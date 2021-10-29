Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211029/istanbulda-1385-metrekarelik-kaykay-pisti-acildi-1050305312.html
İstanbul'da 1385 metrekarelik kaykay pisti açıldı
İstanbul'da 1385 metrekarelik kaykay pisti açıldı
Eyüpsultan Belediyesi tarafından Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisinde olimpiyat standartlarında, bin 385 metrekarelik alanda inşa edilen kaykay pisti açıldı... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T17:19+0300
2021-10-29T17:19+0300
türkiye
pist
eyüpsultan
kaykay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050305164_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_afb8af3871a98d8fc82aab52154b904f.jpg
Eyüpsultan'da Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisine uluslararası standartlarda yapılan kaykay pisti bugün açıldı. Açılışa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı.Pistin, bin 385 metrekare alan ile Türkiye’deki tasarlanmış, kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları street disiplinindeki en büyük park özelliğine sahip olduğu belirtildi."Gençlerimiz talep ediyor, biz yapıyoruz"Belediye Başkanı Köken, gençlerin taleplerine istinaden hizmet sunmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Gençlerimiz talep ediyor, bizler de araştırma yapıyoruz ve bunun sonucunda da böyle bir şey ihtiyaç hasıl oldu. Spor camiasına yeni bir tesis daha kazandırmış olduk. 2 yüzme havuzu, 1 spor salonu ve 1 kaykay pisti hizmete açılmış oldu. Bu açılış 29 Ekim’e denk gelsin istedik. Yarın da müsabakalar var. 29 Ekim’de anlamlı bir açılış oldu” diye konuştu."Pist, büyük bir ihtiyaca cevap veriyor"Türkiye Kaykay Federasyonu ile görüşmeler neticesinde pistin yapıldığını dile getiren Köken, “Federasyonla tanıştık, nasıl olması gerektiğini sorduk. ‘İstanbul’da böyle bir pist yok, olursa büyük bir ihtiyaca cevap verir’ dediler. Biz de uluslararası standartlarda bir pist olsun istedik ve bugün böyle bir pist ortaya çıktı. Emeği geçenlere, gençlere teşekkür ediyoruz” dedi.Pistin Türkiye’nin en büyüğü olduğunu ifade eden Köken, “Bin 385 metrekare bir alan ve federasyon ne dediyse onu yapmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte uluslararası maçların da buraya gelmesi gerekiyor. Türkiye’de en büyük pist bu, federasyonun bize söylediği bu. Onlar kendileri de ölçtü, ona göre karar verdik” ifadelerini kullandı.
türkiye
eyüpsultan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050305164_282:0:1482:900_1920x0_80_0_0_aaf4d35e70a5f30aaf4a836c95f16471.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pist, eyüpsultan, kaykay

İstanbul'da 1385 metrekarelik kaykay pisti açıldı

17:19 29.10.2021
© Twitter/Deniz KökenEyüpsultan - kaykay parkı
Eyüpsultan - kaykay parkı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© Twitter/Deniz Köken
Abone ol
Eyüpsultan Belediyesi tarafından Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisinde olimpiyat standartlarında, bin 385 metrekarelik alanda inşa edilen kaykay pisti açıldı. Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşen açılış için Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bu açılış 29 Ekim’e denk gelsin istedik, anlamlı bir açılış oldu” dedi.
Eyüpsultan'da Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisine uluslararası standartlarda yapılan kaykay pisti bugün açıldı. Açılışa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı.
Pistin, bin 385 metrekare alan ile Türkiye’deki tasarlanmış, kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları street disiplinindeki en büyük park özelliğine sahip olduğu belirtildi.

"Gençlerimiz talep ediyor, biz yapıyoruz"

Belediye Başkanı Köken, gençlerin taleplerine istinaden hizmet sunmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Gençlerimiz talep ediyor, bizler de araştırma yapıyoruz ve bunun sonucunda da böyle bir şey ihtiyaç hasıl oldu. Spor camiasına yeni bir tesis daha kazandırmış olduk. 2 yüzme havuzu, 1 spor salonu ve 1 kaykay pisti hizmete açılmış oldu. Bu açılış 29 Ekim’e denk gelsin istedik. Yarın da müsabakalar var. 29 Ekim’de anlamlı bir açılış oldu” diye konuştu.

"Pist, büyük bir ihtiyaca cevap veriyor"

Türkiye Kaykay Federasyonu ile görüşmeler neticesinde pistin yapıldığını dile getiren Köken, “Federasyonla tanıştık, nasıl olması gerektiğini sorduk. ‘İstanbul’da böyle bir pist yok, olursa büyük bir ihtiyaca cevap verir’ dediler. Biz de uluslararası standartlarda bir pist olsun istedik ve bugün böyle bir pist ortaya çıktı. Emeği geçenlere, gençlere teşekkür ediyoruz” dedi.
Pistin Türkiye’nin en büyüğü olduğunu ifade eden Köken, “Bin 385 metrekare bir alan ve federasyon ne dediyse onu yapmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte uluslararası maçların da buraya gelmesi gerekiyor. Türkiye’de en büyük pist bu, federasyonun bize söylediği bu. Onlar kendileri de ölçtü, ona göre karar verdik” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:19İstanbul'da 1385 metrekarelik kaykay pisti açıldı
17:17Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Cumhuriyet Bayramı tebriği
17:09Denizli'de tepki çeken sağlık çalışanı heykelleri kaldırıldı
17:07AB'de hukukun üstünlüğü kavgası büyüyor: Avrupa Parlamentosu Avrupa Komisyonu'na dava açtı
17:04İran Futbol Federasyonu'ndan 'Kadınların stadyumlara girmesine izin verilsin' talebi
17:00Taliban, Rusya'dan Kovid-19 aşısı talep etti
16:56Belarus lideri Lukaşenko: Türkiye küresel düzeyde aktif rol oynuyor
16:46Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakalandı
16:40Almanya'da evinin mutfağında sekiz kişiyi hadım eden adamın yargılaması başladı
16:28İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım Katliamı nedeniyle özür diledi
16:24Kılıçdaroğlu'ndan 29 Ekim mesajı: Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız
16:19Avrupa Konseyi 'kara listeden' çıkardı: Sputnik V’nin kullanıldığı 3 ülkeye seyahat edilebilecek
16:19Rus denetçi, ürünlerinin alımı durdurulan mandalina üreticisinin Türkiye’deki tesisini inceleyecek
16:17Elon Musk üniversite kuruyor
16:13Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile göç sorununu görüştü
16:05Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: TFF'nin seyirci kararı aşı için teşvik
15:58Yunan basınından Merkel’e: Bize 322 milyar borçlusunuz
15:53'Ukrayna, İngiltere'den yeni geliştirilen hassas güdümlü Brimstone füzeleri tedarik edebilir'
15:51TGS: Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA'dan meslektaşlarımız Anıtkabir'e alınmadı
15:39CHP'li Ağbaba: Resmen bir iç savaş, Kılıçdaroğlu'na saldırı çağrısı var