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Özdil: Terör örgütlerinin hedefiyim ama silah ruhsatı vermiyorlar
Özdil: Terör örgütlerinin hedefiyim ama silah ruhsatı vermiyorlar
Yılmaz Özdil, İçişleri Bakanı Soylu’ya seslenerek “Ne kadar çantacı gazeteci mafya varsa koruma-silah ruhsatı veriyorsun. Beni sevmediğin için hukuki haklarımı... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T07:46+0300
2021-10-29T07:44+0300
türkiye
süleyman soylu
yılmaz özdil
ruhsat
silah
koruma
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Nokta TV'de Ezgi Yeşiltepe'nin hazırladığı programa konuk olan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, “Mahkemeler ve hapis cezaları yoluyla bizi yıldırmaya, susturmaya çalışıyorlar. Biz de kalemimizi satmamak, kimseye kiraya vermemek için mücadele eden gazetecileriz” dedi.Sözcü'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre, aldığı tehditlere rağmen İstanbul Valiliği'nin kendisine silah ruhsatı vermediğini açıkladı. Özdil şunları kaydetti:'Senin valin engelliyor'"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ne kadar şantajcı gazeteci varsa hepsine polis koruması verdi. Beni hem yandaş medya hem de Soylu'nun bizzat kendisi hedef gösteriyor ama silah ruhsatı alamıyorum. Biz evelallah kendimizi koruruz sorun yok ama bir hukuki hakkı ortaya koymaya çalışıyorum. Siz Türkiye'de ne kadar ahlaksız gazeteci varsa nerdeyse polis koruması vermişsiniz, bellerine ruhsatlı silah koymuşsunuz… Biz hukuki hakkımızı istiyoruz ama senin Valin bunu engelliyor.'Hakkım gasp ediliyor'Neden? Canları öyle istediği için. Böyle ülkenin İçişleri Bakanı, ilk sandıkta bu halktan mutlaka bahsettiği gibi cevabını alacak. Bizim herhangi bir korkumuz yok. Bir tane canımız var olsa da olur olmasa da olur. Ama sen çantacı gazetecilerin hamisi, İçişleri Bakanısın. Oligarklara, mafyaya koruma veren İçişleri Bakanısın. Ben bu ülkede kırmızı ışıkta bile geçmeyen bir yurttaşım. Sen sırf beni sevmediğin için koruma vermiyorsun. Terör örgütleri suikast ile ölüm ile tehdit ediyorlar, bizi hedef gösteriyorlar. Bizim dirimizi değil ölümüzü tehdit ediyorlar. Ama sen benim hukuki haklarımı gasp eden bir İçişleri Bakanısın."
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süleyman soylu, yılmaz özdil, ruhsat, silah, koruma

Özdil: Terör örgütlerinin hedefiyim ama silah ruhsatı vermiyorlar

07:46 29.10.2021
© Fotoğraf : Sözcü gazetesiYılmaz Özdil
Yılmaz Özdil - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© Fotoğraf : Sözcü gazetesi
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Yılmaz Özdil, İçişleri Bakanı Soylu’ya seslenerek “Ne kadar çantacı gazeteci mafya varsa koruma-silah ruhsatı veriyorsun. Beni sevmediğin için hukuki haklarımı gasp ediyorsun” dedi.
Nokta TV'de Ezgi Yeşiltepe'nin hazırladığı programa konuk olan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, “Mahkemeler ve hapis cezaları yoluyla bizi yıldırmaya, susturmaya çalışıyorlar. Biz de kalemimizi satmamak, kimseye kiraya vermemek için mücadele eden gazetecileriz” dedi.
Sözcü'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre, aldığı tehditlere rağmen İstanbul Valiliği'nin kendisine silah ruhsatı vermediğini açıkladı. Özdil şunları kaydetti:

'Senin valin engelliyor'

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ne kadar şantajcı gazeteci varsa hepsine polis koruması verdi. Beni hem yandaş medya hem de Soylu'nun bizzat kendisi hedef gösteriyor ama silah ruhsatı alamıyorum. Biz evelallah kendimizi koruruz sorun yok ama bir hukuki hakkı ortaya koymaya çalışıyorum. Siz Türkiye'de ne kadar ahlaksız gazeteci varsa nerdeyse polis koruması vermişsiniz, bellerine ruhsatlı silah koymuşsunuz… Biz hukuki hakkımızı istiyoruz ama senin Valin bunu engelliyor.

'Hakkım gasp ediliyor'

Neden? Canları öyle istediği için. Böyle ülkenin İçişleri Bakanı, ilk sandıkta bu halktan mutlaka bahsettiği gibi cevabını alacak. Bizim herhangi bir korkumuz yok. Bir tane canımız var olsa da olur olmasa da olur. Ama sen çantacı gazetecilerin hamisi, İçişleri Bakanısın. Oligarklara, mafyaya koruma veren İçişleri Bakanısın. Ben bu ülkede kırmızı ışıkta bile geçmeyen bir yurttaşım. Sen sırf beni sevmediğin için koruma vermiyorsun. Terör örgütleri suikast ile ölüm ile tehdit ediyorlar, bizi hedef gösteriyorlar. Bizim dirimizi değil ölümüzü tehdit ediyorlar. Ama sen benim hukuki haklarımı gasp eden bir İçişleri Bakanısın."
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