https://tr.sputniknews.com/20211029/meteoroloji-uyarmisti-3-kent-beyaza-burundu-1050308522.html
Meteoroloji uyarmıştı: 3 kent beyaza büründü
Meteoroloji uyarmıştı: 3 kent beyaza büründü
Kars, Ardahan ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T18:55+0300
2021-10-29T18:55+0300
2021-10-29T18:55+0300
türkiye
sivas
kars
kar yağışı
ardahan
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
kar
kış
yağış
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kars, Ardahan ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor.Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar, öğleden sonra etkisini arttırdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan Karslılar ile sürücüler, zor anlar yaşadı. Sarıkamış'ta da yağışlarla kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı.Ardahan'da da kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü. Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan il merkezine bağlı kara yollarında herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi.Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Koyulhisar ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Eğriçimen Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Yaylayı gezmeye gelen Mert Zafer, kar yağışıyla mutlu olduğunu söyledi. Yaz döneminin kurak geçtiğini belirten Zafer, "İnşallah bol yağışlı bir kış sezonu geçiririz" dedi.Ercan Tokatlı ise mevsimin ilk karının ardından Eğriçimen Yaylası’nın bazı bölgelerinin beyaz örtüyle kaplandığını dile getirerek, bol karlı bir kış sezonu temenni etti.
https://tr.sputniknews.com/20211029/meteorolojiden-4-il-icin-kuvvetli-kar-uyarisi-1050286417.html
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sivas, kars, kar yağışı, ardahan, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kar, kış, yağış
Meteoroloji uyarmıştı: 3 kent beyaza büründü
Kars, Ardahan ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kars, Ardahan ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor.
Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar, öğleden sonra etkisini arttırdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan Karslılar ile sürücüler, zor anlar yaşadı. Sarıkamış'ta da yağışlarla kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı.
Ardahan'da da kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü. Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan il merkezine bağlı kara yollarında herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi.
Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Koyulhisar ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Eğriçimen Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Yaylayı gezmeye gelen Mert Zafer, kar yağışıyla mutlu olduğunu söyledi. Yaz döneminin kurak geçtiğini belirten Zafer, "İnşallah bol yağışlı bir kış sezonu geçiririz" dedi.
Ercan Tokatlı ise mevsimin ilk karının ardından Eğriçimen Yaylası’nın bazı bölgelerinin beyaz örtüyle kaplandığını dile getirerek, bol karlı bir kış sezonu temenni etti.