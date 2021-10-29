https://tr.sputniknews.com/20211029/kremlin-putin-g20ye-video-konferans-yoluyla-katilacak-1050294644.html

Kremlin: Putin, G20'ye video konferans yoluyla katılacak

Kremlin: Putin, G20'ye video konferans yoluyla katılacak

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 30-31 Ekim’de İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak G20 zirvesine video konferans... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T12:15+0300

2021-10-29T12:15+0300

2021-10-29T12:31+0300

kremlin

dünya

vladimir putin

g20 liderler zirvesi

video konferans

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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Roma’da 16'ıncısı düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi’ne video konferans yoluyla katılacağını bildirdi.Yapılan açıklamada, zirve kapsamında küresel ekonominin canlandırılması, dijital dönüşüm ve BM’nin ortaya koyduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uygulanması ile ilgili fikir paylaşımında bulunulacağı belirtildi.Bununla beraber açıklamada, zirvede, pandeminin getirdiği neticelerin üstesinden gelinmesi, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve tüm dünyada toplumsal bağışıklığın geliştirilmesi konularının üzerinde durulacağı kaydedildi.Liderler, ayrıca iklim değişikliği ile mücadele, çevrenin korunması ve düşük karbon salınımının yapıldığı ekonomiye geçiş konularını ele alacak.Zirvede alınan önemli kararlar bir deklarasyonla sabitlenecek.Kremlin, daha önce Rusya’da 30 Ekim-7 Kasım tarihlerinde koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen izin günlerinde Putin’in yüz yüze görüşme yapmayacağını duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211028/cumhurbaskani-erdogan-italya-ve-birlesik-krallika-gidecek-1050274059.html

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kremlin, vladimir putin, g20 liderler zirvesi, video konferans