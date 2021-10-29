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Sağlıkçıları taşıyan otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Sağlıkçıları taşıyan otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Sivas’ın Kangal ilçesinde 1 kişinin öldüğü 25 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasında, otobüste bulunanların Adıyaman’a geziye giden sağlık çalışanları olduğu... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T01:48+0300
2021-10-29T01:48+0300
türkiye
sivas
trafik kazası
sağlık çalışanı
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Edinilen biliye göre Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi yakınlarında meydana geldi. Samsun’dan hareket edip Adıyaman’a giden M.A. yönetimindeki 55 AAD isimli tur otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi.Araçta bulunan Hasan Hüseyin Saltık (67) hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine nakledildi. Otobüste bulunanların sağlık çalışanları olduğu ve Adıyaman iline gezi için gittikleri öğrenildi.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
türkiye
sivas
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sivas, trafik kazası, sağlık çalışanı

Sağlıkçıları taşıyan otobüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

01:48 29.10.2021
© İHASivas’ın Kangal ilçesinde 1 kişinin öldüğü 25 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasında, otobüste bulunanların Adıyaman’a geziye giden sağlık çalışanları olduğu öğrenildi.
Sivas’ın Kangal ilçesinde 1 kişinin öldüğü 25 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasında, otobüste bulunanların Adıyaman’a geziye giden sağlık çalışanları olduğu öğrenildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© İHA
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Sivas’ın Kangal ilçesinde 1 kişinin öldüğü 25 kişinin ise yaralandığı otobüs kazasında, otobüste bulunanların Adıyaman’a geziye giden sağlık çalışanları olduğu öğrenildi.
Edinilen biliye göre Sivas-Malatya karayolu Kangal ilçesi yakınlarında meydana geldi. Samsun’dan hareket edip Adıyaman’a giden M.A. yönetimindeki 55 AAD isimli tur otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Araçta bulunan Hasan Hüseyin Saltık (67) hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine nakledildi. Otobüste bulunanların sağlık çalışanları olduğu ve Adıyaman iline gezi için gittikleri öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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