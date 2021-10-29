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Resmi Gazete'te yayınlandı: 30 kamu arazisi daha özelleştirilecek
Resmi Gazete'te yayınlandı: 30 kamu arazisi daha özelleştirilecek
Ankara Gölbaşı, Didim, Balıkesir, Eskişehir, Kırklareli Şanlıurfa ve İzmir Karşıyaka'nın da bulunduğu birçok konumdaki taşınmazların satışına karar verildi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T08:49+0300
2021-10-29T08:48+0300
türkiye
arazi
resmi gazete
kamu
özelleştirme
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Resmi Gazete’de 'Yatırımcılara Duyuru' başlığıyla yayınlanan kararda şöyle denildi: "T.C. Hazine ve Maliye bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir."Yayımlanan listede; Ankara İncek, Gölbaşı, İzmir Karşıyaka, Aydın Didim, Eskişehir, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Elazığ, Kırklareli ve Kastamonu’daki araziler yer aldı.İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmaksuretiyle 'pazarlık' usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilenteklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.Son teklif verme tarihleri 30 Kasım ile 7 Aralık arasında değişiyor.
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arazi, resmi gazete, kamu, özelleştirme

Resmi Gazete'te yayınlandı: 30 kamu arazisi daha özelleştirilecek

08:49 29.10.2021
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© AA
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Ankara Gölbaşı, Didim, Balıkesir, Eskişehir, Kırklareli Şanlıurfa ve İzmir Karşıyaka'nın da bulunduğu birçok konumdaki taşınmazların satışına karar verildi.
Resmi Gazete’de 'Yatırımcılara Duyuru' başlığıyla yayınlanan kararda şöyle denildi:
"T.C. Hazine ve Maliye bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir."
Yayımlanan listede; Ankara İncek, Gölbaşı, İzmir Karşıyaka, Aydın Didim, Eskişehir, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Elazığ, Kırklareli ve Kastamonu’daki araziler yer aldı.
İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak
suretiyle 'pazarlık' usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen
teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.
Son teklif verme tarihleri 30 Kasım ile 7 Aralık arasında değişiyor.
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