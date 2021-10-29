https://tr.sputniknews.com/20211029/istanbulda-1385-metrekarelik-kaykay-pisti-acildi-1050305312.html

İstanbul'da 1385 metrekarelik kaykay pisti açıldı

İstanbul'da 1385 metrekarelik kaykay pisti açıldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisinde olimpiyat standartlarında, bin 385 metrekarelik alanda inşa edilen kaykay pisti açıldı... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T17:19+0300

2021-10-29T17:19+0300

2021-10-29T17:19+0300

türkiye

pist

eyüpsultan

kaykay

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Eyüpsultan'da Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisine uluslararası standartlarda yapılan kaykay pisti bugün açıldı. Açılışa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı.Pistin, bin 385 metrekare alan ile Türkiye’deki tasarlanmış, kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları street disiplinindeki en büyük park özelliğine sahip olduğu belirtildi."Gençlerimiz talep ediyor, biz yapıyoruz"Belediye Başkanı Köken, gençlerin taleplerine istinaden hizmet sunmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Gençlerimiz talep ediyor, bizler de araştırma yapıyoruz ve bunun sonucunda da böyle bir şey ihtiyaç hasıl oldu. Spor camiasına yeni bir tesis daha kazandırmış olduk. 2 yüzme havuzu, 1 spor salonu ve 1 kaykay pisti hizmete açılmış oldu. Bu açılış 29 Ekim’e denk gelsin istedik. Yarın da müsabakalar var. 29 Ekim’de anlamlı bir açılış oldu” diye konuştu."Pist, büyük bir ihtiyaca cevap veriyor"Türkiye Kaykay Federasyonu ile görüşmeler neticesinde pistin yapıldığını dile getiren Köken, “Federasyonla tanıştık, nasıl olması gerektiğini sorduk. ‘İstanbul’da böyle bir pist yok, olursa büyük bir ihtiyaca cevap verir’ dediler. Biz de uluslararası standartlarda bir pist olsun istedik ve bugün böyle bir pist ortaya çıktı. Emeği geçenlere, gençlere teşekkür ediyoruz” dedi.Pistin Türkiye’nin en büyüğü olduğunu ifade eden Köken, “Bin 385 metrekare bir alan ve federasyon ne dediyse onu yapmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte uluslararası maçların da buraya gelmesi gerekiyor. Türkiye’de en büyük pist bu, federasyonun bize söylediği bu. Onlar kendileri de ölçtü, ona göre karar verdik” ifadelerini kullandı.

türkiye

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pist, eyüpsultan, kaykay