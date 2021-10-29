https://tr.sputniknews.com/20211029/rus-askeri-birlikleri-tacikistandaki-tatbikatlarin-ardindan-uslerine-geri-dondu-1050307049.html
Rus askeri birlikleri, Tacikistan'daki tatbikatların ardından üslerine geri döndü
Rus askeri birlikleri, Tacikistan'daki tatbikatların ardından üslerine geri döndü
Rusya Merkezi Askeri Bölge basın servisinden bugün yapılan açıklamada, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Afganistan sınırına yakın bölgede... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T18:08+0300
2021-10-29T18:08+0300
2021-10-29T18:13+0300
kgaö
savunma
rusya
tacikistan
ortak tatbikat
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Açıklamada, “Birlikler, çeşitli güzergahlar boyunca birleşik kıta halinde hareket etti. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait nakliye uçakları, birlikler ve askeri teçhizatın naklinde görev aldı” denildi.Açıklamada ayrıca, 201. Rus askeri üssüne (Merkezi Askeri Bölgenin bir parçası) ait helikopterlerin konvoya koruma sağladığı kaydedildi.Daha önce, 18-23 Ekim tarihleri arasında Tacikistan'ın Afganistan sınırına yakın iki eğitim sahasında Poisk-2021', 'Eşelon-2021' ve 'Vzaimodeystviye-2021 adıyla üç KGAÖ tatbikatı gerçekleştirilmişti.KGAÖ üyesi ülkelere girmeye çalışan uluslararası terör örgütlerinin silahlı militanlarının engellenmesi ve yok edilmesi operasyonun işlendiği tatbikatlara, Tacikistan’daki 201. Rus askeri üssü birliklerinin yanı sıra, KGAÖ ülkelerinden 4 bin askeri personel ve 500’den fazla zırhlı araç ve askeri ekipman katılmıştı.KGAÖ Basın Sözcüsü Vladimir Zaynetdinov, Afganistan'daki durumun kötüye gitmesi ışığında KGAÖ ülkelerinin birkaç bin askerin katılımıyla düzenlediği tatbikatların kasım ayında da süreceğini duyurmuştu.Operasyonel Müdahale Kolektif Güçleri'ne bağlı özel kuvvetlerin 'Kobalt-2021' tatbikatını gerçekleştireceğini kaydeden Zaynetdinov, bu tatbikat kapsamında yasadışı silahlı oluşumların faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacağını belirtmişti.KGAÖ'ye üye ülkeler Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan.
https://tr.sputniknews.com/20211019/rusya-tacikistandaki-tatbikata-grad-ve-uragan-sistemlerini-gonderdi-1049954187.html
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kgaö, rusya, tacikistan, ortak tatbikat
Rus askeri birlikleri, Tacikistan'daki tatbikatların ardından üslerine geri döndü
18:08 29.10.2021 (güncellendi: 18:13 29.10.2021)
Rusya Merkezi Askeri Bölge basın servisinden bugün yapılan açıklamada, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Afganistan sınırına yakın bölgede düzenlediği askeri tatbikatlara katılan Rus birliklerinin kalıcı konuşlanma noktalarına döndükleri belirtildi.
Açıklamada, “Birlikler, çeşitli güzergahlar boyunca birleşik kıta halinde hareket etti. Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait nakliye uçakları, birlikler ve askeri teçhizatın naklinde görev aldı” denildi.
Açıklamada ayrıca, 201. Rus askeri üssüne (Merkezi Askeri Bölgenin bir parçası) ait helikopterlerin konvoya koruma sağladığı kaydedildi.
Daha önce, 18-23 Ekim tarihleri arasında Tacikistan'ın Afganistan sınırına yakın iki eğitim sahasında Poisk-2021', 'Eşelon-2021' ve 'Vzaimodeystviye-2021 adıyla üç KGAÖ tatbikatı gerçekleştirilmişti.
KGAÖ üyesi ülkelere girmeye çalışan uluslararası terör örgütlerinin silahlı militanlarının engellenmesi ve yok edilmesi operasyonun işlendiği tatbikatlara, Tacikistan’daki 201. Rus askeri üssü birliklerinin yanı sıra, KGAÖ ülkelerinden 4 bin askeri personel ve 500’den fazla zırhlı araç ve askeri ekipman katılmıştı.
KGAÖ Basın Sözcüsü Vladimir Zaynetdinov, Afganistan'daki durumun kötüye gitmesi ışığında KGAÖ ülkelerinin birkaç bin askerin katılımıyla düzenlediği tatbikatların kasım ayında da süreceğini duyurmuştu.
Operasyonel Müdahale Kolektif Güçleri'ne bağlı özel kuvvetlerin 'Kobalt-2021' tatbikatını gerçekleştireceğini kaydeden Zaynetdinov, bu tatbikat kapsamında yasadışı silahlı oluşumların faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacağını belirtmişti.
KGAÖ'ye üye ülkeler Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan.