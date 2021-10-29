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Pentagon: Tüm müttefiklerin Ukrayna'ya yönelik silah tedarik kısıtlamalarını kaldırmasını istiyoruz
Pentagon: Tüm müttefiklerin Ukrayna'ya yönelik silah tedarik kısıtlamalarını kaldırmasını istiyoruz
ABD Savunma Bakan Yardımcısı Laura Cooper, 'tüm müttefiklerin' Ukrayna'ya yönelik harp silahı tedariği konusundaki kısıtlamaları kaldırmaları çağrısında... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T09:44+0300
2021-10-29T09:44+0300
savunma
abd
donbass
ukrayna
pentagon
silah
savunma
javelin
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ABD'nin Rusya, Ukrayna ve Avrasya'dan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Laura Cooper, ülkesinin tüm müttefiklerinin Ukrayna'ya harp silahı tedariği üzerindeki kısıtlamalarını kaldırdıklarını görmek istediğini belirtti.Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi adlı bir düşünce kuruluşuna röportaj veren Cooper, "Bahsetmek istediğim ilk şey, tüm müttefiklerin ölümcül savunma yardımı konusundaki kısıtlamalarını kaldırdığını görmek istiyorum. Ukrayna'nın kendisini müdafaa etmek için ihtiyaç duyduğu imkanlara erişebilmesi gerektiğine inanıyorum, bu sebeple kısıtlamanın kaldırıldığını görmek istiyorum" dedi.ABD'nin halihazırda hem Ukrayna'ya hem de Gürcistan'a Javelin tanksavar füzeleri tedarik ettiğini kaydeden Cooper, Javelin'lerin bir dizi müttefikin kısıtlamalar getirdiği türden bir harp silahı olduğunu dile getirdi.Öte yandan yetkili, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya silah dışında yardımda bulunabileceği çok sayıda alan olduğunu ve Washington'un daha önce Ukrayna Gaziler Bakanlığı'nın kurulmasına destek olduğu ifade etti.Cooper'ın açıklamaları, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde gerilim yükselmesinin ardından geldi.Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin dışişleri bakanı Natalya Nikonorova, dün Ukrayna ordusunun, Donetsk'teki bir akaryakıt deposuna insansız hava araçlı saldırı düzenlediğini ve Donbass'taki Staromariyevka yerleşimini ele geçirmesi de dahil olmak üzere gerilimi yükselten faaliyetlerinin tam ölçekli bir savaşı kışkırtabileceği uyarısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211023/ukrayna-abdden-tanksavar-ve-yuksek-hassasiyetli-silahlari-iceren-askeri-yardimi-teslim-aldi-1050105993.html
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abd, donbass, ukrayna, pentagon, silah, savunma, javelin

Pentagon: Tüm müttefiklerin Ukrayna'ya yönelik silah tedarik kısıtlamalarını kaldırmasını istiyoruz

09:44 29.10.2021
© AFP 2021 / Genya SavilovUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AFP 2021 / Genya Savilov
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ABD Savunma Bakan Yardımcısı Laura Cooper, 'tüm müttefiklerin' Ukrayna'ya yönelik harp silahı tedariği konusundaki kısıtlamaları kaldırmaları çağrısında bulundu.
ABD'nin Rusya, Ukrayna ve Avrasya'dan Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Laura Cooper, ülkesinin tüm müttefiklerinin Ukrayna'ya harp silahı tedariği üzerindeki kısıtlamalarını kaldırdıklarını görmek istediğini belirtti.
Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi adlı bir düşünce kuruluşuna röportaj veren Cooper, "Bahsetmek istediğim ilk şey, tüm müttefiklerin ölümcül savunma yardımı konusundaki kısıtlamalarını kaldırdığını görmek istiyorum. Ukrayna'nın kendisini müdafaa etmek için ihtiyaç duyduğu imkanlara erişebilmesi gerektiğine inanıyorum, bu sebeple kısıtlamanın kaldırıldığını görmek istiyorum" dedi.
ABD'nin halihazırda hem Ukrayna'ya hem de Gürcistan'a Javelin tanksavar füzeleri tedarik ettiğini kaydeden Cooper, Javelin'lerin bir dizi müttefikin kısıtlamalar getirdiği türden bir harp silahı olduğunu dile getirdi.
Öte yandan yetkili, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya silah dışında yardımda bulunabileceği çok sayıda alan olduğunu ve Washington'un daha önce Ukrayna Gaziler Bakanlığı'nın kurulmasına destek olduğu ifade etti.
Cooper'ın açıklamaları, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde gerilim yükselmesinin ardından geldi.
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin dışişleri bakanı Natalya Nikonorova, dün Ukrayna ordusunun, Donetsk'teki bir akaryakıt deposuna insansız hava araçlı saldırı düzenlediğini ve Donbass'taki Staromariyevka yerleşimini ele geçirmesi de dahil olmak üzere gerilimi yükselten faaliyetlerinin tam ölçekli bir savaşı kışkırtabileceği uyarısında bulunmuştu.
Ukrayna Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
SAVUNMA
Ukrayna, ABD'den tanksavar ve yüksek hassasiyetli silahları içeren askeri yardımı teslim aldı
23 Ekim, 10:22
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