https://tr.sputniknews.com/20211029/jason-momoa-koronaviruse-yakalandi-1050297294.html

Jason Momoa, koronavirüse yakalandı

Jason Momoa, koronavirüse yakalandı

Oyuncu Jason Momoa, 'Aquaman 2' çekimleri sırasında korona virüsüne yakalandı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T13:26+0300

2021-10-29T13:26+0300

2021-10-29T13:30+0300

jason momoa

koronavirüs

pozitif

aquaman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/1050297030_0:42:1501:886_1920x0_80_0_0_fcba74faea36061933a6b8a960052b9a.jpg

Son olarak 'Dune: Çöl Gezegeni' filminde Duncan Idaho karakterini canlandıran oyuncu Jason Momoa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.Gazete Duvar'ın The Sun'dan aktardığına göre, 'Aquaman'in devam filmi 'Aquaman and the Lost Kingdom'ın İngiltere'deki çekimleri esnasında Kovid-19 testi pozitif çıkan 42 yaşındaki oyuncunun karantinaya girdiği aktarıldı.:Momoa'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten kaynaklara göre, yapımcılar, film çekimlerini durdurma kararı almadı. Momoa'nın sahneleri dışında çekimlerin sürdürülmesi planlanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20190801/hawaiideki-teleskop-protestosuna-aquaman-destegi-1039818627.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jason momoa, pozitif, aquaman