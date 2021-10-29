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https://tr.sputniknews.com/20211029/mehmet-ali-erbil-4-yilin-ardindan-ekranlara-geri-donuyor-1050308090.html
Mehmet Ali Erbil, 4 yılın ardından ekranlara geri dönüyor
Mehmet Ali Erbil, 4 yılın ardından ekranlara geri dönüyor
Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki yeni sunucusu Mehmet Ali Erbil oldu. Erbil, bu programla birlikte 4 yılın ardından ekranlara geri dönüş yapacağını duyurdu. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T18:42+0300
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Erbil, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Gelinim Mutfakta yarışmasının bu hafta kendi sunumuyla ekrana geleceğini belirtti. Gelinim Mutfakta isimli yarışmayı daha önceki haftalarda sırayla Demet Akalın, Songül Karlı ve Safiye Soyman sunmuştu.Erbil, yaptığı paylaşımda “4 yıldan sonra ilk program; Gelinim Mutfakta, bu Pazartesi saat 13.00’de Kanal D’de, kaçırmayın üzülürsünüz” ifadelerini kullandı.
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sosyal medya, instagram, program, ekran, tv, mehmet ali erbil , gelinim mutfakta

Mehmet Ali Erbil, 4 yılın ardından ekranlara geri dönüyor

18:42 29.10.2021
© AAMehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AA
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Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki yeni sunucusu Mehmet Ali Erbil oldu. Erbil, bu programla birlikte 4 yılın ardından ekranlara geri dönüş yapacağını duyurdu.
Erbil, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Gelinim Mutfakta yarışmasının bu hafta kendi sunumuyla ekrana geleceğini belirtti.
Gelinim Mutfakta isimli yarışmayı daha önceki haftalarda sırayla Demet Akalın, Songül Karlı ve Safiye Soyman sunmuştu.
Erbil, yaptığı paylaşımda “4 yıldan sonra ilk program; Gelinim Mutfakta, bu Pazartesi saat 13.00’de Kanal D’de, kaçırmayın üzülürsünüz” ifadelerini kullandı.
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