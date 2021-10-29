DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
OECD raporu: Pandemi nedeniyle zengin ülkelere göç ciddi miktarda azaldı
© AFP 2021 / ERIC PIERMONT OECD merkezi
© AFP 2021 / ERIC PIERMONT
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından perşembe günü yayımlanan bir raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle zengin ülkelere göçün 2020 yılında keskin bir şekilde düşüş gösterdiği belirtildi.
OECD'nin yıllık göç raporunda, geçen yıl yaklaşık 3.7 milyon insanın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nü oluşturan 38 önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiye göç ettiği bilgisi paylaşıldı. Bu rakamın 2003 yılından bu yana görülen en düşük seviye olduğu bildirildi.
Söz konusu raporda, “Kovid-19 krizi, OECD'ye göç akışlarında yüzde 30'dan fazla azalma göstererek rekor bir düşüşe neden oldu” ifadeleri yer aldı.
OECD ülkelerinde en çok göç alan ülke olan ABD'deki yeni göçmenlerin sayısı, ülkenin virüsün yayılmasını engellemek için sınırlarını kapatmasıyla yüzde 44 azalarak 576 bine düştü. Fransa ise yüzde 21 düşüşle 230 bin yeni göçmen aldı.
✈️International #migration has been severely disrupted by #COVID19 & #migrants are now even more likely to be unemployed than native-born workers.— OECD ➡️ Better policies for better lives (@OECD) October 28, 2021
Improving migrants’ employment rates would further boost their total economic contribution.
Learn more 👉 https://t.co/gkYIRC5t9X pic.twitter.com/h9Vt12oq5Q
Rapora göre, göçmenler ayrıca geçen yıl pandeminin tetiklediği iş krizinden orantısız bir şekilde etkilendi ve istihdamdaki oran 2020'de 2.1 yüzde puanı azalarak yaklaşık 3'te 2'ye düştü.
Paris merkezli uluslararası organizasyonun raporunda, “Kovid-19 pandemisinin neden olduğu ekonomik kriz, göçmenlerin iş gücü piyasasında var olan 10 yıllık sürekli ilerlemesini sona erdirdi” ifadeleri kullanıldı.