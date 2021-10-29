https://tr.sputniknews.com/20211029/mehmet-ali-erbil-4-yilin-ardindan-ekranlara-geri-donuyor-1050308090.html

Mehmet Ali Erbil, 4 yılın ardından ekranlara geri dönüyor

Mehmet Ali Erbil, 4 yılın ardından ekranlara geri dönüyor

Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki yeni sunucusu Mehmet Ali Erbil oldu. Erbil, bu programla birlikte 4 yılın ardından ekranlara geri dönüş yapacağını duyurdu. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T18:42+0300

2021-10-29T18:42+0300

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gelinim mutfakta

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Erbil, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Gelinim Mutfakta yarışmasının bu hafta kendi sunumuyla ekrana geleceğini belirtti. Gelinim Mutfakta isimli yarışmayı daha önceki haftalarda sırayla Demet Akalın, Songül Karlı ve Safiye Soyman sunmuştu.Erbil, yaptığı paylaşımda “4 yıldan sonra ilk program; Gelinim Mutfakta, bu Pazartesi saat 13.00’de Kanal D’de, kaçırmayın üzülürsünüz” ifadelerini kullandı.

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