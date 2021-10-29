https://tr.sputniknews.com/20211029/kremlin-putin-g20ye-video-konferans-yoluyla-katilacak-1050294644.html
Kremlin: Putin, G20'ye video konferans yoluyla katılacak
Kremlin: Putin, G20'ye video konferans yoluyla katılacak
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 30-31 Ekim’de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak G20 zirvesine video konferans... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T12:15+0300
2021-10-29T12:15+0300
2021-10-29T12:31+0300
kremlin
dünya
vladimir putin
g20 liderler zirvesi
video konferans
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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Roma’da 16'ıncısı düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılacağını bildirdi.Yapılan açıklamada, zirve kapsamında küresel ekonominin canlandırılması, dijital dönüşüm ve BM’nin ortaya koyduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uygulanması ile ilgili fikir paylaşımında bulunulacağı belirtildi.Bununla beraber açıklamada, zirvede, pandeminin getirdiği neticelerin üstesinden gelinmesi, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve tüm dünyada toplumsal bağışıklığın geliştirilmesi konularının üzerinde durulacağı kaydedildi.Liderler, ayrıca iklim değişikliği ile mücadele, çevrenin korunması ve düşük karbon salınımının yapıldığı ekonomiye geçiş konularını ele alacak.Zirvede alınan önemli kararlar bir deklarasyonla sabitlenecek.Kremlin, daha önce Rusya’da 30 Ekim-7 Kasım tarihlerinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen izin günlerinde Putin’in yüz yüze görüşme yapmayacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211028/cumhurbaskani-erdogan-italya-ve-birlesik-krallika-gidecek-1050274059.html
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kremlin, vladimir putin, g20 liderler zirvesi, video konferans
Kremlin: Putin, G20'ye video konferans yoluyla katılacak
12:15 29.10.2021 (güncellendi: 12:31 29.10.2021)
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 30-31 Ekim’de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak G20 zirvesine video konferans yoluyla katılacak.
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Roma’da 16'ıncısı düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılacağını bildirdi.
Yapılan açıklamada, zirve kapsamında küresel ekonominin canlandırılması, dijital dönüşüm ve BM’nin ortaya koyduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uygulanması ile ilgili fikir paylaşımında bulunulacağı belirtildi.
Bununla beraber açıklamada, zirvede, pandeminin getirdiği neticelerin üstesinden gelinmesi, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve tüm dünyada toplumsal bağışıklığın geliştirilmesi konularının üzerinde durulacağı kaydedildi.
Liderler, ayrıca iklim değişikliği ile mücadele, çevrenin korunması ve düşük karbon salınımının yapıldığı ekonomiye geçiş konularını ele alacak.
Zirvede alınan önemli kararlar bir deklarasyonla sabitlenecek.
Kremlin, daha önce Rusya’da 30 Ekim-7 Kasım tarihlerinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen izin günlerinde Putin’in yüz yüze görüşme yapmayacağını duyurmuştu.