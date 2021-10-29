https://tr.sputniknews.com/20211029/kadinlar-cumhuriyet-yuruyusunde-sebnem-sirinin-fotografini-tasidi-1050298772.html

Kadınlar Cumhuriyet Yürüyüşü'nde Şebnem Şirin'in fotoğrafını taşıdı

Kadınlar Cumhuriyet Yürüyüşü'nde Şebnem Şirin'in fotoğrafını taşıdı

Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe kadınlar Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T14:17+0300

2021-10-29T14:17+0300

2021-10-29T14:17+0300

türkiye

kadın cinayeti

29 ekim cumhuriyet bayramı

şebnem şirin

furkan zıbıncı

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Denizli Büyükşehir Belediyesince Bayramyeri Meydanı'nda düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi, Türk bayrakları ve Atatürk posterlerini ellerinde taşıdı. Yaklaşık 1 kilometre yol yürüyen vatandaşlar, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa", "Ne mutlu Türk'üm diyene", Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.Yürüyüşe katılan kortejde yer alan kadınlar ise, Denizli'de 27 Ekim sabahı erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in posterlerini taşıdı. Duygusal anların yaşanmasına neden olan Şebnem Şirin'in fotoğraflarını gören vatandaşlar ise alkışlarla yürüyen gruba destek de bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211028/sebnem-sirini-olduren-furkan-zibincinin-ifadesi-ortaya-cikti-1050270046.html

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kadın cinayeti, 29 ekim cumhuriyet bayramı, şebnem şirin, furkan zıbıncı