https://tr.sputniknews.com/20211029/israil-cumhurbaskani-herzog-kefr-kasim-katliami-nedeniyle-ozur-diledi-1050303808.html
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım Katliamı nedeniyle özür diledi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım Katliamı nedeniyle özür diledi
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 1956 yılında gerçekleştirilen Kefr Kasım Katliamı'yla ilgili özür dileyerek, "Kendim ve İsrail devleti adına af diliyorum"... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T16:28+0300
2021-10-29T16:28+0300
2021-10-29T16:28+0300
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filistin
cumhurbaşkanı
köy
özür
mesaj
katliam
anma töreni
isaac herzog
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Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı ve 23'ü çocuk 49 kişinin öldürüldüğü katliam nedeniyle Kefr Kasım kentinde düzenlenen anma törenine katıldı.Törende konuşan Herzog, Kefr Kasım katliamının İsrail tarihinin en üzücü olaylarından biri olduğunu belirtti.Masumların tüm siyasi çekişmelerden uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Herzog, "49 kurbanın anısı, onların aileleri ve Kefr Kasım sakinlerinin önünde başımı eğiyor, kendim ve İsrail devleti adına af diliyorum" ifadesini kullandı.Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez de 2007'de Kefr Kasım'ı ziyaret etmiş ve katliam nedeniyle özür dilemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210906/israil-cumhurbaskani-herzog-filistin-yonetimiyle-yeniden-iliskiye-gecilmesi-cagrisi-yapti-1048641771.html
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israil, filistin, cumhurbaşkanı, köy, özür, mesaj, katliam, anma töreni, isaac herzog, kefr kasım katliamı
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım Katliamı nedeniyle özür diledi
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 1956 yılında gerçekleştirilen Kefr Kasım Katliamı'yla ilgili özür dileyerek, "Kendim ve İsrail devleti adına af diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı ve 23'ü çocuk 49 kişinin öldürüldüğü katliam nedeniyle Kefr Kasım kentinde düzenlenen anma törenine katıldı.
Törende konuşan Herzog, Kefr Kasım katliamının İsrail tarihinin en üzücü olaylarından biri olduğunu belirtti.
Masumların tüm siyasi çekişmelerden uzak tutulması gerektiğini vurgulayan Herzog, "49 kurbanın anısı, onların aileleri ve Kefr Kasım sakinlerinin önünde başımı eğiyor, kendim ve İsrail devleti adına af diliyorum" ifadesini kullandı.
Eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez de 2007'de Kefr Kasım'ı ziyaret etmiş ve katliam nedeniyle özür dilemişti.