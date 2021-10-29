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Merkel'den Atina'ya veda ziyareti: Miçotakis'den AB'ye 'Türkiye'ye daha sert tavır alın' çağrısı
12:55 29.10.2021 (güncellendi: 14:27 29.10.2021)
© REUTERS / LOUIZA VRADIAlmanya Başbakanı Merkel'in Atina'ya veda ziyaretinde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'den yumruk selamı
Almanya'da yeni hükümet kurulana dek başbakanlığa vekalet eden Angela Merkel, G20 ve BM'nin iklim zirvelerine katılması öncesi Atina'ya veda ziyaretinde bulundu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ortak basın toplantısında, AB'nin Türkiye politikasını 'ılımlı' diye eleştirerek 'daha sert tavır alınması' çağrısı yaptı.
Atina'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Batı ılımlılığı Türkiye'nin keyfi davranışlarını teşvik ediyor gibi görünüyor" dedi.
'Egemenlik haklarımızdan ödün vermeyiz'
'Atina'nın komşularıyla uluslararası hukuk temelinde iyi ilişkiler kurmak istediğini' söyleyen Miçotakis, "Ancak Yunanistan, egemenlik haklarına yönelik meydan okumalara müsamaha göstermeyecek" dedi.
Mitsotakis calls for tougher EU line on Turkey https://t.co/fpoIFMrFk7 pic.twitter.com/sGNnaVsSNS— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) October 29, 2021
Cumhurbaşkanı'ndan sitem: Bize çok çektirdiniz
Miçotakis'den önce Merkel'i kabul eden Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ise Yunanistan'ın 2009-19 arası mali krizden geçtiği dönemde Almanya'nın dayattığı acı ilaçtan ötürü çektiği zorlukları hatırlatarak sitem etti.
Sakelaropulu, o dönemde Yunanistan'da en çok nefret edilen kişi haline gelen Merkel'e, dayattığı ağır bedel yüzünden kendilerini AB içinde yalnız hissettiklerini söyledi:
"Zorluk ve gerginlik dönemleri oldu. Avrupa'nın pek çok ülkesinin karşı karşıya olduğu mali kriz, başta ağır bedeller ödemeye mecbur kılınan Yunanistan'ı zor durumda bıraktı. Bu, eşi görülmemiş bir durumdu… ve Yunanistan olarak haklı olarak kendimizi sık sık yalnız hissettik.”
Greek president to Germany’s Merkel: Greece often felt alone https://t.co/TFNv0oRQjd pic.twitter.com/VDMVBPWCU3— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) October 29, 2021
Merkel ise 'bazı iniş çıkışlara rağmen sağlam temellere dayanan ilişkilerden' söz ederek "Diyalog her zaman bir çözüm aramanın ve bulmanın anahtarı" dedi.
Merkel: Birbirimize ait olduğumuz, temel duygumuzdur
'O dönemde euro para biriminin istikrarsızlaşması ve Yunanistan dahil tüm üyelerde yapılması gereken reformlar gibi çeşitli zorluklar olduğunu' hatırlatan şansölye, Türkiye üzerinden Suriyeli sığınmacı akınının göğüslenmesinde Yunanistan'ın oynadığı role atıfla şu vurguyu yaptı:
"Bize güç veren şey, birbirimize ait olduğumuz hissini her zaman hissetmiş olmamızdı. Ve bunun sahip olmamız gereken temel duygu olduğuna inanıyorum.”