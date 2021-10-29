https://tr.sputniknews.com/20211029/politico-abd-biden-putin-zirvesinden-cok-kisa-sure-once-hipersonik-fuze-denemesini-erteledi-1050292354.html

Politico: ABD, Biden-Putin zirvesinden çok kısa süre önce hipersonik füze denemesini erteledi

Politico: ABD, Biden-Putin zirvesinden çok kısa süre önce hipersonik füze denemesini erteledi

Beyaz Saray’ın ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki hazirandaki zirveden birkaç gün önce Moskova’yı rahatsız etmemek için... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T10:47+0300

2021-10-29T10:47+0300

2021-10-29T10:47+0300

savunma

abd

rusya

vladimir putin

joe biden

pentagon

füze denemesi

hipersonik füze

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Politico'nun ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kongre’den üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Biden ile Putin arasında İsviçre’de haziranda gerçekleştirilen zirveden bir haftadan kısa bir süre içinde Beyaz Saray, Pentagon’a planlanan hipersonik füze denemelerini ertelemesi talimatı verdi.Amacın Moskova ile gerginliği artırmamak olduğu belirtildi.Gazeteye konuşan ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak da Rusya’nın da zirve öncesinde farklı şeyler planlamadığını ifade etti.Söz konusu zirveden sonra Rusya ve ABD stratejik diyalogla ilgili görüşmelerin başlatılması kararı almıştı. Konuyla ilgili uzmanlar düzeyinde görüşmeler yapıldı.Bu arada Beyaz Saray Politico’nun iddialarını doğrulamadı.Putin ile Biden 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya gelmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211028/abd-genelkurmay-baskani-milley-cinin-hipersonik-fuze-testini-sputnik-1e-benzetti-1050256517.html

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abd, rusya, vladimir putin, joe biden, pentagon, füze denemesi, hipersonik füze