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Jason Momoa, koronavirüse yakalandı
Jason Momoa, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Jason Momoa, 'Aquaman 2' çekimleri sırasında korona virüsüne yakalandı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
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jason momoa
koronavirüs
pozitif
aquaman
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Son olarak 'Dune: Çöl Gezegeni' filminde Duncan Idaho karakterini canlandıran oyuncu Jason Momoa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.Gazete Duvar'ın The Sun'dan aktardığına göre, 'Aquaman'in devam filmi 'Aquaman and the Lost Kingdom'ın İngiltere'deki çekimleri esnasında Kovid-19 testi pozitif çıkan 42 yaşındaki oyuncunun karantinaya girdiği aktarıldı.:Momoa'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten kaynaklara göre, yapımcılar, film çekimlerini durdurma kararı almadı. Momoa'nın sahneleri dışında çekimlerin sürdürülmesi planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20190801/hawaiideki-teleskop-protestosuna-aquaman-destegi-1039818627.html
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jason momoa, pozitif, aquaman

Jason Momoa, koronavirüse yakalandı

13:26 29.10.2021 (güncellendi: 13:30 29.10.2021)
© AP Photo / Vianney Le CaerJason Momoa
Jason Momoa - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AP Photo / Vianney Le Caer
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Oyuncu Jason Momoa, 'Aquaman 2' çekimleri sırasında korona virüsüne yakalandı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Son olarak 'Dune: Çöl Gezegeni' filminde Duncan Idaho karakterini canlandıran oyuncu Jason Momoa'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Gazete Duvar'ın The Sun'dan aktardığına göre, 'Aquaman'in devam filmi 'Aquaman and the Lost Kingdom'ın İngiltere'deki çekimleri esnasında Kovid-19 testi pozitif çıkan 42 yaşındaki oyuncunun karantinaya girdiği aktarıldı.:
"Jason iyi ve testi pozitif çıktığı için karantinada. Ancak, bu durum sıkı çekim programlarını ertelemekten endişe eden filmin patronları için gerçek bir baş ağrısı. Elbette filmde çalışan herkesin güvenliği en önemli şey ve herkes düzenli olarak test ediliyor. Herkes Jason'ın hızlıca iyileşmesini diliyor ve sete geri dönmesini dört gözle bekliyorlar."
Momoa'nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten kaynaklara göre, yapımcılar, film çekimlerini durdurma kararı almadı.
Momoa'nın sahneleri dışında çekimlerin sürdürülmesi planlanıyor.
Jason Momoa - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2019
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