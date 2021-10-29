https://tr.sputniknews.com/20211029/merkelden-atinaya-veda-ziyareti-micotakisden-abye-turkiyeye-daha-sert-tavir-alin-cagrisi-1050295963.html

Merkel'den Atina'ya veda ziyareti: Miçotakis'den AB'ye 'Türkiye'ye daha sert tavır alın' çağrısı

Merkel'den Atina'ya veda ziyareti: Miçotakis'den AB'ye 'Türkiye'ye daha sert tavır alın' çağrısı

Almanya'da yeni hükümet kurulana dek başbakanlığa vekalet eden Angela Merkel, G20 ve BM'nin iklim zirvelerine katılması öncesi Atina'ya veda ziyaretinde... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T12:55+0300

2021-10-29T12:55+0300

2021-10-29T14:27+0300

dünya

almanya

angela merkel

doğu akdeniz

türkiye

yunanistan

ab

kiriakos miçotakis

ege

ekaterini sakelaropulu

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Atina'da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Batı ılımlılığı Türkiye'nin keyfi davranışlarını teşvik ediyor gibi görünüyor" dedi.'Egemenlik haklarımızdan ödün vermeyiz''Atina'nın komşularıyla uluslararası hukuk temelinde iyi ilişkiler kurmak istediğini' söyleyen Miçotakis, "Ancak Yunanistan, egemenlik haklarına yönelik meydan okumalara müsamaha göstermeyecek" dedi.Cumhurbaşkanı'ndan sitem: Bize çok çektirdinizMiçotakis'den önce Merkel'i kabul eden Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ise Yunanistan'ın 2009-19 arası mali krizden geçtiği dönemde Almanya'nın dayattığı acı ilaçtan ötürü çektiği zorlukları hatırlatarak sitem etti. Sakelaropulu, o dönemde Yunanistan'da en çok nefret edilen kişi haline gelen Merkel'e, dayattığı ağır bedel yüzünden kendilerini AB içinde yalnız hissettiklerini söyledi:"Zorluk ve gerginlik dönemleri oldu. Avrupa'nın pek çok ülkesinin karşı karşıya olduğu mali kriz, başta ağır bedeller ödemeye mecbur kılınan Yunanistan'ı zor durumda bıraktı. Bu, eşi görülmemiş bir durumdu… ve Yunanistan olarak haklı olarak kendimizi sık sık yalnız hissettik.”Merkel ise 'bazı iniş çıkışlara rağmen sağlam temellere dayanan ilişkilerden' söz ederek "Diyalog her zaman bir çözüm aramanın ve bulmanın anahtarı" dedi. Merkel: Birbirimize ait olduğumuz, temel duygumuzdur'O dönemde euro para biriminin istikrarsızlaşması ve Yunanistan dahil tüm üyelerde yapılması gereken reformlar gibi çeşitli zorluklar olduğunu' hatırlatan şansölye, Türkiye üzerinden Suriyeli sığınmacı akınının göğüslenmesinde Yunanistan'ın oynadığı role atıfla şu vurguyu yaptı:"Bize güç veren şey, birbirimize ait olduğumuz hissini her zaman hissetmiş olmamızdı. Ve bunun sahip olmamız gereken temel duygu olduğuna inanıyorum.”

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almanya, angela merkel, doğu akdeniz, türkiye, yunanistan, ab, kiriakos miçotakis, ege, ekaterini sakelaropulu