından görülebildiği ifade edilen açıklamada Dairenin güncel olmayan verilere dayanarak yanlış kararlar aldığına işaret edildi.
Açıklamada, kişisel verilerin sistemde çok uzun süre saklandığı ve bu durumun Hollanda'daki Gizlilik Yasası'nı ihlal ettiği de aktarıldı.
Birçok masum insanın mağdur edildiğine vurgu yapılan açıklamada, Vergi Dairesinin hatası sebebiyle binlerce kişinin vergi incelemesine tabi tutulduğu ve hak ettiği ödemeleri alamadığı kaydedildi.
Çocuk - telefon - sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
DÜNYA
Hollanda, çocukları 'influencer'lardan korumak için harekete geçiyor
11 Ekim, 05:06

Binlerce kişi hatalı şekilde kara listeye alındı

Hollanda Veri Koruma Kurumu'nun raporunda, Vergi Dairesinin 2013-2020 yıllarında FSV olarak bilinen Dolandırıcılık Uyarı Sistemi'ni (Fraude Signalering Voorziening) kullandığı da tespit edildi.
Dairenin diğer kamu kurumlarından çektiği bilgileri hatalı şekilde işleyerek 270 binden fazla kişiyi yanlışlıkla "dolandırıcı veya potansiyel dolandırıcı" olarak FSV'nin kara listesine kaydettiği bilgisine yer verilen açıklamada, AP'nin raporunun Vergi Dairesi'ne uygulanacak muhtemel yaptırımların belirlenmesi için Maliye Bakanlığına sunulduğu belirtildi.
Dolandırıcılık Uyarı Sistemi'nin kullanımı Hollanda'nın Gizlilik Yasası'nı ihlal ettiği güvensiz sonuçlar ortaya çıkardığı gerekçesiyle 2020 yılında yasaklanmıştı.
Raporla ilgili yerel medyada yer alan haberlerde, AP Başkanı Aleid Wolfsen'in "Araştırmamız Vergi Dairesi'nin FSV sistemini izin verilmeyen şekilde kullandığı ve veri güvenliğini açık şekilde ihlal ettiğini gösteriyor" ifadesine yer verildi.
ilaç - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
YAŞAM
Hollanda'da bir psikolog, 100'den fazla hastasına 'intihar ilacı' verdiğini itiraf etti
23 Ekim, 19:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:33Bülent Ersoy'dan kendisini suçlayan orkestrasına yanıt: '100 bin TL yardım ettim'
20:32'Suudi Arabistan, Lübnan büyükelçisini sınırdışı ediyor'
20:15Aşı karşıtından kendisine müdahale eden polise: 'Açığa alınacağını biliyor musun?'
20:12ABD'nin yeni İran yaptırımları İHA programını ve İHA Kuvvetleri Komutanı'nı hedef aldı
20:03Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Üç çocuk, denge demek
19:52Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi
19:51AK Partili Leyla Şahin: Bugün ‘Kavala’ diyenler, dün ‘İmralı’dakine özgürlük’ diye bağıranlardı
19:45Laporta: Xavi, bir gün Barcelona'nın teknik direktörü olacak
19:39Rusya’da 56.7 milyondan fazla kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu yapıldı
19:31Hollanda Vergi Dairesi, on binlerce kişinin veri gizliliğini ihlal etti
19:21Zelenskiy, Ukrayna'nın Kızıl Ordu tarafından kurtarıldığını söylemeyi 'unuttu'
19:15İngiltere’deki kazıda insan ve hayvanların arenaya çıkmadan önce tutulduğu ‘hücre’ ortaya çıktı
19:09Erhan Yazıcıoğlu: Tarkan'a 30 milyon veriyorsun, 53 yıllık oyuncuya da 20 bin TL ver
19:02AK Partili Elitaş: 128 milyar dolar pandemide harcandı
18:55Meteoroloji uyarmıştı: 3 kent beyaza büründü
18:48Rusya Donanması’na kamikaze İHA takviyesi
18:48Su-57 üretiminde artırılmış gerçeklik kullanılacak
18:42Mehmet Ali Erbil, 4 yılın ardından ekranlara geri dönüyor
18:31Neymar'dan 'disiplinsiz olduğu' eleştirilerine tepki: Saygısızlık
18:25Erdoğan: Gezi olaylarında o binanın, terör örgütlerinin gövde gösterisine dönüştürüldüğünü unutmadık