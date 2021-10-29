Jason Momoa, koronavirüse yakalandı

"Jason iyi ve testi pozitif çıktığı için karantinada. Ancak, bu durum sıkı çekim programlarını ertelemekten endişe eden filmin patronları için gerçek bir baş ağrısı. Elbette filmde çalışan herkesin güvenliği en önemli şey ve herkes düzenli olarak test ediliyor. Herkes Jason'ın hızlıca iyileşmesini diliyor ve sete geri dönmesini dört gözle bekliyorlar."