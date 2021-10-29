Kadınlar Cumhuriyet Yürüyüşü'nde Şebnem Şirin'in fotoğrafını taşıdı

Denizli Büyükşehir Belediyesince Bayramyeri Meydanı'nda düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi, Türk bayrakları ve Atatürk posterlerini ellerinde taşıdı. Yaklaşık 1 kilometre yol yürüyen vatandaşlar, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa", "Ne mutlu Türk'üm diyene", Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.Yürüyüşe katılan kortejde yer alan kadınlar ise, Denizli'de 27 Ekim sabahı erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in posterlerini taşıdı. Duygusal anların yaşanmasına neden olan Şebnem Şirin'in fotoğraflarını gören vatandaşlar ise alkışlarla yürüyen gruba destek de bulundu.
Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe kadınlar Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in posteriyle katıldı.
Denizli Büyükşehir Belediyesince Bayramyeri Meydanı'nda düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi, Türk bayrakları ve Atatürk posterlerini ellerinde taşıdı. Yaklaşık 1 kilometre yol yürüyen vatandaşlar, "Yaşa Mustafa Kemal Paşa", "Ne mutlu Türk'üm diyene", Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.
Yürüyüşe katılan kortejde yer alan kadınlar ise, Denizli'de 27 Ekim sabahı erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in posterlerini taşıdı.
Duygusal anların yaşanmasına neden olan Şebnem Şirin'in fotoğraflarını gören vatandaşlar ise alkışlarla yürüyen gruba destek de bulundu.