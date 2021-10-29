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Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybında artış sürüyor
Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybında artış sürüyor
Rusya’da gün içinde Kovid-19 nedeniyle kaydedilen can kaybı sayısında bir kez daha rekor tazelendi. Son 24 saatte bin 163 kişi hayatını kaybetti, 39 bin 849... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T12:45+0300
2021-10-29T12:46+0300
koronavirüs
rusya’da koronavirüs salgını
moskova
vladimir putin
vaka
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Koronavirüs vakaları ve can kayıplarındaki artış nedeniyle ücretli izin günlerinin ilan edildiği Rusya’da gün içinde bin 163 kişi hastalık nedeniyle öldü.Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı olarak 236 bin 220 can kaybı tespit edildi.Başkent Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi en çok can kaybının kayda geçtiği yerler oldu.Vaka sayısı son 24 saatte 39 bin 849 arttı ve 8 milyon 432 bin 546’ya yükseldi.İyileşenlerin sayısı 30 bin 462 arttı ve 7 milyon 302 bin 515’e çıktı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti. Bu arada bölgelere gerektiği takdirde izin günlerini 23 Ekim’den başlatabilmeleri yönünde yetki verilmişti. Başkent Moskova’nın yanı sıra, Moskova, Kaliningrad ve Smolensk gibi bazı bölgelerde izin günlerinin 28 Ekim-7 Kasım tarihlerinde uygulanması kararı alınmıştı. Voronej, Niynıy Novrogod, Novgorod, Samara, Kursk ve Perm bölgelerinde de 25 Ekim-7 Kasım dönemi izin günü olarak belirlenmişti.Bu dönemde ülke genelinde bir dizi tedbir uygulanacak.
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rusya’da koronavirüs salgını, moskova, vladimir putin, vaka

Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kaybında artış sürüyor

12:45 29.10.2021 (güncellendi: 12:46 29.10.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya, koronavirüs, Moskova
Rusya, koronavirüs, Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
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Rusya’da gün içinde Kovid-19 nedeniyle kaydedilen can kaybı sayısında bir kez daha rekor tazelendi. Son 24 saatte bin 163 kişi hayatını kaybetti, 39 bin 849 yeni vaka kaydedildi.
Koronavirüs vakaları ve can kayıplarındaki artış nedeniyle ücretli izin günlerinin ilan edildiği Rusya’da gün içinde bin 163 kişi hastalık nedeniyle öldü.
Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı olarak 236 bin 220 can kaybı tespit edildi.
Başkent Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi en çok can kaybının kayda geçtiği yerler oldu.
Vaka sayısı son 24 saatte 39 bin 849 arttı ve 8 milyon 432 bin 546’ya yükseldi.
İyileşenlerin sayısı 30 bin 462 arttı ve 7 milyon 302 bin 515’e çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, vaka artışları nedeniyle daha önce Başbakanı Yardımcısı Tatyana Golikova’nın getirdiği öneriyi destekleyerek, 30 Ekim-7 Kasım dönemini ücretli izin haftası ilan etmişti. Bu arada bölgelere gerektiği takdirde izin günlerini 23 Ekim’den başlatabilmeleri yönünde yetki verilmişti. Başkent Moskova’nın yanı sıra, Moskova, Kaliningrad ve Smolensk gibi bazı bölgelerde izin günlerinin 28 Ekim-7 Kasım tarihlerinde uygulanması kararı alınmıştı. Voronej, Niynıy Novrogod, Novgorod, Samara, Kursk ve Perm bölgelerinde de 25 Ekim-7 Kasım dönemi izin günü olarak belirlenmişti.
Bu dönemde ülke genelinde bir dizi tedbir uygulanacak.
Rusya, koronavirüs, otobüs, maske uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
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