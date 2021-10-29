https://tr.sputniknews.com/20211029/italyada-lgbtilar-sokaga-cikti-hakkimiz-olani-alacagiz-1050300919.html

İtalya'da LGBTİ+'lar sokağa çıktı: Hakkımız olanı alacağız

İtalya'da LGBTİ+'lar sokağa çıktı: Hakkımız olanı alacağız

İtalya Senatosu'nun homofobi karşıtı yasa tasarısını reddetmesinin ardından binlerce kişi, Roma ve Milano'da sokaklara döküldü. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T15:18+0300

2021-10-29T15:18+0300

2021-10-29T15:18+0300

dünya

italya

temsilciler meclisi

insan hakları

lgbti

nefret suçu

toplumsal cinsiyet eşitsizliği

cinsel yönelim

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İtalyan parlamentosunun üst kanadı Senato'da, LGBTİ+’lara karşı şiddet ve ayrımcılığı yasaklayacak yasa tasarısını reddetmesi üzerine hak savunucuları, başkent Roma ve Milano'da sokağa çıktı. Aşırı sağcı Lig Partisi ve İtalya’nın Kardeşleri (FdI) Partisi'nin itiraz ettiği ‘DDL Zan’ olarak bilinen tasarının görüşülmesi 131'e karşı 154 oyla reddedildi.İtalya merkez sol milletvekili ve LGBTİ+ hakları savunucusu Allessandro Zan’ın senatoya sunduğu ‘DDL Zan’ olarak da bilinen yasa tasarısı 2018’de alt mecliste tanıtılmış, ardından kasım 2020'de Temsilciler Meclisi’nden geçmişti.Yasa tasarısının reddedilmesinin ardından sokağa çıkan yurttaşlardan biri, RT'nin video ajansı Ruptly'ye verdiği görüşte, iki yıl boyunca oyalandıklarını ifade ederken bir başka yurttaş, "Haklarımızı almak için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.Reddedilen yasa tasarısına göre İtalyan ceza kanununun cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve engellilik temelinde ayrımcılığı yasaklayacak şekilde değiştirmesi planlanıyordu. Bu kategorilere yönelik saldırılar da 'ırksal, etnik, ulusal veya dini' başlıklı kapsayan nefret suçları ve ayrımcılığı yasaklayan yasa tasarısına göre ele alınması öngörülüyordu.Yasa tasarısı ortaya çıktığı ilk günden bu yana Vatikan da dahil olmak üzere sağcı politikacılar ve koyu Katolikler tarafından kesinlikle kabul edilmiyordu.

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italya, temsilciler meclisi, insan hakları, lgbti, nefret suçu, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, cinsel yönelim