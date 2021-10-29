https://tr.sputniknews.com/20211029/iran-futbol-federasyonundan-kadinlarin-stadyumlara-girmesine-izin-verilsin-talebi-1050304750.html

İran Futbol Federasyonu'ndan 'Kadınların stadyumlara girmesine izin verilsin' talebi

İran Futbol Federasyonu'ndan 'Kadınların stadyumlara girmesine izin verilsin' talebi

İran Futbol Federasyonu, Meclis'ten kadınların stadyumlara girme yasağının kaldırılmasına yönelik teklif sundu. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T17:04+0300

2021-10-29T17:04+0300

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yaşam

iran

futbol

stadyum

kadınlar

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İran Futbol Federasyonu, Meclis'e kadınların stadyumlara girmesine izin verilmesi teklifinde bulundu.Yarı resmi Tasnim ajansında yer alan haberde, İran Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Kamrani Far, "Federasyon tarafından Milli İslami Meclise bir teklif sunuldu. Onaylandıktan sonra kadınların girişine izin verilecek" ifadelerini kullandı.Çoğunluğunu Muhafazakarların oluşturduğu İran meclisinde kadınların toplumsal yaşama dahil olmasına yönelik kısıtlamalar çok daha yüksek sesle dile getirilebiliyor.1979 yılında gerçekleşen İslam Devrimi'nin ardından erkeklerin uygunsuz davranışlarından koruma gerekçesiyle kadınların stadyumlara girmesi yasaklanmıştı.Ancak son dönemde bazı uluslararası musabakalarda istisnalara başvurulmuştu.Kadınlar, 80 bin kapasiteli Azadi stadyumunda en son 2019'un ekim ayında İran'ın Kamboçya'yı 14-0 mağlup ettiği musabakayı izleme şansı bulmuştu.Bununla beraber İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü, kadınların 2022 Dünya Kupası elemelerinde İran-Güney Kore musabakasına stadyumda izlemelerine izin vereceğini bildiriyor.

https://tr.sputniknews.com/20210713/suudi-arabistanda-bir-ilk-kadin-asker-hac-hakkinda-basin-toplantisi-duzenledi--1044960467.html

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iran, futbol, stadyum, kadınlar