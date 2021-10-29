https://tr.sputniknews.com/20211029/oecd-raporu-pandemi-nedeniyle-zengin-ulkelere-goc-ciddi-miktarda-azaldi-1050299377.html

OECD raporu: Pandemi nedeniyle zengin ülkelere göç ciddi miktarda azaldı

OECD raporu: Pandemi nedeniyle zengin ülkelere göç ciddi miktarda azaldı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından perşembe günü yayımlanan bir raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle zengin... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T14:42+0300

2021-10-29T14:42+0300

2021-10-29T14:42+0300

dünya

oecd

göçmen

mülteci

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rapor

azalma

sayı

2020

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OECD'nin yıllık göç raporunda, geçen yıl yaklaşık 3.7 milyon insanın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nü oluşturan 38 önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiye göç ettiği bilgisi paylaşıldı. Bu rakamın 2003 yılından bu yana görülen en düşük seviye olduğu bildirildi.Söz konusu raporda, “Kovid-19 krizi, OECD'ye göç akışlarında yüzde 30'dan fazla azalma göstererek rekor bir düşüşe neden oldu” ifadeleri yer aldı.OECD ülkelerinde en çok göç alan ülke olan ABD'deki yeni göçmenlerin sayısı, ülkenin virüsün yayılmasını engellemek için sınırlarını kapatmasıyla yüzde 44 azalarak 576 bine düştü. Fransa ise yüzde 21 düşüşle 230 bin yeni göçmen aldı.Rapora göre, göçmenler ayrıca geçen yıl pandeminin tetiklediği iş krizinden orantısız bir şekilde etkilendi ve istihdamdaki oran 2020'de 2.1 yüzde puanı azalarak yaklaşık 3'te 2'ye düştü.Paris merkezli uluslararası organizasyonun raporunda, “Kovid-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik kriz, göçmenlerin iş gücü piyasasında var olan 10 yıllık sürekli ilerlemesini sona erdirdi” ifadeleri kullanıldı.

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