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Politico: ABD, Biden-Putin zirvesinden çok kısa süre önce hipersonik füze denemesini erteledi
Politico: ABD, Biden-Putin zirvesinden çok kısa süre önce hipersonik füze denemesini erteledi
Beyaz Saray’ın ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki hazirandaki zirveden birkaç gün önce Moskova’yı rahatsız etmemek için... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T10:47+0300
2021-10-29T10:47+0300
savunma
abd
rusya
vladimir putin
joe biden
pentagon
füze denemesi
hipersonik füze
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Politico'nun ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kongre’den üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Biden ile Putin arasında İsviçre’de haziranda gerçekleştirilen zirveden bir haftadan kısa bir süre içinde Beyaz Saray, Pentagon’a planlanan hipersonik füze denemelerini ertelemesi talimatı verdi.Amacın Moskova ile gerginliği artırmamak olduğu belirtildi.Gazeteye konuşan ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak da Rusya’nın da zirve öncesinde farklı şeyler planlamadığını ifade etti.Söz konusu zirveden sonra Rusya ve ABD stratejik diyalogla ilgili görüşmelerin başlatılması kararı almıştı. Konuyla ilgili uzmanlar düzeyinde görüşmeler yapıldı.Bu arada Beyaz Saray Politico’nun iddialarını doğrulamadı.Putin ile Biden 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211028/abd-genelkurmay-baskani-milley-cinin-hipersonik-fuze-testini-sputnik-1e-benzetti-1050256517.html
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abd, rusya, vladimir putin, joe biden, pentagon, füze denemesi, hipersonik füze

Politico: ABD, Biden-Putin zirvesinden çok kısa süre önce hipersonik füze denemesini erteledi

10:47 29.10.2021
© REUTERS / Alexander DragoABD Savunma Bakanlığı - Pentagon
ABD Savunma Bakanlığı - Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© REUTERS / Alexander Drago
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Beyaz Saray’ın ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki hazirandaki zirveden birkaç gün önce Moskova’yı rahatsız etmemek için hipersonik füze denemesini ertelediği bildirildi.
Politico'nun ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Kongre’den üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Biden ile Putin arasında İsviçre’de haziranda gerçekleştirilen zirveden bir haftadan kısa bir süre içinde Beyaz Saray, Pentagon’a planlanan hipersonik füze denemelerini ertelemesi talimatı verdi.
Amacın Moskova ile gerginliği artırmamak olduğu belirtildi.Gazeteye konuşan ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak da Rusya’nın da zirve öncesinde farklı şeyler planlamadığını ifade etti.
Söz konusu zirveden sonra Rusya ve ABD stratejik diyalogla ilgili görüşmelerin başlatılması kararı almıştı. Konuyla ilgili uzmanlar düzeyinde görüşmeler yapıldı.
Bu arada Beyaz Saray Politico’nun iddialarını doğrulamadı.
Putin ile Biden 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya gelmişti.
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