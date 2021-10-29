Rusya’dan Batı’ya ‘Ukrayna’nın depolarını silahla doldurmayı bırakma’ çağrısı

“Kiev’in, Donbass’ı silah yoluyla geri alma amacıyla kendi ellerini çözmek için temas grubun kapsamındaki görüşmeleri kasıtlı olarak çıkmaza sürüklemeye çalıştığı yönünde izlenim oluşuyor. Batı ülkelerinin aralıksız olarak silah ve mühimmat sevkiyatı ve Ukrayna topraklarında askeri eğitim misyonlarını açması bu ülkenin yönetimine, çatışmanın silah yoluyla çözüme kavuşturulabileceği yönünde güven veriyor. Başta Washington olmak üzere, Berlin ve Paris gibi, Ukrayna’ya silah pompalayan Batı başkentlerini, bu ülkede militarizmi teşvik etmeyi bırakmaya ve Kiev’i, Donbass’ta siyasi ve diplomatik yollarla kalıcı bir barışa ulaşma yoluna geri dönmesi için etkilerini kullanmaya çağırıyoruz.”.