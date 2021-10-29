Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211029/rekabet-kurumu-fahis-fiyat-sorusturmasini-tamamladi-6-zincir-markete-para-cezasi-1050290816.html
Rekabet Kurumu 'fahiş fiyat' soruşturmasını tamamladı: 6 zincir markete para cezası
Rekabet Kurumu 'fahiş fiyat' soruşturmasını tamamladı: 6 zincir markete para cezası
Rekabet Kurumu tarafından zincir marketlerle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 6 zincir markete idari para cezası verilmesine karar verildi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T09:26+0300
2021-10-29T09:41+0300
rekabet kurulu
türkiye
para cezası
market
fahiş fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1043711831_0:71:1369:841_1920x0_80_0_0_8ac989b48e6ac2fdacf27006a4edf070.jpg
Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Zincir marketler ile bunların tedarikçileri hakkındaki soruşturma tamamlandı. 5 büyük market 1 tedarikçi olmak üzere 6 firmaya toplam 22,6 milyar TL para cezası verilmesine karar verildi" denildi. BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesildi. İki gün önce, Rekabet Kurulu'nda salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapılmıştı. Sektör temsilcileri savunmalarında, salgın süresince artan maliyetlere dikkat çekmişti. Temsilciler, bu süreçte ürünlerin sevkiyatı ve ithalatının kısıtlandığını, nakliye maliyetlerinin de ciddi oranda arttığını belirtmişlerdi.
https://tr.sputniknews.com/20211027/rekabet-kurumu-raportorleri-zincir-marketlere-ceza-istedi-1050223471.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1043711831_76:0:1291:911_1920x0_80_0_0_3dfb3a5d7a8f89faeba791c244673396.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rekabet kurulu, para cezası, market, fahiş fiyat

Rekabet Kurumu 'fahiş fiyat' soruşturmasını tamamladı: 6 zincir markete para cezası

09:26 29.10.2021 (güncellendi: 09:41 29.10.2021)
© AAmarket - alışveriş - poşet
market - alışveriş - poşet - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AA
Abone ol
Rekabet Kurumu tarafından zincir marketlerle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 6 zincir markete idari para cezası verilmesine karar verildi.
Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Zincir marketler ile bunların tedarikçileri hakkındaki soruşturma tamamlandı. 5 büyük market 1 tedarikçi olmak üzere 6 firmaya toplam 22,6 milyar TL para cezası verilmesine karar verildi" denildi.
BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası kesildi.
market - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
EKONOMİ
Rekabet Kurumu raportörleri zincir marketlere ceza istedi
27 Ekim, 12:51
İki gün önce, Rekabet Kurulu'nda salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapılmıştı.
Sektör temsilcileri savunmalarında, salgın süresince artan maliyetlere dikkat çekmişti. Temsilciler, bu süreçte ürünlerin sevkiyatı ve ithalatının kısıtlandığını, nakliye maliyetlerinin de ciddi oranda arttığını belirtmişlerdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:44Pentagon: Tüm müttefiklerin Ukrayna'ya yönelik silah tedarik kısıtlamalarını kaldırmasını istiyoruz
09:28Arjantin'de halk, IMF karşıtı eylem düzenledi
09:27Metiner: CHP bugün HDP tarafından siyaseten rehin alınmış durumda
09:26Rekabet Kurumu 'fahiş fiyat' soruşturmasını tamamladı: 6 zincir markete para cezası
09:23Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün statüsü değiştirildi
09:13Sudan'daki darbenin lideri Abdulfettah Burhan: En geç bir hafta içinde başbakan atanacak
08:49Resmi Gazete'te yayınlandı: 30 kamu arazisi daha özelleştirilecek
08:25Babasının tabutu önünde poz veren Instagram fenomeni: 'Babam hayatta olsa onaylardı'
08:16Yoksul aile sayısı 1 yılda 2’ye katlandı
07:50Yeni bir insan türü bulundu: Homo bodoensis
07:46Özdil: Terör örgütlerinin hedefiyim ama silah ruhsatı vermiyorlar
07:41Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
07:2622 yaşındaki Tiktok fenomeni hayatını kaybetti
07:16RDIF, İsrail'in Sputnik V kararını memnuniyetle karşıladı
07:026 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
06:51Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek
05:53Eski New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı
05:13Rusya Çevre Bakanı: BM iklim değişikliği konferansında projelerimizin tanınması için çalışacağız
05:03Kırım’da Kovid tedbirleri sıkılaştırıldı: 60 yaş üstüne karantina uygulanacak
04:47Gintsburg: Rusya’da ‘Sputnik V’ tabanlı iki nazal aşı daha yakında kullanımda olacak