https://tr.sputniknews.com/20211029/saglikcilari-tasiyan-otobus-kaza-yapti-olu-ve-yaralilar-var-1050286697.html

Sağlıkçıları taşıyan otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Sağlıkçıları taşıyan otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Sivas’ın Kangal ilçesinde 1 kişinin öldüğü 25 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasında, otobüste bulunanların Adıyaman’a geziye giden sağlık çalışanları olduğu... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T01:48+0300

2021-10-29T01:48+0300

2021-10-29T01:48+0300

türkiye

sivas

trafik kazası

sağlık çalışanı

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Edinilen biliye göre Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi yakınlarında meydana geldi. Samsun’dan hareket edip Adıyaman’a giden M.A. yönetimindeki 55 AAD isimli tur otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi.Araçta bulunan Hasan Hüseyin Saltık (67) hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine nakledildi. Otobüste bulunanların sağlık çalışanları olduğu ve Adıyaman iline gezi için gittikleri öğrenildi.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

türkiye

sivas

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sivas, trafik kazası, sağlık çalışanı