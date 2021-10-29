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Kırım’da Kovid tedbirleri sıkılaştırıldı: 60 yaş üstüne karantina uygulanacak
Kırım’da Kovid tedbirleri sıkılaştırıldı: 60 yaş üstüne karantina uygulanacak
Rusya Federasyonu’na bağlık Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksenov, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaları sıkılaştırma kararı aldı. 60 yaş... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T05:03+0300
2021-10-29T05:03+0300
koronavirüs
rusya
kırım
koronavirüs
koronavirüs tedbirleri
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Kırım Hükümeti’nin web sitesinde yayınlanan kararnamenin metninde, “30 Ekim 2021 tarihinden yeni bir emre kadar, 60 yaş üstü vatandaşlara ve kronik hastalıkları olan şahıslara ikamet yerlerinden ayrılmama zorunluluğu getiriliyor. Hayata ve sağlığa doğrudan tehdit oluşturan durumlar, aşılama yapılan yer, mal ve hizmet sunulan mekanlar ve çöp atmak için en yakın çöp kutusuna gitme zorunluluğuyla ilgili olan durumlar istisna teşkil ediyor. Bu kategorideki vatandaşlar için ayrıca toplu taşıma indirimleri kaldırılıyor” ifadesine yer verildi.Bu maddeler, aşılama sertifikası veya hastalık geçirdiğine dair belgeye sahip olan vatandaşlar içinde geçerli değil.Kırım’da bugüne kadar karantina sadece 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanıyordu.Bunun yanı sıra, sadece QR kodu olan ziyaretçileri alan işletmeler listesine en az 300 metrekare alana sahip alışveriş ve eğlence merkezleri de dahil edildi. Eğlence merkezlerinin hafta sonu, resmi tatil ve bayram günleri çalışması yasaklandı. Restoranlar, saat 23.00 ilâ 08.00 arasında kapalı olacak.Kırım’da, 2 Ekim’den bu yana tam 26 kez en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Toplamda bölgede tespit edilen vaka sayısı 95 binken yaklaşık 2 bin 900 hasta hayatını kaybetti. Aşı yapılması planlanan kişi sayısının ancak yüzde 48’i aşılandı.Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Kırım’ın mevcut statüsünün belirlendiği söz konusu referandumda, Kırımlıların yüzde 96.77’si oylarını, Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanmaktan yana kullandı. Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor ve bu nedenle Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uyguluyorlar.
https://tr.sputniknews.com/20210114/kirim-yonetimi-yil-icinde-bolge-halkinin-yuzde-60ini-koronaviruse-karsi-asilamayi-planliyor-1043573944.html
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rusya, kırım, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri

Kırım’da Kovid tedbirleri sıkılaştırıldı: 60 yaş üstüne karantina uygulanacak

05:03 29.10.2021
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky / Fotoğraf bankasına girRusya - Kırım - koronavirüs - maske
Rusya - Kırım - koronavirüs - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
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Rusya Federasyonu’na bağlık Kırım Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Aksenov, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaları sıkılaştırma kararı aldı. 60 yaş üstü vatandaşlar için karantina öngören karara göre, restoran ile alışveriş ve eğlence merkezlerine yeni kısıtlamalar uygulanacak.
Kırım Hükümeti’nin web sitesinde yayınlanan kararnamenin metninde, “30 Ekim 2021 tarihinden yeni bir emre kadar, 60 yaş üstü vatandaşlara ve kronik hastalıkları olan şahıslara ikamet yerlerinden ayrılmama zorunluluğu getiriliyor. Hayata ve sağlığa doğrudan tehdit oluşturan durumlar, aşılama yapılan yer, mal ve hizmet sunulan mekanlar ve çöp atmak için en yakın çöp kutusuna gitme zorunluluğuyla ilgili olan durumlar istisna teşkil ediyor. Bu kategorideki vatandaşlar için ayrıca toplu taşıma indirimleri kaldırılıyor” ifadesine yer verildi.

Bu maddeler, aşılama sertifikası veya hastalık geçirdiğine dair belgeye sahip olan vatandaşlar içinde geçerli değil.

Kırım’da bugüne kadar karantina sadece 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanıyordu.

Bunun yanı sıra, sadece QR kodu olan ziyaretçileri alan işletmeler listesine en az 300 metrekare alana sahip alışveriş ve eğlence merkezleri de dahil edildi. Eğlence merkezlerinin hafta sonu, resmi tatil ve bayram günleri çalışması yasaklandı. Restoranlar, saat 23.00 ilâ 08.00 arasında kapalı olacak.

Kırım’da, 2 Ekim’den bu yana tam 26 kez en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Toplamda bölgede tespit edilen vaka sayısı 95 binken yaklaşık 2 bin 900 hasta hayatını kaybetti. Aşı yapılması planlanan kişi sayısının ancak yüzde 48’i aşılandı.

Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Kırım’ın mevcut statüsünün belirlendiği söz konusu referandumda, Kırımlıların yüzde 96.77’si oylarını, Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanmaktan yana kullandı.

Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor ve bu nedenle Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uyguluyorlar.
Rusya, koronavirüs, aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2021
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Kırım yönetimi yıl içinde bölge halkının yüzde 60'ını koronavirüse karşı aşılamayı planlıyor
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