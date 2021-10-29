Nebenzya: Ukrayna’nın Donbass’ta İHA kullanması tehlikeli oyun

Donbass’ta halk gücü birliklerine ait topçu mevziine saldıran insansız hava aracıyla ilgili habere dikkat çeken Nebenzya, “Bunun, Ukraynalıların oynadığı tehlikeli bir oyun olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı Valeriy Zalujnıy’ın, bundan böyle Ukraynalı askerlerin saldırı için izin almak zorunda olmadığı yönündeki sözlerine işaret eden Rus diplomat, bunun ateşkes anlaşmasına aykırı olduğunu kaydederek, “Ancak İHA oyunları, Ukrayna’nın hayal bile edemeyeceği sonuçlara yol açabilir. Bu tehlikeli bir oyun. Onlar bunu anlamalı, ama bunu yapacaklarından emin değilim” dedi.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna’nın Donbass’ta insansız hava aracı kullanmasının, Kiev’in hayal edemeyeceği ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti.
Donbass’ta halk gücü birliklerine ait topçu mevziine saldıran insansız hava aracıyla ilgili habere dikkat çeken Nebenzya, “Bunun, Ukraynalıların oynadığı tehlikeli bir oyun olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı Valeriy Zalujnıy’ın, bundan böyle Ukraynalı askerlerin saldırı için izin almak zorunda olmadığı yönündeki sözlerine işaret eden Rus diplomat, bunun ateşkes anlaşmasına aykırı olduğunu kaydederek, “Ancak İHA oyunları, Ukrayna’nın hayal bile edemeyeceği sonuçlara yol açabilir. Bu tehlikeli bir oyun. Onlar bunu anlamalı, ama bunu yapacaklarından emin değilim” dedi.