https://tr.sputniknews.com/20211029/rekabet-kurumu-fahis-fiyat-sorusturmasini-tamamladi-6-zincir-markete-para-cezasi-1050290816.html
Rekabet Kurumu 'fahiş fiyat' soruşturmasını tamamladı: 6 zincir markete para cezası
Rekabet Kurumu 'fahiş fiyat' soruşturmasını tamamladı: 6 zincir markete para cezası
Rekabet Kurumu tarafından zincir marketlerle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 6 zincir markete idari para cezası verilmesine karar verildi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T09:26+0300
2021-10-29T09:26+0300
2021-10-29T09:41+0300
rekabet kurulu
türkiye
para cezası
market
fahiş fiyat
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Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Zincir marketler ile bunların tedarikçileri hakkındaki soruşturma tamamlandı. 5 büyük market 1 tedarikçi olmak üzere 6 firmaya toplam 22,6 milyar TL para cezası verilmesine karar verildi" denildi. BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesildi. İki gün önce, Rekabet Kurulu'nda salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapılmıştı. Sektör temsilcileri savunmalarında, salgın süresince artan maliyetlere dikkat çekmişti. Temsilciler, bu süreçte ürünlerin sevkiyatı ve ithalatının kısıtlandığını, nakliye maliyetlerinin de ciddi oranda arttığını belirtmişlerdi.
https://tr.sputniknews.com/20211027/rekabet-kurumu-raportorleri-zincir-marketlere-ceza-istedi-1050223471.html
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rekabet kurulu, para cezası, market, fahiş fiyat
Rekabet Kurumu 'fahiş fiyat' soruşturmasını tamamladı: 6 zincir markete para cezası
09:26 29.10.2021 (güncellendi: 09:41 29.10.2021)
Rekabet Kurumu tarafından zincir marketlerle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 6 zincir markete idari para cezası verilmesine karar verildi.
Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Zincir marketler ile bunların tedarikçileri hakkındaki soruşturma tamamlandı. 5 büyük market 1 tedarikçi olmak üzere 6 firmaya toplam 22,6 milyar TL para cezası verilmesine karar verildi" denildi.
BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesildi.
İki gün önce, Rekabet Kurulu'nda salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapılmıştı.
Sektör temsilcileri savunmalarında, salgın süresince artan maliyetlere dikkat çekmişti. Temsilciler, bu süreçte ürünlerin sevkiyatı ve ithalatının kısıtlandığını, nakliye maliyetlerinin de ciddi oranda arttığını belirtmişlerdi.