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https://tr.sputniknews.com/20211029/imamoglundan-ikinci-yuzyil-mesaji-bu-ulkede-milletin-dedigi-olacak-1050315936.html
İmamoğlu’ndan ‘ikinci yüzyıl’ mesajı: Bu ülkede, milletin dediği olacak
İmamoğlu’ndan ‘ikinci yüzyıl’ mesajı: Bu ülkede, milletin dediği olacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konuştu. İmamoğlu, “İkinci yüzyılımızda, nice güzelliklerle, nice mutluluklarla dolu... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T23:43+0300
2021-10-29T23:56+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
29 ekim cumhuriyet bayramı
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümünü Sarıyer Maslak’taki Volkswagen Arena’da düzenlenenm etkinlikle kutladı.İBB organizatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eşi Fatoş Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP milletvekilleri Ali Şeker, Yüksel Mansur Kılınç, İYİ Parti milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Tribünleri dolduran vatandaşlar da Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.İMAMOĞLU ÇİFTİ EL ELE TRİBÜNLERİ SELAMLADIGazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan İmamoğlu, Cumhuriyet’in bu topraklarda gerçekleştirilmiş hayallerin en büyüğü olduğunu vurguladı. “Bundan bir asır önce bu topraklarda, herkesin aynı haklara sahip olarak, özgür ve eşit doğduğu bir ülkeyi hayal etmek bile zordu” diyen İmamoğlu, “Milli iradeye dayalı, demokratik bir yönetim talep etmek bile ağır bedeller ödemeyi gerektirirdi. Bu ülkeyi işgalden bağımsızlığa, esaretten özgürlüğe ve saltanattan ulusal egemenliğe taşımak hiç kolay olmadı. Çünkü bunları düşünmek, bu doğrultuda bir vizyona sahip olmak ve bu hedefler için bir araya gelebilmek cesaret istiyordu. Ama başardık” ifadelerini kullandı.'Demokrasiyi, laikliği ve hukuk devletini tercih ettik'“Farklı özelliklerimize göre ayrışmayı değil, Cumhuriyet’in bizi birleştiren ve önümüzü aydınlatan ışığı altında kardeşçe yaşamayı seçtik” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:‘Kendisini milli iradenin üstünde gören anlayıştan ülkeyi kurtaracağız’Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken rehberin, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ruhu, millî egemenliktir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacağının altını çizen İmamoğlu, şöyle konuştu:‘Hiçbir yurttaş kendisini ‘kimsesiz’ hissetmeyecek’Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, hiçbir yurttaşın kendisini “kimsesiz” hissetmeyeceğini belirten İmamoğlu, “Cumhuriyeti, yardımlaşmanın, dayanışmanın, kederde ve sevinçte bir olmanın en güçlü ifadesi haline getireceğiz. Evet, bütün bunları ve çok daha fazlasını yapacağız. Biz yapacağız. Hepimiz birlikte yapacağız. Belirli bir kişi, bir lider, bir örgüt veya bir kurum değil; biz yapacağız. Biz, 29 Ekim 1923’ten bugüne, bu ülkenin tek sahibi olan bizler, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyız. Cumhuriyet bize, bu ülkede yurttaşların üstünde hiçbir güç olamayacağını öğretti. Cumhuriyet bize, ülkenin büyük küçük tüm yöneticilerinin, yurttaşa en iyi şekilde hizmet etmek dışında bir anlamı, bir işlevi olamayacağını gösterdi. Biz, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyız. Ve Cumhuriyet bize, kendimize inanmayı, kendimize güvenmeyi öğretti” dedi.'Adalet ve liyakat dört bir yanda hakim olacak'“Cumhuriyeti biz kurduk ve nice yüzyıllara, yine biz yurttaşlar taşıyacağız” diyen İmamoğlu, sözlerini, “İkinci yüzyılımızda, nice güzelliklerle, nice mutluluklarla dolu, herkesin kendisini bir parçası hissettiği, tüm dünyaya örnek olacak, yeni bir başarı hikayesine hep birlikte imza atacağız. Bu ülkede, milletin dediği olacak. On binlerce yıldır medeniyetlere beşiklik yapmış bu kadim toprakların dört bir yanından özgürlük şarkıları yeniden yükselecek. Her kentte, her köyde, her mahallede, eşitlik ve kardeşlik duyguları yayılacak. Bu ülkede, herkes hakkını alacak. Adalet ve liyakat dört bir yanda hakim olacak. Bu güzel ülke, hepimizin biricik evi ve gururu, Türkiye, dünyada parmakla gösterilecek. İnsanlık için yeniden ilham kaynağı olacak. Yolumuz uzun. Ama biz; heyecanı yüksek, genç bir Cumhuriyet’in, adalete susamış, demokrasiye inanmış yurttaşlarıyız. Elbette başaracağız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” şeklinde tamamladı.
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), 29 ekim cumhuriyet bayramı, ekrem imamoğlu

İmamoğlu’ndan ‘ikinci yüzyıl’ mesajı: Bu ülkede, milletin dediği olacak

23:43 29.10.2021 (güncellendi: 23:56 29.10.2021)
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© İBB
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konuştu. İmamoğlu, “İkinci yüzyılımızda, nice güzelliklerle, nice mutluluklarla dolu, herkesin kendisini bir parçası hissettiği, tüm dünyaya örnek olacak, yeni bir başarı hikayesine hep birlikte imza atacağız. Bu ülkede, milletin dediği olacak” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümünü Sarıyer Maslak’taki Volkswagen Arena’da düzenlenenm etkinlikle kutladı.
İBB organizatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe; CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, eşi Fatoş Altay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP milletvekilleri Ali Şeker, Yüksel Mansur Kılınç, İYİ Parti milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Tribünleri dolduran vatandaşlar da Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.
İMAMOĞLU ÇİFTİ EL ELE TRİBÜNLERİ SELAMLADI
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan İmamoğlu, Cumhuriyet’in bu topraklarda gerçekleştirilmiş hayallerin en büyüğü olduğunu vurguladı.

© İBB

İmamoğlu çifti, konuşma öncesinde tribünleri el ele selamladı.

İmamoğlu çifti, konuşma öncesinde tribünleri el ele selamladı. - Sputnik Türkiye
1/4
© İBB

İmamoğlu çifti, konuşma öncesinde tribünleri el ele selamladı.

© İBB

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konuştu. - Sputnik Türkiye
2/4
© İBB

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konuştu.

© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye
3/4
© İBB
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
© İBBİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye
4/4
© İBB
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
1/4
© İBB

İmamoğlu çifti, konuşma öncesinde tribünleri el ele selamladı.

2/4
© İBB

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında konuştu.

3/4
© İBB
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
4/4
© İBB
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
“Bundan bir asır önce bu topraklarda, herkesin aynı haklara sahip olarak, özgür ve eşit doğduğu bir ülkeyi hayal etmek bile zordu” diyen İmamoğlu, “Milli iradeye dayalı, demokratik bir yönetim talep etmek bile ağır bedeller ödemeyi gerektirirdi. Bu ülkeyi işgalden bağımsızlığa, esaretten özgürlüğe ve saltanattan ulusal egemenliğe taşımak hiç kolay olmadı. Çünkü bunları düşünmek, bu doğrultuda bir vizyona sahip olmak ve bu hedefler için bir araya gelebilmek cesaret istiyordu. Ama başardık” ifadelerini kullandı.

'Demokrasiyi, laikliği ve hukuk devletini tercih ettik'

“Farklı özelliklerimize göre ayrışmayı değil, Cumhuriyet’in bizi birleştiren ve önümüzü aydınlatan ışığı altında kardeşçe yaşamayı seçtik” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:
“Demokrasiyi, laikliği ve hukuk devletini tercih ettik. Sahibi olduğumuz Cumhuriyet’in, eşit ve onurlu vatandaşları olmaya karar verdik. Bu dönüşümün rotasından sapmasına, amacından ve anlamından uzaklaşmasına veya hızını kaybetmesine izin veremeyiz. İkinci yüzyılına adım atmaya hazırlanırken, Cumhuriyet’imizi kuranlara, yaşatanlara ve yüceltenlere bir söz veriyoruz: Başlattıkları yürüyüşü hızlandıracak, Cumhuriyet’imizin ilke ve ideallerini eksiksiz hayata geçireceğiz.”
‘Kendisini milli iradenin üstünde gören anlayıştan ülkeyi kurtaracağız’
Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına girerken rehberin, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ruhu, millî egemenliktir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacağının altını çizen İmamoğlu, şöyle konuştu:
“Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında, kendisini milli iradenin üstünde gören anlayışlardan ülkeyi bütünüyle ve sonsuza kadar hep birlikte kurtaracağız. Bu ülkede makamı, yetkisi ne olursa olsun, millet iradesinin çok sesli, çok renkli ve çoğulcu yapısına herkes saygı duyacak. ‘Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Demokrasinin bütün icapları sırası geldikçe uygulamaya koyulmalıdır’ diyor Atatürk. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında, demokrasiyi, vazgeçilmez bir yönetim modeli ve bir toplumsal yaşam biçimi olarak tüm boyutlarıyla hayata geçireceğiz. Cumhuriyet’in demokratik ruhunu ülkenin tüm kurumlarında hakim kılacağız.”
‘Hiçbir yurttaş kendisini ‘kimsesiz’ hissetmeyecek’
Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, hiçbir yurttaşın kendisini “kimsesiz” hissetmeyeceğini belirten İmamoğlu, “Cumhuriyeti, yardımlaşmanın, dayanışmanın, kederde ve sevinçte bir olmanın en güçlü ifadesi haline getireceğiz. Evet, bütün bunları ve çok daha fazlasını yapacağız. Biz yapacağız. Hepimiz birlikte yapacağız. Belirli bir kişi, bir lider, bir örgüt veya bir kurum değil; biz yapacağız. Biz, 29 Ekim 1923’ten bugüne, bu ülkenin tek sahibi olan bizler, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyız. Cumhuriyet bize, bu ülkede yurttaşların üstünde hiçbir güç olamayacağını öğretti. Cumhuriyet bize, ülkenin büyük küçük tüm yöneticilerinin, yurttaşa en iyi şekilde hizmet etmek dışında bir anlamı, bir işlevi olamayacağını gösterdi. Biz, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyız. Ve Cumhuriyet bize, kendimize inanmayı, kendimize güvenmeyi öğretti” dedi.

'Adalet ve liyakat dört bir yanda hakim olacak'

“Cumhuriyeti biz kurduk ve nice yüzyıllara, yine biz yurttaşlar taşıyacağız” diyen İmamoğlu, sözlerini, “İkinci yüzyılımızda, nice güzelliklerle, nice mutluluklarla dolu, herkesin kendisini bir parçası hissettiği, tüm dünyaya örnek olacak, yeni bir başarı hikayesine hep birlikte imza atacağız. Bu ülkede, milletin dediği olacak. On binlerce yıldır medeniyetlere beşiklik yapmış bu kadim toprakların dört bir yanından özgürlük şarkıları yeniden yükselecek. Her kentte, her köyde, her mahallede, eşitlik ve kardeşlik duyguları yayılacak. Bu ülkede, herkes hakkını alacak. Adalet ve liyakat dört bir yanda hakim olacak. Bu güzel ülke, hepimizin biricik evi ve gururu, Türkiye, dünyada parmakla gösterilecek. İnsanlık için yeniden ilham kaynağı olacak. Yolumuz uzun. Ama biz; heyecanı yüksek, genç bir Cumhuriyet’in, adalete susamış, demokrasiye inanmış yurttaşlarıyız. Elbette başaracağız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” şeklinde tamamladı.
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