https://tr.sputniknews.com/20211029/kilicdaroglundan-29-ekim-mesaji-cumhuriyeti-demokrasi-ile-taclandiracagiz-1050303625.html
Kılıçdaroğlu'ndan 29 Ekim mesajı: Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız
Kılıçdaroğlu'ndan 29 Ekim mesajı: Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim mesajında "Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız. Milletimize söz verdik, başaracağız" ifadelerini kullandı. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T16:24+0300
2021-10-29T16:24+0300
2021-10-29T16:24+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı. "Milletimizin kara kışı atlatabilmesi için, Cumhuriyet'in en temel değerlerinden biri olan 'Sosyal Devlet'e ihtiyaç ne kada fazla ise, mevcut iktidarın uygulama ihtimali de o kadar azdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetleri aşmak üzere, Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız. Milletimize söz verdik, başaracağız" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde: 'Millet egemenliğinin yegane yönetimi olan Cumhuriyetimiz'in 98'inci yaşı kutlu olsun.Günümüzde, ekonomik ve siyasi bir buhranın içerisinde bulunan ülkemizin, yine aynı ilkeye, sıkı sıkıya bağlanması şarttır. Milletimizin kara kışı atlatabilmesi için, Cumhuriyet'in en temel değerlerinden biri olan 'Sosyal Devlet'e ihtiyaç ne kadar fazla ise, mevcut iktidarın uygulama ihtimali de o kadar azdır. Bu nedenle, kalbinde millet ve Cumhuriyet sevdası taşıyan bizlerin ilk hedefi, aç ve açıkta tek bir kişi kalmayacak şekilde halkımızı kucaklayarak, kara kışı atlatmaktır. Ardından yapılacak ilk seçimde millet iradesi tecelli edecek, Cumhuriyet, ''Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti'' ilkesi temelinde, tüm kurumları ile tesis edilecek. İşte o büyük gün geldiğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetleri aşmak üzere, Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız. Milletimize söz verdik, başaracağız!Bu duygu ve inançla 98'inci yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaş Önderleri ve şehitlerini, terörle mücadele şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun.''
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kemal kılıçdaroğlu, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı
Kılıçdaroğlu'ndan 29 Ekim mesajı: Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim mesajında "Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız. Milletimize söz verdik, başaracağız" ifadelerini kullandı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı.
"Milletimizin kara kışı atlatabilmesi için, Cumhuriyet'in en temel değerlerinden biri olan 'Sosyal Devlet'e ihtiyaç ne kada fazla ise, mevcut iktidarın uygulama ihtimali de o kadar azdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetleri aşmak üzere, Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız. Milletimize söz verdik, başaracağız" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:
'Millet egemenliğinin yegane yönetimi olan Cumhuriyetimiz'in 98'inci yaşı kutlu olsun.
Günümüzde, ekonomik ve siyasi bir buhranın içerisinde bulunan ülkemizin, yine aynı ilkeye, sıkı sıkıya bağlanması şarttır. Milletimizin kara kışı atlatabilmesi için, Cumhuriyet'in en temel değerlerinden biri olan 'Sosyal Devlet'e ihtiyaç ne kadar fazla ise, mevcut iktidarın uygulama ihtimali de o kadar azdır. Bu nedenle, kalbinde millet ve Cumhuriyet sevdası taşıyan bizlerin ilk hedefi, aç ve açıkta tek bir kişi kalmayacak şekilde halkımızı kucaklayarak, kara kışı atlatmaktır. Ardından yapılacak ilk seçimde millet iradesi tecelli edecek, Cumhuriyet, ''Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti'' ilkesi temelinde, tüm kurumları ile tesis edilecek. İşte o büyük gün geldiğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetleri aşmak üzere, Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız. Milletimize söz verdik, başaracağız!
Bu duygu ve inançla 98'inci yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaş Önderleri ve şehitlerini, terörle mücadele şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun.''