https://tr.sputniknews.com/20211029/rus-disisleri-ukraynali-askerlerin-donbassta-esir-aldigi-rus-vatandaslarin-haklarini-koruyacagiz-1050312439.html

Rus Dışişleri: Ukraynalı askerlerin Donbass’ta esir aldığı Rus vatandaşların haklarını koruyacağız

Rus Dışişleri: Ukraynalı askerlerin Donbass’ta esir aldığı Rus vatandaşların haklarını koruyacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Donbass’ta yaşayanlar dahil Rusya vatandaşlarının haklarını korumak için mümkün olan her şey yapacaklarını belirtti. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T20:42+0300

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donbass temas grubu

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Donbass’ın Staromaryevka köyünde yaşayan Rus vatandaşların Ukraynalı askerler tarafından esir alındığı haberini değerlendiren Dışişleri Bakanlığı, “Nerede bulunurlarsa bulunsunlar Rusya vatandaşlarının hak ve çıkarlarını korumak için mümkün olan her şey yapacağız. Buna Donbass da dahil” ifadesini kullandı.Normandiya Dörtlüsü partnerleri ile Avrupa Güvenlik İşbirliği Örgütü’ne (AGİT) Ukrayna yönetimini, Donbass sakinlerine yönelik şiddete son verme yönünde etkileme çağrısının yapıldığı açıklamada, şu sözlere yer verildi: “Gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz. Staromaryevka köyündeki durum zor. Bunun nedeni, Ukraynalı askerlerin ‘filtreleme önlemleri’ amacıyla periyodik olarak burayı ziyaret etmesi. Onlar bir nevi sokağa çıkma yasağı uyguluyor, pasaport kontrolü amacıyla köy sakinlerinin evlerinden çıkması yasaklanıyor. Bu türden etkinliklerin en sıkı olanları bu haftanın başında gerçekleştirildi. Rusya ve Donetsk Halk Cumhuriyeti pasaportlarına sahip vatandaşlarına yönelik, bu belgeleri elinden alınarak şiddet uygulanmıştır. Silahlı gerilime yol açan bu uygulamalar, 27 Ekim’de Temas Grubu toplantısında da masaya yatırıldı.”

https://tr.sputniknews.com/20210714/600-binden-fazla-donbass-sakini-rus-pasaportu-aldi-1044967683.html

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