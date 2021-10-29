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İtalya'da LGBTİ+'lar sokağa çıktı: Hakkımız olanı alacağız
İtalya'da LGBTİ+'lar sokağa çıktı: Hakkımız olanı alacağız
İtalya Senatosu'nun homofobi karşıtı yasa tasarısını reddetmesinin ardından binlerce kişi, Roma ve Milano'da sokaklara döküldü. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T15:18+0300
2021-10-29T15:18+0300
dünya
italya
temsilciler meclisi
insan hakları
lgbti
nefret suçu
toplumsal cinsiyet eşitsizliği
cinsel yönelim
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İtalyan parlamentosunun üst kanadı Senato'da, LGBTİ+’lara karşı şiddet ve ayrımcılığı yasaklayacak yasa tasarısını reddetmesi üzerine hak savunucuları, başkent Roma ve Milano'da sokağa çıktı. Aşırı sağcı Lig Partisi ve İtalya’nın Kardeşleri (FdI) Partisi'nin itiraz ettiği ‘DDL Zan’ olarak bilinen tasarının görüşülmesi 131'e karşı 154 oyla reddedildi.İtalya merkez sol milletvekili ve LGBTİ+ hakları savunucusu Allessandro Zan’ın senatoya sunduğu ‘DDL Zan’ olarak da bilinen yasa tasarısı 2018’de alt mecliste tanıtılmış, ardından kasım 2020'de Temsilciler Meclisi’nden geçmişti.Yasa tasarısının reddedilmesinin ardından sokağa çıkan yurttaşlardan biri, RT'nin video ajansı Ruptly'ye verdiği görüşte, iki yıl boyunca oyalandıklarını ifade ederken bir başka yurttaş, "Haklarımızı almak için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.Reddedilen yasa tasarısına göre İtalyan ceza kanununun cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve engellilik temelinde ayrımcılığı yasaklayacak şekilde değiştirmesi planlanıyordu. Bu kategorilere yönelik saldırılar da 'ırksal, etnik, ulusal veya dini' başlıklı kapsayan nefret suçları ve ayrımcılığı yasaklayan yasa tasarısına göre ele alınması öngörülüyordu.Yasa tasarısı ortaya çıktığı ilk günden bu yana Vatikan da dahil olmak üzere sağcı politikacılar ve koyu Katolikler tarafından kesinlikle kabul edilmiyordu.
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italya, temsilciler meclisi, insan hakları, lgbti, nefret suçu, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, cinsel yönelim

İtalya'da LGBTİ+'lar sokağa çıktı: Hakkımız olanı alacağız

15:18 29.10.2021
© REUTERS / REUTERS / Yara NardiLGBTI+
LGBTI+ - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© REUTERS / REUTERS / Yara Nardi
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İtalya Senatosu'nun homofobi karşıtı yasa tasarısını reddetmesinin ardından binlerce kişi, Roma ve Milano'da sokaklara döküldü.
İtalyan parlamentosunun üst kanadı Senato'da, LGBTİ+’lara karşı şiddet ve ayrımcılığı yasaklayacak yasa tasarısını reddetmesi üzerine hak savunucuları, başkent Roma ve Milano'da sokağa çıktı.
Aşırı sağcı Lig Partisi ve İtalya’nın Kardeşleri (FdI) Partisi'nin itiraz ettiği ‘DDL Zan’ olarak bilinen tasarının görüşülmesi 131'e karşı 154 oyla reddedildi.

İtalya merkez sol milletvekili ve LGBTİ+ hakları savunucusu Allessandro Zan’ın senatoya sunduğu ‘DDL Zan’ olarak da bilinen yasa tasarısı 2018’de alt mecliste tanıtılmış, ardından kasım 2020'de Temsilciler Meclisi’nden geçmişti.

Yasa tasarısının reddedilmesinin ardından sokağa çıkan yurttaşlardan biri, RT'nin video ajansı Ruptly'ye verdiği görüşte, iki yıl boyunca oyalandıklarını ifade ederken bir başka yurttaş, "Haklarımızı almak için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Reddedilen yasa tasarısına göre İtalyan ceza kanununun cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve engellilik temelinde ayrımcılığı yasaklayacak şekilde değiştirmesi planlanıyordu. Bu kategorilere yönelik saldırılar da 'ırksal, etnik, ulusal veya dini' başlıklı kapsayan nefret suçları ve ayrımcılığı yasaklayan yasa tasarısına göre ele alınması öngörülüyordu.

Yasa tasarısı ortaya çıktığı ilk günden bu yana Vatikan da dahil olmak üzere sağcı politikacılar ve koyu Katolikler tarafından kesinlikle kabul edilmiyordu.
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