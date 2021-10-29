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https://tr.sputniknews.com/20211029/musktan-milyarderlere-daha-fazla-vergi-tasarisina-tepki-1050279021.html
Musk'tan 'milyarderlere daha fazla vergi' tasarısına tepki
Musk'tan 'milyarderlere daha fazla vergi' tasarısına tepki
Milyarder Elon Musk, ABD Kongresindeki Demokratların 'milyarderlerin daha fazla vergiye tabi tutulmasını' öngören tasarısına tepki göstererek, parasını... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T01:35+0300
2021-10-29T01:35+0300
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD Kongresindeki Demokratların hazırladığı ve milyarderlerin daha çok vergilendirilmesini öngören tasarıya tepki gösterdi.Musk, Twitter'da Washington Post muhabiri Christian Davenport'un tasarıda Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un önümüzdeki 5 yıllık dönemde 50 milyar dolar ve 44 milyar dolar tutarında olabilecek vergi faturalarının, Mars misyonu için kullanılabileceği yönündeki paylaşımına yanıt verdi.Musk, yanıtında "Planım, parayı insanlığı Mars'a götürmek ve bilincin ışığını korumak için kullanmak" ifadelerine yer verdi.
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Vitaliy Podvitskiy
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abd, elon musk, karikatür , vergi

Musk'tan 'milyarderlere daha fazla vergi' tasarısına tepki

01:35 29.10.2021
© Sputnik / Vitaliy PodvitskiyKarikatür
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Vitaliy Podvitskiy
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Vitaliy Podvitskiy
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Milyarder Elon Musk, ABD Kongresindeki Demokratların 'milyarderlerin daha fazla vergiye tabi tutulmasını' öngören tasarısına tepki göstererek, parasını 'insanlığı Mars'a götürmek ve bilincin ışığını korumak için' kullandığını iddia etti.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD Kongresindeki Demokratların hazırladığı ve milyarderlerin daha çok vergilendirilmesini öngören tasarıya tepki gösterdi.
Musk, Twitter'da Washington Post muhabiri Christian Davenport'un tasarıda Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un önümüzdeki 5 yıllık dönemde 50 milyar dolar ve 44 milyar dolar tutarında olabilecek vergi faturalarının, Mars misyonu için kullanılabileceği yönündeki paylaşımına yanıt verdi.
Musk, yanıtında "Planım, parayı insanlığı Mars'a götürmek ve bilincin ışığını korumak için kullanmak" ifadelerine yer verdi.
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