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Metiner: CHP bugün HDP tarafından siyaseten rehin alınmış durumda
Metiner: CHP bugün HDP tarafından siyaseten rehin alınmış durumda
Eski AK Parti milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, CHP’nin, TBMM’de geçtiğimiz günlerde kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak'a... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T09:27+0300
2021-10-29T09:25+0300
politika
chp
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kemal kılıçdaroğlu
mehmet metiner
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CHP’nin daha önce ‘evet’ oyu verdiği bundan önceki tezkerelerde 'yabancı askerler' ibaresinin bulunduğunu yazan Metiner, “Gerçek şudur: Kılıçdaroğlu CHP’si HDP olmadan siyaseten varlık gösteremeyeceğini çok iyi biliyor. HDP de CHP’nin bu mahkûmiyetini çok iyi kullanıyor. CHP bugün HDP tarafından siyaseten rehin alınmış durumdadır” dedi.“Kılıçdaroğlu CHP’sinin Erdoğan düşmanlığı üzerinden savrulduğu yer, sadece siyaseten değil ülkenin bekası ve ülkenin terörle mücadelesi adına da hayırlı bir yer hiç değil” diyen Metiner, "Tezkeredeki tavrıyla CHP ve HDP’den farkını ortaya koyan İyi Parti’nin Erdoğan karşıtlığı ekseninde geliştirilen siyasi ittifak ilişkilerine dikkat etmemesi kendisi için hiç de iyi olmaz” diye yazdı.İyi Parti’nin HDP’yi PKK’nın yayında konumlandırdığını yazan Metiner, İyi Parti’nin CHP ile ittifak ilişkisini sürdürmesi halinde kaçınılmaz olarak HDP üzerinden hesaba çekileceğini öne sürdü.Metiner, “İyi parti’nin ‘HDP ile asla, ama CHP’siz de asla!’ diyen ittifak politikası, CHP üzerinden HDP’nin de içinde olduğu bir ittifak sisteminin zımnen kabulü değilse nedir?” diye sordu.
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chp, hdp, kemal kılıçdaroğlu, mehmet metiner, ittifak

Metiner: CHP bugün HDP tarafından siyaseten rehin alınmış durumda

09:27 29.10.2021
© AA / Gökhan BalcıAK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner
AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AA / Gökhan Balcı
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Eski AK Parti milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, CHP’nin, TBMM’de geçtiğimiz günlerde kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye ve Irak'a gönderilmesine olanak tanıyan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ‘hayır’ oyu vermesini değerlendirdi.
CHP’nin daha önce ‘evet’ oyu verdiği bundan önceki tezkerelerde 'yabancı askerler' ibaresinin bulunduğunu yazan Metiner, “Gerçek şudur: Kılıçdaroğlu CHP’si HDP olmadan siyaseten varlık gösteremeyeceğini çok iyi biliyor. HDP de CHP’nin bu mahkûmiyetini çok iyi kullanıyor. CHP bugün HDP tarafından siyaseten rehin alınmış durumdadır” dedi.
“Kılıçdaroğlu CHP’sinin Erdoğan düşmanlığı üzerinden savrulduğu yer, sadece siyaseten değil ülkenin bekası ve ülkenin terörle mücadelesi adına da hayırlı bir yer hiç değil” diyen Metiner, "Tezkeredeki tavrıyla CHP ve HDP’den farkını ortaya koyan İyi Parti’nin Erdoğan karşıtlığı ekseninde geliştirilen siyasi ittifak ilişkilerine dikkat etmemesi kendisi için hiç de iyi olmaz” diye yazdı.
İyi Parti’nin HDP’yi PKK’nın yayında konumlandırdığını yazan Metiner, İyi Parti’nin CHP ile ittifak ilişkisini sürdürmesi halinde kaçınılmaz olarak HDP üzerinden hesaba çekileceğini öne sürdü.
Metiner, “İyi parti’nin ‘HDP ile asla, ama CHP’siz de asla!’ diyen ittifak politikası, CHP üzerinden HDP’nin de içinde olduğu bir ittifak sisteminin zımnen kabulü değilse nedir?” diye sordu.
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