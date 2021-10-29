https://tr.sputniknews.com/20211029/rusya-donanmasina-kamikaze-iha-tahviyesi-1050308361.html
Rusya Donanması’na kamikaze İHA takviyesi
Rusya Donanması’na kamikaze İHA takviyesi
Rusya Donanması’nın, kara ve deniz hedeflerine karşı geliştirilen kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile kuvvetlendirileceği belirtildi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T18:48+0300
2021-10-29T18:48+0300
2021-10-29T19:05+0300
savunma
rusya
iha
donanma
insansız hava aracı (iha)
silahlı iha (siha)
kamikaze insansız hava aracı (iha)
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İzvestiya gazetesi, Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki bir kaynağa dayandırdığı haberinde, halihazırda Rus savaş gemilerinin kamikaze dronelarla donatılması konusunun değerlendirildiğini yazdı. Bu araçların deniz piyadelerine, keşif birimlerine ve özel hareket timlerine destek amacıyla kullanılacağı ifade edildi. Kamikaze İHA’ların, gemide minimum değişikliklere yol açacağı kaydedildi.Haberde, Rus yapımı Kub ve Lantset kamikaze dronelarının Suriye’de başarılı bir şekilde kullanıldığını anımsattı.Rus askeri uzman Viktor Murahovskiy, kamikaze İHA’ların saldırmadan önce havada kıpırdamadan durarak ateş noktalarının faaliyete geçmesini bekleyebileceğini belirterek, “Kayda değer hedef bulunca üzerine dalacaklar. Böyle bir taktiğin en büyük artısı, atış noktalarının anında yok edilmesi. Ayrıca bu tür dronelar video kameralarına sahip. Bu özellik, aracın keşif amacıyla kullanma fırsatını verecek” yorumunda bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20210601/rus-donanmasi-arktikteki-ekonomik-faaliyetlerin-korunmasina-yonelik-egitim-alacak-1044628189.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, iha, donanma, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), kamikaze insansız hava aracı (iha)
Rusya Donanması’na kamikaze İHA takviyesi
18:48 29.10.2021 (güncellendi: 19:05 29.10.2021)
Rusya Donanması’nın, kara ve deniz hedeflerine karşı geliştirilen kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile kuvvetlendirileceği belirtildi.
İzvestiya gazetesi, Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki bir kaynağa dayandırdığı haberinde, halihazırda Rus savaş gemilerinin kamikaze dronelarla donatılması konusunun değerlendirildiğini yazdı. Bu araçların deniz piyadelerine, keşif birimlerine ve özel hareket timlerine destek amacıyla kullanılacağı ifade edildi. Kamikaze İHA’ların, gemide minimum değişikliklere yol açacağı kaydedildi.
Haberde, Rus yapımı Kub ve Lantset kamikaze dronelarının Suriye’de başarılı bir şekilde kullanıldığını anımsattı.
Rus askeri uzman Viktor Murahovskiy, kamikaze İHA’ların saldırmadan önce havada kıpırdamadan durarak ateş noktalarının faaliyete geçmesini bekleyebileceğini belirterek, “Kayda değer hedef bulunca üzerine dalacaklar. Böyle bir taktiğin en büyük artısı, atış noktalarının anında yok edilmesi. Ayrıca bu tür dronelar video kameralarına sahip. Bu özellik, aracın keşif amacıyla kullanma fırsatını verecek” yorumunda bulundu.