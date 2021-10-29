Rusya’dan Batı’ya ‘Ukrayna’nın depolarını silahla doldurmayı bırakma’ çağrısı

Zaharova, bugünkü basın brifinginde, “Ukrayna’nın doğusundaki çatışmanın askeri çözümünün olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterdim. Bu, böylesine sivilleri ve genel olarak Ukrayna’daki durumu düşünen tüm ülkeler tarafından saptanmıştı” ifadesini kullandı.ABD’nin Ukrayna’ya silah ‘pompaladığını’ söyleyen Rus diplomat, çatışmayı silah yoluyla çözüme kavuşturma girişimlerinin öngörülemez ve trajik sonuçlara sahip olacağını kaydetti.‘Kiev, Donbass’ı silah yoluyla geri alma niyetinde’Dışişleri Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı ülkelerine Ukrayna’nın güneydoğusundaki gerilimi tırmandırmayı teşvik edecek eylemlerden uzay durma çağrısında bulundu.
Zaharova, bugünkü basın brifinginde, “Ukrayna’nın doğusundaki çatışmanın askeri çözümünün olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterdim. Bu, böylesine sivilleri ve genel olarak Ukrayna’daki durumu düşünen tüm ülkeler tarafından saptanmıştı” ifadesini kullandı.
ABD’nin Ukrayna’ya silah ‘pompaladığını’ söyleyen Rus diplomat, çatışmayı silah yoluyla çözüme kavuşturma girişimlerinin öngörülemez ve trajik sonuçlara sahip olacağını kaydetti.
‘Kiev, Donbass’ı silah yoluyla geri alma niyetinde’
Dışişleri Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kiev’in, Donbass’ı silah yoluyla geri alma amacıyla kendi ellerini çözmek için temas grubun kapsamındaki görüşmeleri kasıtlı olarak çıkmaza sürüklemeye çalıştığı yönünde izlenim oluşuyor. Batı ülkelerinin aralıksız olarak silah ve mühimmat sevkiyatı ve Ukrayna topraklarında askeri eğitim misyonlarını açması bu ülkenin yönetimine, çatışmanın silah yoluyla çözüme kavuşturulabileceği yönünde güven veriyor. Başta Washington olmak üzere, Berlin ve Paris gibi, Ukrayna’ya silah pompalayan Batı başkentlerini, bu ülkede militarizmi teşvik etmeyi bırakmaya ve Kiev’i, Donbass’ta siyasi ve diplomatik yollarla kalıcı bir barışa ulaşma yoluna geri dönmesi için etkilerini kullanmaya çağırıyoruz.”.