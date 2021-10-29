https://tr.sputniknews.com/20211029/israil-cumhurbaskani-herzog-kefr-kasim-katliami-nedeniyle-ozur-diledi-1050303808.html

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım Katliamı nedeniyle özür diledi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım Katliamı nedeniyle özür diledi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 1956 yılında gerçekleştirilen Kefr Kasım Katliamı'yla ilgili özür dileyerek, "Kendim ve İsrail devleti adına af diliyorum"... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T16:28+0300

2021-10-29T16:28+0300

2021-10-29T16:28+0300

dünya

israil

filistin

cumhurbaşkanı

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özür

mesaj

katliam

anma töreni

isaac herzog

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Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı ve 23'ü çocuk 49 kişinin öldürüldüğü katliam nedeniyle Kefr Kasım kentinde düzenlenen anma törenine katıldı.Törende konuşan Herzog, Kefr Kasım katliamının İsrail tarihinin en üzücü olaylarından biri olduğunu belirtti.Masumların tüm siyasi çekişmelerden uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Herzog, "49 kurbanın anısı, onların aileleri ve Kefr Kasım sakinlerinin önünde başımı eğiyor, kendim ve İsrail devleti adına af diliyorum" ifadesini kullandı.Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez de 2007'de Kefr Kasım'ı ziyaret etmiş ve katliam nedeniyle özür dilemişti.

https://tr.sputniknews.com/20210906/israil-cumhurbaskani-herzog-filistin-yonetimiyle-yeniden-iliskiye-gecilmesi-cagrisi-yapti-1048641771.html

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